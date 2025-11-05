Un symposium de l'Université de Pékin place l'histoire de la Chine en temps de guerre dans une perspective mondiale

BEIJING, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Près de 100 éminents chercheurs se sont réunis à l'Université de Pékin les 2 et 3 novembre pour un symposium académique international explorant l'histoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la restauration de Taïwan à la Chine d'un point de vue global.

Le symposium a réuni des universitaires de Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong et de Macao, ainsi que de pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon. Il visait à favoriser une perspective universitaire plus large et un dialogue plus approfondi afin de redécouvrir l'importance mondiale et la valeur contemporaine de la guerre de résistance de la Chine.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence d'orateurs de premier plan issus d'institutions éminentes. Parmi eux figuraient Zhang Baijia, chercheur à l'Institut d'histoire et de littérature du Parti communiste chinois, Lu Fang-sang, chercheur à l'Institut d'histoire moderne de l'Academia Sinica à Taïwan, Hans van de Ven, professeur invité au département d'histoire de l'université de Pékin, professeur d'histoire de la Chine moderne à l'université de Cambridge et membre de la British Academy, Liu Wei-kai, professeur d'histoire à l'université Chengchi de Taipei, et Weili Ye, professeur d'histoire à l'université du Massachusetts à Boston.

Ce symposium comprenait 20 panels parallèles et une table ronde, offrant aux participants une occasion précieuse de se pencher sur des sujets relatifs à divers aspects de l'histoire de la guerre. La nature internationale et diversifiée de ce symposium a permis une discussion approfondie qui a transcendé les frontières et les disciplines, recontextualisant cette période de l'histoire à partir de multiples perspectives.

Les discussions ont porté sur l'économie et la finance, les affaires militaires, les relations internationales, la coopération internationale, l'aide internationale et la communication, l'université et la culture, les idéologies, le droit et la société, les expériences individuelles, etc.

Grâce à des échanges académiques approfondis et à des discours d'ouverture, ce symposium a contribué à l'élaboration d'un récit plus authentique, équilibré et multidimensionnel de la guerre de résistance de la Chine. Elle a également permis aux compatriotes des deux côtés du détroit de Taiwan de dialoguer en personne, afin de renforcer l'unité et de faire avancer ensemble la grande cause de la réunification nationale.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre antifasciste mondiale, ainsi que de la restitution de Taïwan à la Chine.

Grâce à ce symposium, l'université de Pékin vise à établir un consensus et à enrichir les connaissances sur les faits historiques, ainsi qu'à renforcer la cohésion de part et d'autre du détroit de Taïwan.

