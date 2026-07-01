Sinopec es galardonada con el premio "Buenas prácticas en responsabilidad social" en la III Conferencia Sinoeuropea sobre buenas prácticas corporativas en materia ambiental, social y de gobernanza

MAGUNCIA, Alemania, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") recibió el premio "Buenas prácticas en responsabilidad social" en la tercera Conferencia Sinoeuropea sobre buenas prácticas corporativas en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), celebrada el 26 de junio en Maguncia, Alemania, por su propuesta titulada "Innovation‑Driven Green Development, Shared Responsibility for a Sustainable Future" (Desarrollo ecológico impulsado por la innovación, responsabilidad compartida para un futuro sostenible), que ha sido reconocida por sus prácticas integrales de gestión del carbono a lo largo de toda la cadena de valor.

Huang Yiyang, cónsul general de la República Popular China en Fráncfort (a la izquierda) entregó el premio al representante de Sinopec. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Con la gestión de huella de carbono de los productos como eje central, Sinopec estableció un sistema integral de gestión del carbono que abarca todo el ciclo de vida de los productos y se ajusta tanto a las normas chinas como a las europeas. La empresa se ha convertido además en la primera en alcanzar un acuerdo de reconocimiento mutuo con BASF en materia de cálculo de la huella de carbono, lo que genera un modelo replicable para la colaboración ecológica transfronteriza.

Las iniciativas de Sinopec en materia de suministro de energía ecológica, investigación y desarrollo en tecnologías bajas en carbono y evaluación de las emisiones de carbono en la cadena de suministro demuestran el compromiso del grupo con el avance hacia los objetivos de "doble carbono" de China y establecen un referente práctico en la aplicación de los criterios ESG en el sector energético y químico a nivel mundial.

En la conferencia, un representante de Sinopec pronunció un discurso magistral titulado Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future (Energía más limpia, vida mejor: profundización de la cooperación ecológica entre China y Europa para un futuro energético con bajas emisiones de carbono). La frase Energía más limpia, vida mejor es tanto el principio rector de Sinopec para un desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono como su compromiso solemne con el mundo. En el discurso se señaló que el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono es un objetivo común de toda la humanidad y que China y Europa cuentan con un enorme potencial de cooperación en este ámbito.

La conferencia, como plataforma de intercambio abierta y profesional, tiene como objetivo animar a las empresas chinas y europeas a colaborar para impulsar el desarrollo sostenible y trazar de forma conjunta un plan de acción para un futuro más ecológico.

En consonancia con sus objetivos de "doble carbono", Sinopec convirtió la gestión de la huella de carbono de sus productos en un pilar estratégico de su agenda en materia ESG e impulsará la armonización con las normas internacionales y mejorará su competitividad a nivel mundial. La empresa creó un marco integral de gestión de emisiones de carbono que se sustenta en una sólida gobernanza al más alto nivel, cobertura de todo el ciclo de vida y armonización integrada con los sistemas de gestión de las emisiones de carbono nacionales e internacionales.

Comprometida con la colaboración abierta, Sinopec impulsó de forma proactiva el reconocimiento mutuo de las metodologías de cálculo de la huella de carbono con sus homólogos europeos y logró armonizar las normas de contabilidad con BASF para apoyar la transformación hacia una economía baja en carbono de la industria química mundial.

Entretanto, Sinopec integró requisitos de bajas emisiones de carbono en todos sus procesos de contratación pública, lo que amplía la gestión de huella de carbono desde sus operaciones internas hasta toda la cadena industrial e impulsa de forma continua mejoras ecológicas en toda su cadena de suministro.

Para obtener más información acerca de Sinopec, visite: http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FUENTE SINOPEC