Sinopec Raih Anugerah "Amalan Terbaik Tanggungjawab Sosial" pada Persidangan Amalan Terbaik ESG Korporat Sino-Eropah Ketiga

MAINZ, Jerman, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") telah menerima anugerah "Amalan Terbaik Tanggungjawab Sosial" pada Persidangan Amalan Terbaik ESG Korporat Sino-Eropah Ketiga yang diadakan pada 26 Jun di Mainz, Jerman, menerusi penyertaannya bertajuk "Pembangunan Hijau Dipacu Inovasi, Tanggungjawab Bersama demi Masa Depan yang Mampan", yang diiktiraf atas amalan pengurusan karbon rantaian penuh yang komprehensif.

Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

Dengan menjadikan pengurusan jejak karbon produk sebagai teras, Sinopec telah membangunkan sistem pengurusan karbon yang menyeluruh merangkumi keseluruhan kitaran hayat produk serta sejajar dengan piawaian China dan Eropah. Syarikat juga menjadi yang pertama mencapai pengiktirafan bersama dengan BASF dalam perakaunan jejak karbon, sekali gus mewujudkan model yang boleh dicontohi bagi kerjasama hijau rentas sempadan.

Usaha Sinopec dalam membekalkan tenaga hijau, penyelidikan dan pembangunan teknologi rendah karbon serta penilaian karbon rantaian bekalan membuktikan komitmen kumpulan ini dalam menyokong matlamat "karbon berganda" China, di samping menetapkan penanda aras praktikal bagi pelaksanaan ESG dalam industri tenaga dan kimia global.

Pada persidangan itu, wakil Sinopec menyampaikan ucaptama bertajuk Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future.

Ungkapan Cleaner Energy, Better Life bukan sahaja menjadi prinsip panduan Sinopec dalam pembangunan hijau dan rendah karbon, malah merupakan komitmen teguh syarikat kepada dunia. Ucapan tersebut menegaskan bahawa pembangunan hijau dan rendah karbon merupakan aspirasi bersama seluruh umat manusia serta China dan Eropah mempunyai potensi kerjasama yang amat besar dalam bidang berkenaan.

Persidangan tersebut, sebagai platform pertukaran yang terbuka dan profesional, berperanan menggalakkan perusahaan dari China dan Eropah bekerjasama dalam memajukan pembangunan mampan serta bersama-sama merangka pelan tindakan ke arah masa depan yang lebih hijau.

Selaras dengan matlamat "Karbon Berganda", Sinopec telah menjadikan pengurusan jejak karbon produk sebagai tonggak strategik dalam agenda ESG syarikat, sekali gus memacu penyelarasan piawaian antarabangsa dan meningkatkan daya saing globalnya. Syarikat turut membangunkan rangka kerja pengurusan karbon yang komprehensif berasaskan tadbir urus peringkat tertinggi yang kukuh, liputan keseluruhan kitaran hayat produk serta penyelarasan bersepadu dengan sistem pengurusan karbon domestik dan antarabangsa.

Berpegang kepada prinsip kerjasama terbuka, Sinopec secara proaktif memajukan pengiktirafan bersama metodologi jejak karbon dengan rakan sejawatan di Eropah, termasuk mencapai penyelarasan piawaian perakaunan bersama BASF bagi menyokong transformasi rendah karbon industri kimia global.

Pada masa yang sama, Sinopec telah mengintegrasikan keperluan rendah karbon ke seluruh proses perolehannya, sekali gus memperluaskan pengurusan jejak karbon daripada operasi dalaman kepada rantaian industri yang lebih luas, di samping terus memacu peningkatan hijau di seluruh rantaian bekalannya.

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SOURCE SINOPEC