Sinopec คว้ารางวัล "แนวปฏิบัติเพื่อสังคมดีเด่น" บนเวที Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference ครั้งที่ 3
News provided bySINOPEC
30 Jun, 2026, 23:35 CST
ไมนซ์, เยอรมนี, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") คว้ารางวัล "Social Responsibility Best Practice" (แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) ในงานประชุม Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference ครั้งที่ 3 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี รางวัลดังกล่าวมาจากผลงานการประกวดในหัวข้อ "Innovation–Driven Green Development, Shared Responsibility for a Sustainable Future" (ใช้นวัตกรรมผลักดันความก้าวหน้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน) ซึ่งได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในด้านแนวทางการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่
Sinopec มุ่งบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญ โดยได้วางรากฐานระบบการจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดรับกับมาตรฐานทั้งของจีนและยุโรป ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรแรกที่บรรลุข้อตกลงร่วมกับ BASF ในการยอมรับมาตรฐานการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่างกัน นับเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือสีเขียวข้ามพรมแดนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความมุ่งมั่นของ Sinopec ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานสะอาด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ รวมถึงการประเมินคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน (Dual Carbon) ของประเทศจีนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสร้างบรรทัดฐานเชิงปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบ ESG ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ในระดับสากล
ภายในงานประชุมดังกล่าว ผู้แทนจาก Sinopec ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future (พลังงานสะอาดขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น: ยกระดับความร่วมมือสีเขียว จีน-ยุโรป สู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำ) โดยสโลแกนที่ว่า Cleaner Energy, Better Life นั้น ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางหลักของ Sinopec ในการพัฒนาธุรกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำเท่านั้น แต่ยังเป็นคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่ที่บริษัทฯ มีต่อประชาคมโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ถ้อยแถลงในงานยังระบุเสริมว่า การพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำเป็นเป้าหมายร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ซึ่งทั้งจีนและยุโรปต่างมีศักยภาพอีกมหาศาลในการขยายความร่วมมือในด้านนี้
งานประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพที่เปิดกว้าง โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจทั้งจากจีนและยุโรปหันมาร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมกันวางพิมพ์เขียวสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
ด้วยความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย "คาร์บอนคู่ขนาน" ทาง Sinopec ได้ยกระดับการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานสู่สากลและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้วางรากฐานโครงสร้างการจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบธรรมาภิบาลระดับบริหาร การกำกับดูแลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการผสานระบบการจัดการคาร์บอนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
Sinopec มุ่งมั่นทำงานร่วมกันแบบเปิดกว้าง โดยได้เดินหน้าส่งเสริมการยอมรับร่วมกันในด้านระเบียบวิธีคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับพันธมิตรในยุโรป โดยบรรลุข้อตกลงในการปรับแนวทางมาตรฐานการบัญชีคาร์บอนให้สอดคล้องกับ BASF เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ในขณะเดียวกัน Sinopec ยังนำเกณฑ์ในการลดคาร์บอนมาผสานรวมเข้าไว้ในทุกกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากภายในองค์กรไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมในวงกว้าง เพื่อผลักดันการยกระดับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Sinopec ได้ทาง http://www.sinopec.com/listco/en/
SOURCE SINOPEC
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