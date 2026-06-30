Sinopec คว้ารางวัล "แนวปฏิบัติเพื่อสังคมดีเด่น" บนเวที Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference ครั้งที่ 3

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SINOPEC

30 Jun, 2026, 23:35 CST

ไมนซ์, เยอรมนี, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") คว้ารางวัล "Social Responsibility Best Practice" (แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) ในงานประชุม Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference ครั้งที่ 3 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี รางวัลดังกล่าวมาจากผลงานการประกวดในหัวข้อ "Innovation–Driven Green Development, Shared Responsibility for a Sustainable Future" (ใช้นวัตกรรมผลักดันความก้าวหน้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน) ซึ่งได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการในด้านแนวทางการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่

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Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.
Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

Sinopec มุ่งบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญ โดยได้วางรากฐานระบบการจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดรับกับมาตรฐานทั้งของจีนและยุโรป ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรแรกที่บรรลุข้อตกลงร่วมกับ BASF ในการยอมรับมาตรฐานการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่างกัน นับเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือสีเขียวข้ามพรมแดนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความมุ่งมั่นของ Sinopec ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานสะอาด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ รวมถึงการประเมินคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนถึงการขับเคลื่อนเป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน (Dual Carbon) ของประเทศจีนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสร้างบรรทัดฐานเชิงปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบ ESG ให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีภัณฑ์ในระดับสากล

ภายในงานประชุมดังกล่าว ผู้แทนจาก Sinopec ได้ขึ้นกล่าวในหัวข้อ Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future (พลังงานสะอาดขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น: ยกระดับความร่วมมือสีเขียว จีน-ยุโรป สู่อนาคตพลังงานคาร์บอนต่ำ) โดยสโลแกนที่ว่า Cleaner Energy, Better Life นั้น ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางหลักของ Sinopec ในการพัฒนาธุรกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำเท่านั้น แต่ยังเป็นคำมั่นสัญญาอันแน่วแน่ที่บริษัทฯ มีต่อประชาคมโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ถ้อยแถลงในงานยังระบุเสริมว่า การพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำเป็นเป้าหมายร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ซึ่งทั้งจีนและยุโรปต่างมีศักยภาพอีกมหาศาลในการขยายความร่วมมือในด้านนี้

งานประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับมืออาชีพที่เปิดกว้าง โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจทั้งจากจีนและยุโรปหันมาร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมกันวางพิมพ์เขียวสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย "คาร์บอนคู่ขนาน" ทาง Sinopec ได้ยกระดับการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลยุทธ์หลักภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานสู่สากลและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้วางรากฐานโครงสร้างการจัดการคาร์บอนอย่างครอบคลุม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบธรรมาภิบาลระดับบริหาร การกำกับดูแลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และการผสานระบบการจัดการคาร์บอนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

Sinopec มุ่งมั่นทำงานร่วมกันแบบเปิดกว้าง โดยได้เดินหน้าส่งเสริมการยอมรับร่วมกันในด้านระเบียบวิธีคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับพันธมิตรในยุโรป โดยบรรลุข้อตกลงในการปรับแนวทางมาตรฐานการบัญชีคาร์บอนให้สอดคล้องกับ BASF เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ในขณะเดียวกัน Sinopec ยังนำเกณฑ์ในการลดคาร์บอนมาผสานรวมเข้าไว้ในทุกกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากภายในองค์กรไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมในวงกว้าง เพื่อผลักดันการยกระดับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Sinopec ได้ทาง http://www.sinopec.com/listco/en/

SOURCE SINOPEC

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