시노펙, 제3회 중국-유럽 기업 ESG 모범 사례 콘퍼런스에서 '사회적 책임 모범 사례' 수상

마인츠, 독일 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 중국석유화공(China Petroleum & Chemical Corporation, HKG: 0386, 이하 '시노펙')이 6월 26일 독일 마인츠에서 열린 제3회 중국-유럽 기업 ESG 모범 사례 콘퍼런스(3rd Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference)에서 '혁신 주도 녹색 발전, 지속 가능한 미래를 위한 공동 책임(Innovation Driven Green Development, Shared Responsibility for a Sustainable Future)'이라는 제목의 제출 자료로 '사회적 책임 모범 사례(Social Responsibility Best Practice)'상을 받았다. 자료에 수록된 포괄적 전 밸류체인 탄소 관리법이 인정을 받은 것이다.

시노펙은 제품 탄소발자국 관리를 핵심으로 삼아 제품 전체 수명주기를 망라해 중국 및 유럽 표준에 부합하는 종합적인 탄소 관리 시스템을 구축했다. 또한 BASF와 탄소발자국 산정에 대한 상호 인정을 최초로 실현시켜 국경을 넘는 녹색 협력을 향한 재현 가능한 모델을 만들었다.

Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

녹색 에너지 공급, 저탄소 기술 연구개발, 공급망 탄소 평가에 대한 시노펙의 노력은 중국의 '쌍탄소' 목표 추진에 대한 그룹의 의지를 보여주는 것으로 글로벌 에너지 및 화학 산업에서 ESG 실행을 위한 실질적인 벤치마크를 제시하고 있다.

이번 콘퍼런스에서 시노펙 대표는 저탄소 에너지 미래를 위한 중국-유럽 녹색 협력 심화(Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future)를 주제로 기조연설을 했다. 더 깨끗한 에너지, 더 나은 삶(Cleaner Energy, Better Life)이라는 문구는 시노펙의 녹색 및 저탄소 발전을 위한 지침 원칙이자 세계에 대한 엄숙한 약속이다. 연설에서는 녹색 및 저탄소 발전이 인류 모두의 공동 추구 과제이며, 중국과 유럽이 이 분야에서 협력할 수 있는 잠재력이 매우 크다고 언급했다.

이번 콘퍼런스는 개방적이고 전문적인 교류 플랫폼으로서 중국과 유럽 기업이 지속 가능한 발전을 함께 추진하고 더 녹색인 미래를 위한 청사진을 공동으로 그려 나가도록 장려하는 역할을 했다.

시노펙은 '쌍탄소' 목표에 맞춰 제품 탄소발자국 관리를 ESG 의제의 전략적 축으로 삼고, 국제 표준 정합성을 추진하며 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다. 최고 수준의 강력한 거버넌스, 전체 수명주기 적용, 국내외 탄소 관리 시스템과의 통합적 정합성을 기반으로 하는 종합적인 탄소 관리 프레임워크를 구축했다.

시노펙은 개방적 협력에 주력하면서 시노펙은 유럽 파트너들과 탄소발자국 방법론의 상호 인정을 적극적으로 추진해 왔으며, BASF와 산정 표준 정합성을 달성해 글로벌 화학 산업의 저탄소 전환을 지원하고 있다.

한편 시노펙은 조달 프로세스 전반에 저탄소 요구 사항을 내재화해 탄소발자국 관리를 내부 운영에서 더 넓은 산업 체인으로 확장하고, 전체 공급망 전반의 녹색 업그레이드를 지속적으로 추진하고 있다.

시노펙에 관해 자세한 사항은 http://www.sinopec.com/listco/en/에서 확인할 수 있다.

SOURCE SINOPEC