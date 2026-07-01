Sinopec、第3回中欧企業ESGベストプラクティス会議で「社会的責任ベストプラクティス」賞を受賞

マインツ（ドイツ）、2026年7月1日 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation（HKG: 0386、「Sinopec」）は、6月26日にドイツ・マインツで開催された第3回中欧企業ESGベストプラクティス会議において、「イノベーション主導のグリーン開発および持続可能な未来に向けた責任の共有」と題した提案が、包括的なバリューチェーンにわたるカーボン管理の実践が評価され、同賞を受賞しました。

Sinopecは、製品のカーボンフットプリント管理を中核に据え、中国および欧州の両基準に準拠した、製品のライフサイクル全体を網羅する包括的なカーボン管理システムを構築しています。同社はまた、BASFとの間でカーボンフットプリント算定に関する相互認証を初めて達成し、国境を越えたグリーン協働の再現可能なモデルを構築しました。

Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

Sinopecグループは、グリーンエネルギーの供給、低炭素技術の研究開発、およびサプライチェーンの炭素排出量評価における取り組みを通じて、中国の「デュアルカーボン（カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラル）」目標の推進に貢献しています。これらの活動は、世界のエネルギー・化学業界におけるESG実践のベンチマークを提示するものとなっています。

同会議では、Sinopecの代表者がよりクリーンなエネルギー、より良い暮らし（Cleaner Energy, Better Life）と題した基調講演を行いました：低炭素エネルギーの未来に向けた中国・欧州間のグリーン協働の深化。よりクリーンなエネルギー、より良い暮らしというフレーズは、Sinopecのグリーンかつ低炭素な発展に向けた指針であると同時に、世界に向けた厳粛なコミットメントでもあります。講演では、グリーンかつ低炭素な発展は全人類の共通の目標であり、この分野において中国と欧州には大きな協力の可能性があることが指摘されました。

同会議は、オープンかつ専門的な交流の場として、中国および欧州の企業が協力して持続可能な開発を推進し、より環境に優しい未来に向けた青写真を共に描くよう促す役割を果たしています。

Sinopecは「デュアルカーボン」目標に沿って、製品カーボンフットプリント管理をESG戦略の中核的な柱の一つと位置づけています。これにより国際基準への適合を推進するとともに、グローバルな競争力の強化を図っています。同社は、強力なトップレベルのガバナンス、製品ライフサイクル全体の網羅、そして国内外のカーボン管理システムとの統合的な整合を基盤として、包括的なカーボン管理フレームワークを構築しました。

Sinopecは、オープンな協働体制のもと、欧州のパートナー企業との間で積極的にカーボンフットプリント算定手法の相互認証を推進してきました。また、BASFとの間で算定基準の整合を達成し、世界の化学産業の低炭素化を支援しています。

一方Sinopecは、調達プロセス全体に低炭素要件を組み込み、カーボンフットプリント管理を社内業務にとどめず、産業チェーン全体へと拡張しています。これにより、サプライチェーン全体にわたる継続的なグリーン転換を推進しています。

Sinopecに関する詳細情報については、http://www.sinopec.com/listco/en/ をご覧ください。

SOURCE SINOPEC