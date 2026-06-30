-Sinopec recibe el premio a las "Mejores Prácticas en Responsabilidad Social" en la 3ª Conferencia Sino-Europea sobre Mejores Prácticas Corporativas ESG

MAÍZ, Alemania, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha recibido el premio a las "Mejores Prácticas en Responsabilidad Social" en la tercera Conferencia Sino-Europea sobre Mejores Prácticas Corporativas ESG, celebrada el 26 de junio en Maguncia, Alemania, por su propuesta titulada "Desarrollo Verde Impulsado por la Innovación, Responsabilidad Compartida para un Futuro Sostenible", que ha sido reconocida por sus prácticas integrales de gestión del carbono en toda la cadena de valor.

Huang Yiyang, Consul General of the People's Republic of China in Frankfurt (left), presented the award to the representative of Sinopec.

Con la gestión de la huella de carbono de sus productos como pilar fundamental, Sinopec ha establecido un sistema integral de gestión de carbono que abarca todo el ciclo de vida del producto y se ajusta a las normas chinas y europeas. La compañía también se ha convertido en la primera en lograr el reconocimiento mutuo con BASF en materia de contabilidad de la huella de carbono, creando un modelo replicable para la colaboración ecológica transfronteriza.

Los esfuerzos de Sinopec en el suministro de energía verde, la I+D de tecnologías bajas en carbono y la evaluación del carbono en la cadena de suministro demuestran el compromiso del grupo con el avance de los objetivos de "doble carbono" de China y establecen un referente práctico para la implementación de criterios ESG en la industria energética y química mundial.

En la conferencia, un representante de Sinopec pronunció un discurso de apertura titulado "Energía más limpia, mejor vida: Profundizando la cooperación verde entre China y Europa para un futuro energético con bajas emisiones de carbono". La frase "Energía más limpia, mejor vida" sirve como principio rector de Sinopec para el desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono, así como de su firme compromiso con el mundo. En su discurso, destacó que el desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono es un objetivo común de toda la humanidad y que China y Europa tienen un enorme potencial de cooperación en este ámbito.

La conferencia, como plataforma de intercambio abierta y profesional, tiene como objetivo alentar a las empresas chinas y europeas a trabajar juntas para impulsar el desarrollo sostenible y trazar conjuntamente un plan para un futuro más ecológico.

En consonancia con sus objetivos de "Doble Carbono", Sinopec ha convertido la gestión de la huella de carbono de sus productos en un pilar estratégico de su agenda ESG, impulsando la alineación con los estándares internacionales y mejorando la competitividad global. La compañía ha desarrollado un marco integral de gestión del carbono respaldado por una sólida gobernanza de alto nivel, una cobertura completa del ciclo de vida y una alineación integrada con los sistemas de gestión del carbono nacionales e internacionales.

Comprometida con la colaboración abierta, Sinopec ha impulsado de forma proactiva el reconocimiento mutuo de las metodologías de huella de carbono con sus homólogos europeos, logrando la armonización de las normas contables con BASF para apoyar la transformación hacia una economía baja en carbono de la industria química mundial.

Mientras tanto, Sinopec ha incorporado requisitos de bajas emisiones de carbono en todos sus procesos de adquisición, extendiendo la gestión de la huella de carbono desde sus operaciones internas a la cadena industrial en general, impulsando continuamente mejoras ecológicas en toda su cadena de suministro.

Para obtener más información sobre Sinopec, visite http://www.sinopec.com/listco/en/

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