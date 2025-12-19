Mansour bin Zayed Al Nahyan氏の後援のもと、Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan氏がUAE大統領カップ純血アラブ馬レースのグランド・ファイナルに出席

アブダビ（UAE）, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- 副大統領、副首相、大統領府長官、アブダビ乗馬クラブ会長であるSheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan氏の後援のもと、アブダビ皇太子府長官であるSheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan氏が、第33回UAE大統領カップ・アラビア純血種馬レース（UAE President Cup for Arabian Purebred Horses）のグランド・フィナーレに臨席しました。

同氏は、この夜7レース目、最終レースである、HH大統領カップ純血アラブ馬レース（HH The President Cup for Arabian Purebred Horses）（グループ1）の優勝馬に冠を授けました。このレースはこの夜で最も高額な賞金、総額800万ディルハムがかけられたレースです。The National Stablesが所有し、HilalとTahnoon Al Alawiが調教、イタリア人騎手Cristian Demuroが騎乗したHM Alchahineは、2200メートルの距離を2分23秒55で走り、栄誉あるタイトルを獲得しました。

この機会に大統領は、「UAE大統領カップ（UAE President Cup）は国家の豊かな馬文化遺産を保存する指導部の揺るぎない決意を体現している」と強調しました。また、本大会がアラブ競馬の世界的拠点としてのアブダビの地位を強化し、世界中から精鋭選手を惹きつける役割を称賛しました。同氏はさらに、本大会が競馬産業の支援と、次世代に向けた真正な伝統の持続可能性促進に継続的に貢献している点を高く評価しました。

Wathnan Racingが所有し、Alban de Mieulle調教師が管理し、Christophe Soumillon騎手が騎乗したDark Trooperが夕刻早々、サラブレッド競走「HH大統領カップ（HH The President Cup）」を制覇しました。同レースは賞金100万ディルハムで、Dark Trooperは1400メートルのレースを1分21秒89で走破しました。

このレース・デイでは7つの熱戦に加え、壮観なドローン・ショーとオペレッタ「Zayed's Dream, An Everlasting Dream」が披露されました。夜の総賞金額は1,080万ディルハムに達し、多くの競馬ファンや要人が集まりました。

開幕戦となる2200メートル競走では、Yas Racingが所有し、Ibrahim Al Hadrami調教師が管理、Ray Dawson騎手が騎乗したSamaa Al Ezzが、牝馬限定のアブダビ・ターフ・クラブ条件（Abu Dhabi Turf Club Conditions）戦（賞金15万ディルハム）を2分27秒10で制しました。

夜のハイライトは第2レースで、Al Rahmani Racingが所有し、Ahmed Al Muhairbi調教師が管理、Richard Mullen騎手が騎乗したRasasiが、1200メートルのヤススプリント・純血アラブ限定（Yas Sprint for Arabian Purebreds）（グループ3）で1分15秒32のトラック・レコードを樹立し、賞金40万ディルハムを獲得しました。

第3レースでは、Al Ajban Stablesが所有し、Abdullah Al Hammadiが調教、Andrew Slatteryが騎乗したTurquoiseが、1600メートルのアル・ワトバ・マイル（Al Wathba Mile）（条件戦）を1分42秒59のタイムで制し、350,000ディルハムの賞金を獲得しました。

第4レースでは、Leith Racingが所有し、Ahmed Al Muhairbiが調教し、Richard Mullenが騎乗したAl Laithが、1600メートルのUAEブリーダーズ・カップ・アラビア純血種（UAE Breeders' Cup for Arabian Purebreds）（ターフブリード）で1:43.84のタイムを記録し、50万ディルハムの賞金を獲得、同陣営に2勝目をもたらしました。

第5レースでは、Wathnan Racingが所有し、Damien Watrigantが調教、James Doyleが騎乗したHaseefが、2200メートルのアブダビ・ダービー（Abu Dhabi Derby）（リステッド）で、2分25秒75のタイムで優勝し、40万ディルハムの賞金を獲得しました。

この夜には、Emirates Arabian Horse Societyの副会長であるSheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan氏、UAE Sailing and Rowing Federationの会長であるSheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan氏、Wajib Volunteer Associationの取締役会長であるSheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan氏も出席しました。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2848035/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

ビデオ - https://mma.prnewswire.com/media/2848546/UAE_President_Cup.mp4

SOURCE Abu Dhabi Turf Club