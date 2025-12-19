Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan 閣下出席獲 Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan 殿下贊助的第 33 屆阿聯酋總統盃純種阿拉伯馬大賽總決賽

Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan 閣下在活動上強調，阿聯酋總統盃體現了國家領導層對傳承阿聯酋豐富馬術傳統的堅定承諾。他亦讚揚賽事鞏固了阿布扎比作為全球阿拉伯馬賽事樞紐的地位，並成功吸引世界各地的精英賽駒與團隊參賽。閣下進一步嘉許賽事在支持馬術行業發展，以及為後代推動正統文化遺產可持續發展方面所作出的持續貢獻。

較早前，由 Wathnan Racing 名下、Alban de Mieulle 訓練、名將 Christophe Soumillon 策騎的「Dark Trooper」，在總獎金100萬迪拉姆的阿聯酋總統盃純種馬大賽 (HH The President Cup for Thoroughbreds) 中報捷，以 1 分 21.89 秒完成 1,400 米賽事。

此次賽馬日共上演七場精彩賽事，同場更獻上壯觀的無人機匯演及輕歌劇《扎耶德之夢，永恆之夢》。當晚總獎金高達 1,080 萬迪拉姆，吸引大批馬迷及貴賓入場觀賞。

揭幕戰為 2,200 米賽事，由 Yas Racing 名下、Ibrahim Al Hadrami 訓練、Ray Dawson 策騎的「Samaa Al Ezz」勝出。該駒在阿布扎比草地俱樂部條件賽（雌馬賽）中以 2 分 27.10 秒掄元，贏取 15 萬迪拉姆獎金。

第二場比賽成為當晚焦點之一，由 Al Rahmani Racing 名下、Ahmed Al Muhairbi 訓練、Richard Mullen 策騎的「Rasasi」，在 Yas Sprint 純種阿拉伯馬三級賽中打破場地紀錄。該駒以 1 分 15.32 秒跑畢 1,200 米，贏得 40 萬迪拉姆獎金。

第三場比賽由 Al Ajban Stables 名下、Abdullah Al Hammadi 訓練、Andrew Slattery 策騎的「Turquoise」，以 1 分 42.59 秒攻下 1,600 米的 Al Wathba 一哩條件賽，捧走 35 萬迪拉姆獎金。

第四場比賽見證練馬師 Ahmed Al Muhairbi 與騎師 Richard Mullen 的組合再下一城。他們憑藉 Leith Racing 名下的「Al Laith」，以 1 分 43.84 秒勝出 1,600 米的阿聯酋育馬者盃純種阿拉伯馬賽（草地賽），獲得 50 萬迪拉姆獎金。

第五場比賽由 Wathnan Racing 名下、Damien Watrigant 訓練、James Doyle 策騎的「Haseef」展現強勢，以 2 分 25.75 秒拿下 2,200 米的阿布扎比打吡表列賽，獎金 40 萬迪拉姆。

出席當晚盛會的貴賓還包括阿聯酋阿拉伯馬協會副主席 Sheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan 閣下、阿聯酋帆船與賽艇聯合會主席 Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan，以及 Wajib 志願者協會董事會主席 Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan。

