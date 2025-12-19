셰이크 칼리파 빈 타흐눈 빈 모하메드 알 나흐얀, 셰이크 만수르 빈 자예드 알 나흐얀의 후원으로 아부다비 터프 클럽에서 열린 제33회 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주 대회 결승전 참관

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 셰이크 칼리파 빈 타흐눈 빈 모하메드 알 나흐얀(Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan) 아부다비 왕세자실 의장이 셰이크 만수르 빈 자이드 알 나흐얀(Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan) 아랍에미리트(UAE) 부통령•부총리•대통령궁 의장•아부다비 승마클럽(Abu Dhabi Equestrian Club) 회장의 후원으로 열린 제33회 UAE 대통령배 아라비안 순종마 경주 대회(UAE President Cup for Arabian Purebred Horses) 결승전을 참관했다.

그는 이날 저녁 7번째로 진행된 경기이자 이 대회 경기 중 가장 많은 상금(800만 아랍에미리트 디르함)이 걸린 마지막 경기인 대통령배 아라비안 순종마 경주 대회(그룹 1)(The President Cup for Arabian Purebred Horses (Group 1)) 우승자에게 직접 시상했다. 마지막 경기의 우승은 2200미터를 2분 23.55초 만에 주파한 HM 알샤힌(HM Alchahine)(소유: 더 내셔널 스테이블(The National Stables), 조교: 힐랄(Hilal)과 타흐눈 알 알라위(Tahnoon Al Alawi), 기수: 이탈리아인 크리스티안 데무로(Cristian Demuro))의 몫이었다.

셰이크 칼리파 의장은 그 자리에서 UAE 대통령배 대회가 유서 깊은 순종마를 보존하려는 UAE 지도층의 한결같은 의지를 대변한다고 역설했다.

또한 그는 이번 대회가 아라비안 경마의 세계적 중심지로서 아부다비의 위상을 높이고 세계에서 가장 우수한 경주마와 기수를 끌어들이는 데 크게 일조한다고 평했다. 셰이크 칼리파 의장은 이 대회가 경마 산업을 지원하고 진정한 문화유산을 대대로 물려줄 여건을 조성하는 데 꾸준히 공헌해 왔다고 치하했다.

이날 초저녁에 진행된 대통령배 대회 서러브레드(The President Cup for Thoroughbreds) 경기(총상금 규모 100만 디르함)에서는 다크 트루퍼(Dark Trooper)(소유: 와쓰난 레이싱(Wathnan Racing), 조교: 알방 드 미율(Alban de Mieulle), 기수: 크리스토프 수미용(Christophe Soumillon))가 1분 21.89초의 기록으로 1400미터를 완주하며 우승을 거머쥐었다.

이번 경마 대회에서는 7개 종목의 박진감 넘치는 경주와 함께 환상적인 드론 쇼, 그리고 자예드의 꿈, 영원한 꿈(Zayed's Dream, An Everlasting Dream)이라는 제목의 오페레타 공연이 펼쳐졌다. 이날 저녁 경기의 총상금 규모는 1080만 디르함에 달했으며, 수많은 경마 팬과 귀빈이 몰려 성황을 이뤘다.

암말만 출전할 수 있는 개막전 경기로 15만 디르함의 상금이 걸린 아부다비 터프 클럽 컨디션(Abu Dhabi Turf Club Conditions) 경주에서는 사마 알 에즈(Samaa Al Ezz)(소유: 야스 레이싱(Yas Racing), 조교: 이브라힘 알 하드라미(Ibrahim Al Hadrami), 기수: 레이 도슨(Ray Dawson))가 2분 27.10초의 기록으로 2200미터의 결승선을 가장 먼저 통과했다.

이날 저녁 경기의 백미는 두 번째 경주였다. 아라비안 순종마가 우열을 다투는 1200미터 경주이자 총상금 규모 40만 디르함의 대통령배 아라비안 순종마 경주 대회 야스 스프린트(그룹 3)((Yas Sprint(Group 3))에서 라사시(Rasasi)(소유: 알 라흐마니 레이싱(Al Rahmani Racing), 조교: 아흐메드 알 무하이르비(Ahmed Al Muhairbi), 기수: 리처드 뮬런(Richard Mullen))는 1분 15.32초로 이 종목 신기록을 경신하는 기염을 토했다.

35만 디르함의 상금이 걸린 세 번째 경기인 알 와쓰바 마일(컨디션)(Al Wathba Mile(Conditions)) 경주에서는 터콰이즈(Turquoise)(소유: 알 아즈반 스테이블(Al Ajban Stables), 조교: 압둘라 알 함마디(Abdullah Al Hammadi), 기수: 앤드류 슬래터리(Andrew Slattery))가 1600미터를 1분 42.59초 만에 주파하며 우승했다.

50만 디르함의 상금이 걸린 네 번째 경기인 UAE 브리더스 컵(잔디 주로용 경주마)(UAE Breeders' Cup (turf-bred))에서는 조교사 아흐메드 알 무하이르비(Ahmed Al Muhairbi)와 기수 리처드 뮬런(Richard Mullen)이 알 라이스(Al Laith)의 우승을 견인하며 레이스 레이싱(Leith Racing) 측에 두 번째 우승의 기쁨을 안겼다. 이 1600미터 경주에서 알 라이스는 1분 43.84초를 기록했다.

다섯 번째 경기에서는 하시프(Haseef)(소유: 와쓰난 레이싱(Wathnan Racing), 조교: 다미앙 와트리강(Damien Watrigant), 기수: 제임스 도일(James Doyle))가 압도적인 기량을 과시하며 아부다비 더비(리스티드)(Abu Dhabi Derby (Listed)) 우승을 차지했다. 상금 40만 디르함이 걸린 이 2200미터 경주에서 하시프는 2분 25.75초의 기록으로 결승선에 선착했다.

한편, 셰이크 자예드 빈 하마드 빈 함단 알 나흐얀(Sheikh Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan) 에미리트 아라비안 마사회(Emirates Arabian Horse Society) 부회장, 셰이크 아흐메드 빈 함단 빈 모하메드 알 나흐얀(Sheikh Ahmed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan) UAE 요트 및 조정 연맹(UAE Sailing and Rowing Federation) 회장, 그리고 셰이크 칼리파 빈 모하메드 빈 칼리드 알 나흐얀(Sheikh Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan) 와지브 자원봉사 협회(Wajib Volunteer Association) 이사회 의장도 이날 대회를 참관해 자리를 빛냈다.

