STARTRADER leva ajuda emergencial a 300 famílias afetadas pelo terremoto nas Filipinas

A ação da STARCARES presta assistência a famílias da província de Sarangani após o terremoto de magnitude 7,8, destacando a importância da colaboração em momentos de crise.
DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER, por meio de sua braço beneficente STARCARES, está fornecendo ajuda emergencial a 300 famílias que foram deslocadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a província de Sarangani, nas Filipinas. A operação está concentrada em Glan e Malapatan, duas das localidades mais afetadas pelo desastre, onde as comunidades enfrentam necessidades urgentes enquanto iniciam o longo processo de recuperação.
Os danos causados pelo terremoto foram expressivos. Dados oficiais apontam 65 mortes, 1.447 pessoas feridas e 36 desaparecidos. Mais de 57.252 residências sofreram danos, sendo 10.023 completamente destruídas. Além disso, estradas, pontes, escolas, unidades de saúde e outras estruturas públicas registraram prejuízos significativos. Cerca de 176.186 famílias continuam sendo afetadas por interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Em parceria com organizações locais e canais de assistência apoiados pelo governo, a STARTRADER está distribuindo suprimentos essenciais, incluindo água potável, alimentos, kits de higiene, medicamentos, colchonetes, cobertores e itens básicos para cuidados infantis. Com milhares de pessoas deslocadas, serviços interrompidos e infraestrutura comprometida, a ajuda imediata desempenha um papel fundamental para atender às necessidades mais urgentes das comunidades enquanto os esforços de reconstrução avançam.
Uma resposta eficiente a desastres exige cooperação entre comunidades, órgãos públicos, empresas privadas e voluntários. Por meio desta iniciativa, a STARTRADER soma forças às ações de socorro em andamento para ajudar as famílias a restabelecerem suas rotinas e iniciarem a reconstrução de suas vidas.
"É impossível observar os efeitos deste terremoto sem se sensibilizar profundamente com as dificuldades enfrentadas pelas famílias. Por trás de cada casa destruída e de cada escola danificada existem pessoas determinadas a recomeçar. Estamos ao lado delas não apenas oferecendo suprimentos, mas também solidariedade e a convicção de que a recuperação começa quando as pessoas se unem. Temos orgulho de colaborar com as comunidades locais e com nossos parceiros na província de Sarangani." — Peter Karsten, CEO da STARTRADER
A ação integra a estratégia mais ampla de responsabilidade social corporativa da STARTRADER conduzida pela STARCARES, que prioriza iniciativas práticas voltadas às comunidades onde a empresa está presente. Recentemente renomeada de STAR Foundation para STARCARES, a organização continua ampliando suas iniciativas de impacto social sob a visão "Bringing STAR, Delivering Care," promovendo projetos de desenvolvimento juvenil, educação, infraestrutura esportiva, assistência em situações de desastre e programas de apoio comunitário na Ásia e no Oriente Médio.
Enquanto os trabalhos de recuperação prosseguem, a STARTRADER convida empresas, instituições e comunidades a apoiarem os esforços de ajuda humanitária e contribuírem para que as famílias da província de Sarangani possam reconstruir suas vidas com dignidade, estabilidade e esperança.
Sobre a STARTRADER
A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que oferece a investidores de varejo e institucionais acesso aos mercados internacionais por meio de diferentes plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.
Regulamentada em cinco jurisdições — CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC — a STARTRADER alia governança sólida a uma abordagem centrada no cliente, atendendo investidores e parceiros com foco em transparência, confiabilidade e crescimento sustentável de longo prazo.
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