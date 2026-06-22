STARTRADER、フィリピンの地震被災世帯300世帯に緊急支援を実施

STARTRADERは、現地パートナーおよび政府支援の救援ルートと連携し、飲料水、食料、衛生キット、医薬品、寝具マット、毛布、育児必需品などの緊急物資を配布しています。多くの家族が避難生活を送り、各種サービスが中断され、インフラも損傷している中、こうした迅速な支援は、地域社会が差し迫った課題に対応しながら長期的な復旧を進めるうえで極めて重要です。

災害対応を効果的に進めるには、地域社会、公的機関、民間部門、そしてボランティアによる連携した取り組みが不可欠です。本取り組みを通じて、STARTRADERは、被災した家族が生活を立て直し、再建への一歩を踏み出せるよう、より広範な支援活動に加わっています。

「この地震の被害を目の当たりにすると、家族が直面している困難に深く心を動かされずにはいられません。損壊した家や学校の一つひとつの背後には、再建に向けて前へ進もうとする家族の姿があります。私たちは物資だけでなく、連帯の気持ちと、復興は人々が力を合わせるところから始まるという信念をもって、彼らとともに歩みます。サランガニ州の地域社会およびパートナーの皆さまとともに支援に取り組めることを誇りに思います。」

— ピーター・カーステン、CEO、 STARTRADER

本取り組みは、STARTRADERがSTARCARESのもとで推進する、より広範なCSR活動の一環です。STARCARESは、STAR Foundationから新たにリブランドされ、「Bringing STAR, Delivering Care - STARの想いを届け、支援をかたちに」というビジョンのもと、アジアおよび中東において、青少年育成、教育、スポーツインフラ、災害支援、地域支援プログラムなどを通じた社会貢献活動を拡大し続けています。

復旧活動が続く中、STARTRADERは企業、団体、地域社会に対し、より広範な支援活動に参加し、サランガニ州の家族が尊厳と安定、そして希望を持って再建を進められるよう、ともに力を尽くすことを呼びかけています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPY を含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供するグローバル・マルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの法域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢を兼ね備え、透明性、信頼性、そして長期的な成長へのコミットメントのもと、個人顧客およびパートナー双方にサービスを提供しています。

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SOURCE STARTRADER