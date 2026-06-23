STARTRADER, 필리핀 지진 피해 가정 300세대에 긴급 구호물자 전달

STARTRADER는 지역 파트너 및 정부 지원 구호 채널과 협력하여 식수, 식품, 위생 키트, 의약품, 수면 매트, 담요, 아동 돌봄 필수품을 포함한 긴급 물자를 배급하고 있다. 많은 가정이 이재민 상태에 놓이고 서비스가 중단된 상황에서 인프라 복구가 지속되는 동안 즉각적인 필요를 해소하기 위한 시의적절한 지원이 무엇보다 중요하다.

효과적인 재난 대응은 지역 사회, 공공 기관, 민간 부문, 자원봉사자들의 협력에 달려 있다. STARTRADER는 이번 활동을 통해 광범위한 구호 노력에 동참하여 가정들이 삶을 안정시키고 재건 과정을 시작할 수 있도록 돕고 있다.

"이번 지진의 피해를 직접 목격하면서 피해 가정들이 직면한 어려움에 깊이 마음이 움직이지 않을 수 없었습니다. 피해를 입은 모든 집과 학교 뒤에는 재건을 향한 의지를 가진 가정이 있습니다. 우리는 물자뿐만 아니라 연대의 마음으로, 그리고 사람들이 함께 모일 때 회복이 시작된다는 믿음으로 그들과 함께합니다. 사라나가니 주의 지역 사회와 파트너들과 함께할 수 있어 자랑스럽습니다." — Peter Karsten, STARTRADER 최고경영자(CEO)

이번 활동은 STARCARES 산하 STARTRADER의 광범위한 CSR 활동의 일환으로, 회사가 운영하는 지역 사회에서 실질적이고 지역 사회 기반의 영향을 미치는 데 초점을 맞추고 있다. STAR Foundation에서 STARCARES로 최근 새롭게 출범한 이 기관은 아시아와 중동 전역에 걸쳐 청소년 개발, 교육, 스포츠 인프라, 재난 구호, 지역 사회 지원 프로그램을 통해 "STAR를 전하고, 돌봄을 실천한다(Bringing STAR, Delivering Care)"는 비전 아래 사회적 영향력 확대를 이어가고 있다.

복구 노력이 계속되는 가운데, STARTRADER는 기업, 기관, 지역 사회가 광범위한 구호 활동에 동참하여 사라나가니 주 가정들이 존엄성, 안정, 희망을 되찾고 재건할 수 있도록 함께해 주길 촉구한다.

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 소매 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커다.

5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)에서 규제를 받고 있는 STARTRADER는 강력한 지배구조와 고객 우선 접근 방식을 바탕으로 소매 고객 및 파트너 모두에게 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 헌신을 다하고 있다.

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SOURCE STARTRADER