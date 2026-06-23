STARTRADER ने फिलीपींस में भूकंप-प्रभावित 300 परिवारों को आपातकालीन राहत पहुंचाई

इसका प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। आधिकारिक रिपोर्टों ने 65 मौतें, 1,447 घायल और 36 लोगों के अभी भी लापता होने की पुष्टि की है। 57,252 से अधिक घर क्षतिग्रस्त, जिनमें से 10,023 पूरी तरह से नष्ट, हो गए हैं, जबकि सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक क्षति पहुंची है। लगभग 176,186 परिवार बिजली कटौती से प्रभावित हैं।

स्थानीय पार्टनरों और सरकार-समर्थित राहत चैनलों के समन्वय में, STARTRADER पेयजल, भोजन, स्वच्छता किट, दवाइयाँ, स्लीपिंग मैट, कंबल और बच्चों की देखभाल की आवश्यक वस्तुओं सहित तत्काल आपूर्तियां वितरित कर रहा है। परिवारों के विस्थापित, सेवाओं के बाधित और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त होने के कारण, दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति जारी रहने के दौरान समुदायों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए समय पर सहायता महत्वपूर्ण है।

आपदा से निपटने की प्रभावी प्रक्रिया समुदायों, सार्वजनिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवकों के समन्वित प्रयासों पर निर्भर करती है। इस पहल के माध्यम से, STARTRADER परिवारों को अपने जीवन को स्थिर करने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने में सहायता करने के लिए व्यापक राहत प्रयासों में शामिल हो रहा है।

"इस भूकंप के प्रभाव को देखकर परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों से अत्याधिक प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर और स्कूल के पीछे पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित परिवार हैं। हम उन्हें न केवल आपूर्तियां प्रदान कर रहे हैं, बल्कि एकजुटता और विश्वास के साथ सहयोग से पुनर्निर्माण के संभव होने की अवधारणा के साथ खड़ें हैं। हम सारंगानी प्रांत में स्थानीय समुदायों और पार्टनरों के साथ खड़े होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं।"

— Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER।

यह पहल STARCARES के तहत STARTRADER के कार्यक्षेत्रों में व्यावहारिक, समुदाय-आधारित प्रभाव पर केंद्रित व्यापक CSR प्रतिबद्धता का भाग है। हाल ही में STAR Foundation से STARCARES के रूप में पुनः ब्रांडेड यह संगठन, युवा विकास, शिक्षा, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा राहत और एशिया और मध्य-पूर्व में सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से "ब्रिंगिंग STAR, डिलीवरिंग केयर" की परिकल्पना के तहत अपने सामाजिक प्रभाव प्रयासों का विस्तार कर रहा है।

राहत कार्यों को जारी रखने के साथ, STARTRADER व्यवसायों, संस्थानों और समुदायों से व्यापक राहत प्रयासों में सम्मिलित होने और सारंगानी प्रांत के परिवारों को गरिमा, स्थिरता और आशा के साथ पुनर्निर्माण करने में सहायता करने का आह्वान करता है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों के लिए कार्य करता है।

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