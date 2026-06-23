STARTRADER chung tay hỗ trợ 300 gia đình chịu ảnh hưởng bởi trận động đất tại Philippines

Mức độ ảnh hưởng của thảm họa là vô cùng nghiêm trọng. Theo báo cáo chính thức, trận động đất đã khiến 65 người thiệt mạng, 1.447 người bị thương và 36 người vẫn mất tích. Hơn 57.252 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 10.023 căn bị phá hủy hoàn toàn. Hệ thống đường sá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng công cộng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, khoảng 176.186 hộ gia đình vẫn đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện.

Phối hợp cùng các đối tác địa phương và những kênh cứu trợ được chính phủ hỗ trợ, STARTRADER đang phân phối các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm nước uống, lương thực, bộ dụng cụ vệ sinh, thuốc men, chiếu ngủ, chăn mền và các vật dụng chăm sóc trẻ em. Trong bối cảnh nhiều gia đình phải sơ tán, dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn và cơ sở hạ tầng hư hại, sự hỗ trợ kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tái thiết lâu dài.

Ứng phó hiệu quả với thiên tai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng, các cơ quan công quyền, khu vực tư nhân và lực lượng tình nguyện viên. Thông qua sáng kiến này, STARTRADER đồng hành cùng các nỗ lực cứu trợ trên diện rộng nhằm hỗ trợ các gia đình từng bước ổn định cuộc sống và bắt đầu hành trình tái thiết.

"Không ai có thể chứng kiến hậu quả của trận động đất này mà không khỏi xúc động trước những mất mát và thử thách mà các gia đình đang trải qua. Phía sau mỗi ngôi nhà, mỗi trường học bị tàn phá là những con người vẫn kiên cường đứng lên để xây dựng lại cuộc sống. Chúng tôi có mặt ở đây không chỉ để hỗ trợ vật chất, mà còn để thể hiện sự đồng hành và niềm tin rằng sự phục hồi bắt đầu từ tinh thần đoàn kết. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng cộng đồng địa phương tại Sarangani."

— Peter Karsten, Chief Executive Officer, STARTRADER

Sáng kiến này là một phần trong cam kết trách nhiệm xã hội (CSR) rộng hơn của STARTRADER thông qua STARCARES, tập trung tạo ra những tác động thiết thực và bền vững cho cộng đồng tại các khu vực mà công ty đang hoạt động. Vừa được đổi tên từ STAR Foundation thành STARCARES, tổ chức tiếp tục mở rộng các nỗ lực vì cộng đồng dưới tầm nhìn "Bringing STAR, Delivering Care" – lan tỏa giá trị và trao đi sự quan tâm – thông qua các chương trình phát triển thanh thiếu niên, giáo dục, đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cộng đồng trên khắp châu Á và Trung Đông.

Trong khi công tác phục hồi vẫn đang tiếp diễn, STARTRADER kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay với các hoạt động cứu trợ, góp phần hỗ trợ các gia đình tại Sarangani Province tái thiết cuộc sống với phẩm giá, sự ổn định và niềm hy vọng.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế thông qua hệ sinh thái nền tảng đa dạng, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại năm khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Công ty phục vụ cả khách hàng cá nhân và đối tác, với cam kết nhất quán về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

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