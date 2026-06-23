شركة STARTRADER تقدّم مساعدات إغاثية عاجلة لـ300 أسرة متضررة من الزلزال في الفلبين

وتكشف الأرقام الرسمية حجم الكارثة التي شهدها إقليم سارانجاني، إذ أسفر الزلزال عن وفاة 65 شخصًا وإصابة 1,447 آخرين، فيما لا يزال 36 شخصًا مفقودين. كما تضرر أكثر من 57 ألف منزل، من بينها 10,023 منزلًا دُمّر بالكامل، فضلاً عن أضرار واسعة طالت الطرق والجسور والمدارس والمرافق الصحية والبنية التحتية الحيوية. وإلى جانب الخسائر البشرية والمادية، لا تزال نحو 176,186 أسرة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة والاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

وبالتعاون مع شركاء محليين وقنوات إغاثية مدعومة من الجهات الحكومية، تعمل STARTRADER على توفير وتوزيع الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا، بما يشمل مياه الشرب، والمواد الغذائية، ومستلزمات النظافة الشخصية، والأدوية، وأغطية النوم، والبطانيات، والاحتياجات الأساسية للأطفال. وتأتي هذه الجهود في ظل نزوح العديد من الأسر وتعطل الخدمات الأساسية وتضرر البنية التحتية، ما يجعل الاستجابة السريعة عنصرًا حاسمًا في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.

وتؤمن STARTRADER بأن الاستجابة الفعّالة للكوارث لا تتحقق إلا من خلال تضافر جهود مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية والمتطوعين. ومن هذا المنطلق، تنضم الشركة إلى الجهود الإغاثية القائمة للمساهمة في دعم الأسر المتضررة ومساعدتها على استعادة الاستقرار وبدء مرحلة التعافي.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«أمام حجم الأثر الذي تركه هذا الزلزال، لا يمكننا الوقوف بعيدًا عن معاناة الأسر المتضررة. فخلف كل منزل تضرر، وكل مدرسة تعطلت، هناك عائلات تسعى بإصرار إلى استعادة حياتها وبناء مستقبلها من جديد. نحن نقف إلى جانب هذه المجتمعات، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات، بل من خلال التضامن والإيمان بأن التعافي يبدأ عندما يتكاتف الناس في مواجهة الأزمات. ونفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا والمجتمعات المحلية في إقليم سارانغاني.»

وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام STARTRADER المستمر بالمسؤولية المجتمعية من خلال STARCARES، والتي تركز على تنفيذ مبادرات عملية ذات أثر مباشر ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة. وبعد إعادة إطلاق المبادرة تحت اسم STARCARES بدلًا من STAR Foundation، تواصل توسيع نطاق برامجها الإنسانية والتنموية تحت رؤيتها «نجم ينشر الأمل ويقدّم الرعاية»، عبر مبادرات تشمل دعم الشباب، والتعليم، والبنية التحتية الرياضية، والإغاثة في حالات الكوارث، وبرامج تنمية المجتمعات في آسيا والشرق الأوسط.

ومع استمرار جهود التعافي في المناطق المتضررة، تدعو STARTRADER الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المساهمة في دعم المجتمعات المتأثرة، والعمل معًا لمساعدة أسر سارانغاني على استعادة الاستقرار وبناء مستقبلها بكرامة وأمل.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح للأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر مجموعة من المنصات المتطورة، بما في ذلك MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لإشراف خمس جهات تنظيمية تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتستند في أعمالها إلى مبدأ «نبني على الثقة. ونقود مسار النمو»، من خلال الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والموثوقية، والالتزام بدعم النمو المستدام لعملائها وشركائها حول العالم.

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