STARTRADER entrega ayuda de emergencia a 300 familias afectadas por el terremoto en Filipinas

La iniciativa de ayuda apoya a las familias en la provincia de Sarangani después del terremoto de magnitud 7.8, lo que refuerza la importancia de la acción colectiva en tiempos de crisis.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER, a través de su división benéfica STARCARES, está entregando ayuda de emergencia a 300 familias desplazadas por el terremoto de magnitud 7.8 que azotó la provincia de Sarangani en Filipinas. La iniciativa se centra en Glan y Malapatan, dos de las zonas más afectadas, donde las comunidades se enfrentan a necesidades urgentes a medida que comienza la recuperación a largo plazo.
La magnitud de impacto ha sido grave. Los informes oficiales confirman 65 fallecidos, 1.447 heridos y 36 personas aún desaparecidas. Más de 57.252 viviendas resultaron dañadas, 10.023 de ellas completamente destruidas, mientras que carreteras, puentes, escuelas, instalaciones sanitarias e infraestructura pública sufrieron grandes daños. Aproximadamente 176.186 familias siguen afectadas por cortes de electricidad.
En coordinación con socios locales y canales de ayuda apoyados por el gobierno, STARTRADER está distribuyendo suministros urgentes, como agua potable, alimentos, kits de higiene, medicamentos, colchonetas, mantas y artículos esenciales para el cuidado infantil. Con las familias desplazadas, los servicios interrumpidos y la infraestructura dañada, el apoyo oportuno es fundamental para ayudar a las comunidades a gestionar las necesidades inmediatas mientras continúa la recuperación a largo plazo.
La respuesta eficaz a los desastres depende de un esfuerzo coordinado entre las comunidades, las instituciones públicas, el sector privado y los voluntarios. A través de esta iniciativa, STARTRADER se une a esfuerzos de ayuda más amplios para ayudar a las familias a estabilizar sus vidas y comenzar el proceso de reconstrucción.
"Es imposible ver el impacto de este terremoto sin estar profundamente conmovido por los desafíos que enfrentan las familias. Detrás de cada hogar y escuela dañados hay familias decididas a reconstruir. Estamos con ellos, no solo con los suministros, sino con la solidaridad y la creencia de que la recuperación comienza cuando las personas se unen. Nos enorgullece estar junto a las comunidades y socios locales en la provincia de Sarangani." — Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER
La iniciativa forma parte del compromiso más amplio de RSC de STARTRADER bajo STARCARES, centrado en el impacto práctico y basado en la comunidad en todas las regiones donde opera la empresa. Recientemente renombrada de STAR Foundation a STARCARES, la organización continúa expandiendo sus esfuerzos de impacto social bajo la visión "Bringing STAR, Delivering Care" a través del desarrollo juvenil, la educación, la infraestructura deportiva, la asistencia ante desastres y los programas de apoyo comunitario en Asia y Medio Oriente.
A medida que continúan los esfuerzos de recuperación, STARTRADER hace un llamado a las empresas, instituciones y comunidades para que se unan a las iniciativas de ayuda más amplias y apoyen a las familias de la provincia de Sarangani para reconstruir con dignidad, estabilidad y esperanza.
Acerca de STARTRADER
STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.
Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.
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