STARTRADER entrega ayuda de emergencia a 300 familias afectadas por el terremoto en Filipinas

La magnitud de impacto ha sido grave. Los informes oficiales confirman 65 fallecidos, 1.447 heridos y 36 personas aún desaparecidas. Más de 57.252 viviendas resultaron dañadas, 10.023 de ellas completamente destruidas, mientras que carreteras, puentes, escuelas, instalaciones sanitarias e infraestructura pública sufrieron grandes daños. Aproximadamente 176.186 familias siguen afectadas por cortes de electricidad.

En coordinación con socios locales y canales de ayuda apoyados por el gobierno, STARTRADER está distribuyendo suministros urgentes, como agua potable, alimentos, kits de higiene, medicamentos, colchonetas, mantas y artículos esenciales para el cuidado infantil. Con las familias desplazadas, los servicios interrumpidos y la infraestructura dañada, el apoyo oportuno es fundamental para ayudar a las comunidades a gestionar las necesidades inmediatas mientras continúa la recuperación a largo plazo.

La respuesta eficaz a los desastres depende de un esfuerzo coordinado entre las comunidades, las instituciones públicas, el sector privado y los voluntarios. A través de esta iniciativa, STARTRADER se une a esfuerzos de ayuda más amplios para ayudar a las familias a estabilizar sus vidas y comenzar el proceso de reconstrucción.

"Es imposible ver el impacto de este terremoto sin estar profundamente conmovido por los desafíos que enfrentan las familias. Detrás de cada hogar y escuela dañados hay familias decididas a reconstruir. Estamos con ellos, no solo con los suministros, sino con la solidaridad y la creencia de que la recuperación comienza cuando las personas se unen. Nos enorgullece estar junto a las comunidades y socios locales en la provincia de Sarangani."

— Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

La iniciativa forma parte del compromiso más amplio de RSC de STARTRADER bajo STARCARES, centrado en el impacto práctico y basado en la comunidad en todas las regiones donde opera la empresa. Recientemente renombrada de STAR Foundation a STARCARES, la organización continúa expandiendo sus esfuerzos de impacto social bajo la visión "Bringing STAR, Delivering Care" a través del desarrollo juvenil, la educación, la infraestructura deportiva, la asistencia ante desastres y los programas de apoyo comunitario en Asia y Medio Oriente.

A medida que continúan los esfuerzos de recuperación, STARTRADER hace un llamado a las empresas, instituciones y comunidades para que se unan a las iniciativas de ayuda más amplias y apoyen a las familias de la provincia de Sarangani para reconstruir con dignidad, estabilidad y esperanza.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

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FUENTE STARTRADER