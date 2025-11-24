Strutt、記念すべき「Strutt Day」を開催、CES 2026での初公開に先立ち新型モデル「ev¹」をメディアに初披露

サンフランシスコ、2025年11月15日 /PRNewswire/ -- Struttは、パーソナルモビリティの再定義に挑む若き有望なスタートアップであり、同社は「Strutt Day」と題した独自のテクノロジーショーケースを開催しました。このイベントでは、報道関係者や主要パートナーが創業時のストーリーを聞き、同社のブレークスルーを支える技術を探求するとともに、STRUTT ev¹の初となるハンズオン・デモを体験しました。このイベントは同社にとって重要な節目となるものであり、業界関係者に対して、CES 2026での正式なお披露目に先立ち、製品の具体的なプレビューを提示する機会となりました。

Strutt Dayは、同社の技術だけでなく、ブランドを支える人材とビジョンを紹介することを目的として企画されたものです。参加者は、創業者兼CEOのTony Hong氏と対面し、同氏からStruttの創業経緯や、「直感的で安全かつ人間中心のパーソナルモビリティを創出する」という同社の使命について話を聞く機会を得ました。デザイン責任者であるBarney Mason氏は、同社のデザイン哲学を紹介し、「静かなエンパワーメント（Quiet Empowerment）」、すなわち日常生活に溶け込みながらユーザーに自信と自立、喜びをもたらすテクノロジーを生み出すことの重要性を強調しました。

「私たちがStruttを立ち上げたのは、素晴らしいテクノロジーと、人々が日々直面している現実の課題との間にギャップがあると感じたからです」と、創業者兼CEOのTony Hong氏は述べました。「Strutt Dayは単に私たちの製品を紹介する場ではなく、思慮深いデザインと高度なテクノロジーがいかに人々の生活を変革し得るかを世界に示す場なのです。」

STRUTT ev¹は、次の2つの中核的イノベーションを基盤として開発されたスマートパーソナルビークルです。

evSense システム： LiDAR、カメラ、超音波、ToFセンサーを組み合わせた360°センシングおよび意思決定システムで、安全かつ実環境に即したナビゲーションを実現します。

LiDAR、カメラ、超音波、ToFセンサーを組み合わせた360°センシングおよび意思決定システムで、安全かつ実環境に即したナビゲーションを実現します。 Quad-Drive System ・システム： 屋内外を問わず、滑らかで安定した走行を可能にする 4 輪アクティブドライブアーキテクチャです。

参加者はev¹を実際に体験し、実環境を想定したシナリオでその性能を試すことで、同製品がパーソナルモビリティにおける複雑さ、偏見、旧態依然とした技術といった重要課題にどのように対応しているかを確認しました。同ビークルの開発は、徹底したユーザーリサーチに基づいて進められており、アームレストの調整機構からジョイスティックの配置に至るまで、あらゆるデザイン上の選択が自立性、自信、そして尊厳を支えることを目的として設計されています。

「私たちはモビリティユーザーの実際の生活体験を理解するために、長年にわたり取り組んできました」とデザイン責任者であるBarney Mason氏は述べました。「シャーシからインターフェースに至るまで、ev¹のあらゆるディテールは、単なるテクノロジーではなく人を中心に形作られています。私たちの目標は、動くという行為を自然で、力を与え、そして喜びを感じられるものにすることなのです。」

Strutt Dayでは、同社が早期に業界から高い評価を受けていることも紹介されました。ev¹はデザイン分野における卓越性が認められ、2025年のレッド・ドット・ルミナリー賞（Red Dot: Luminary）を唯一受賞しているほか、車両技術＆先進モビリティ部門において2026 CESベスト・オブ・イノベーション（Best of Innovation）賞も受賞しています。

製品発売前の節目となるStrutt Dayは、最先端のロボティクスと人間中心設計を融合し、現実の課題を解決する製品を創出するという同社の能力を示すものであり、CES 2026でのブランドデビューに向けた重要な布石となっています。同イベントは、モビリティ市場におけるStruttの存在感が高まっていることを強く印象付けるとともに、ev¹を世界の観客に向けて華々しく紹介するための舞台を整えるものです。

「パーソナルモビリティとは、単なる移動手段ではなく、自信や自立、そして喜びそのものなのです」とTony Hong氏は付け加えました。「Strutt Dayは、私たちが築いている未来の一端を世界に示す場であり、その未来はCES 2026で正式に姿を現します。」

Strutt Inc.について

Struttはシンガポールに設立されたモビリティテクノロジー企業であり、先進センシング、自律ロボティクス、知能的プロダクトデザインの分野で世界的な専門家を結集している企業です。Matter Venture PartnersやVertex Venturesをはじめとする著名な投資家からの支援を受け、Struttは人間中心のリサーチと革新的な研究開発・製造手法を統合することで、最もスマートで安全性が高く、ユーザーフレンドリーなパーソナルモビリティソリューションを創出しています。

