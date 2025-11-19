Strutt celebra un hito con el 'Strutt Day' y presenta ev¹ antes de su estreno en CES 2026

-Strutt celebra un hito con el 'Strutt Day', ofreciendo a los medios un adelanto a ev¹ antes de su estreno en CES 2026

SAN FRANCISCO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, la joven y ambiciosa empresa emergente que está redefiniendo la movilidad personal, celebró el Strutt Day, una exclusiva presentación tecnológica donde la prensa y socios clave conocieron la historia de su fundación, exploraron la tecnología detrás de sus avances y experimentaron la primera demostración práctica del STRUTT ev¹. El evento marca un hito crucial para la compañía, ofreciendo a la industria un adelanto tangible antes de la presentación oficial del producto en CES 2026.

M403736 R500359

El Strutt Day se diseñó para mostrar no solo la tecnología, sino también a las personas y la visión detrás de la marca. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a Tony Hong, fundador y consejero delegado, quien compartió la historia de Strutt y su misión de crear soluciones de movilidad personal intuitivas, seguras y centradas en el usuario. Barney Mason, jefe de diseño, presentó la filosofía de diseño de la empresa, haciendo hincapié en el concepto de "Empoderamiento Silencioso": crear tecnología que se integre a la vida cotidiana, brindando a los usuarios confianza, independencia y satisfacción.

"Fundamos Strutt porque vimos una brecha entre la tecnología innovadora y los problemas reales a los que la gente se enfrenta a diario", dijo Tony Hong, fundador y consejero delegado. "El Strutt Day no se trata solo de nuestro producto; se trata de mostrarle al mundo cómo un diseño bien pensado y las tecnologías inteligentes pueden transformar vidas".

El STRUTT ev¹ es un vehículo personal inteligente construido en torno a dos innovaciones clave:

Un sistema de detección y toma de decisiones de 360° que combina LiDAR, cámaras, sensores ultrasónicos y ToF para una navegación segura en el mundo real. Sistema Quad-Drive: Arquitectura de tracción activa a las cuatro ruedas diseñada para un movimiento suave y controlado en espacios interiores y exteriores.

Los asistentes experimentaron el ev¹ de primera mano, poniendo a prueba sus capacidades en escenarios reales y observando cómo aborda desafíos clave en la movilidad personal: la complejidad, el estigma y la tecnología obsoleta. El desarrollo del vehículo se basó en una extensa investigación con usuarios, lo que garantizó que cada decisión de diseño —desde el ajuste de los reposabrazos hasta la ubicación del joystick— fomentara la independencia, la confianza y la dignidad.

"Hemos dedicado años a comprender las experiencias cotidianas de los usuarios de movilidad", afirmó Barney Mason, director de diseño. "Cada detalle del ev¹, desde el chasis hasta la interfaz, está diseñado pensando en las personas, no solo en la tecnología. Nuestro objetivo es que el movimiento se sienta natural, empoderador y placentero".

El Strutt Day también celebró el reconocimiento temprano de la industria. El ev¹ ya ha obtenido el único premio Red Dot: Luminary 2025 por excelencia en diseño y recibió el premio CES Best of Innovation 2026 en la categoría de Tecnología de Vehículos y Movilidad Avanzada.

Como hito previo al lanzamiento, el Strutt Day demuestra la capacidad de la compañía para combinar robótica de vanguardia con un diseño centrado en el usuario, creando productos que resuelven problemas reales y preparando la marca para su debut en CES 2026. El evento subraya el creciente papel de Strutt en el mercado de la movilidad y sienta las bases para una presentación de alto perfil del ev¹ ante una audiencia global.

"La movilidad personal no se trata solo de transporte; se trata de confianza, independencia y alegría", añadió Tony Hong. "El Strutt Day ofrece al mundo un adelanto del futuro que estamos construyendo, un futuro que llegará oficialmente a CES 2026".

Acerca de Strutt Inc.

Strutt, con sede en Singapur, es una empresa líder en tecnología de movilidad que reúne a expertos de renombre mundial en sensores avanzados, robótica autónoma y diseño inteligente de productos. Con el respaldo de inversores reconocidos como Matter Venture Partners y Vertex Ventures, Strutt combina la investigación centrada en las personas con metodologías innovadoras de I+D y fabricación para crear las soluciones de movilidad personal más inteligentes, seguras y fáciles de usar.

Más información: Strutt | Home

Para el kit de prensa, consulte la carpeta aquí. Imágenes de alta resolución y material multimedia adicional están disponibles bajo petición.

Esta es una traducción. Para una mayor precisión, consulte la versión oficial en inglés.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823074/M403736.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823075/R500359.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg