Strutt marque une étape importante avec le "Strutt Day", donnant aux médias un premier aperçu de l'ev¹ avant la première du CES 2026

SAN FRANCISCO, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, la startup ambitieuse qui redéfinit la mobilité personnelle, a organisé le Strutt Day - une vitrine technologique exclusive où la presse et les partenaires clés ont entendu l'histoire de la fondation, exploré la technologie au coeur de ses innovations et assisté à la première démonstration pratique du STRUTT ev¹. L'événement marque une étape décisive pour l'entreprise, donnant aux acteurs de l'industrie un aperçu concret avant la présentation officielle du produit au CES 2026.

Conçu pour mettre en lumière non seulement la technologie, mais aussi les personnes et la vision derrière la marque, les participants ont eu l'occasion de rencontrer Tony Hong, fondateur et PDG, qui a raconté l'histoire de Strutt et sa mission : créer des solutions de mobilité personnelle intuitives, sûres et centrées sur l'être humain. Barney Mason, responsable de la conception, a présenté la philosophie de conception de l'entreprise, qui met l'accent sur le « Quiet Empowerment », une technologie qui disparaît dans la vie quotidienne tout en donnant aux utilisateurs de l'assurance, de l'indépendance et de la joie.

« Nous avons créé Strutt parce que nous avons constaté un fossé entre les technologies extraordinaires disponibles et les problèmes réels auxquels les gens sont confrontés chaque jour », a déclaré Tony Hong, fondateur et PDG. « Le Strutt Day ne se limite pas à notre produit ; il s'agit de montrer au monde comment un design réfléchi et des technologies intelligentes peuvent transformer des vies. »

Le STRUTT ev¹ est un véhicule personnel intelligent qui s'articule autour de deux innovations fondamentales :

Système evSense : un système de détection et de prise de décision à 360° combinant des capteurs LiDAR, des caméras, des ultrasons et des capteurs ToF pour une navigation sûre dans le monde réel.

un système de détection et de prise de décision à 360° combinant des capteurs LiDAR, des caméras, des ultrasons et des capteurs ToF pour une navigation sûre dans le monde réel. Système Quad-Drive : une architecture à quatre roues motrices actives conçue pour une conduite fluide et maîtrisée en intérieur comme en extérieur.

Les participants ont pu découvrir l'ev¹ de première main, en testant ses capacités dans des scénarios réels et en voyant comment il répond aux principaux défis de la mobilité personnelle : complexité, stigmatisation et technologie dépassée. Le développement du véhicule a été guidé par des recherches approfondies auprès des utilisateurs, chaque élément de l'ajustement des accoudoirs au placement du joystick est conçu pour favoriser autonomie, confiance et dignité.

« Nous avons passé des années à comprendre les expériences vécues par les utilisateurs de la mobilité », a déclaré Barney Mason, responsable de la conception. « Chaque détail de l'ev¹, du châssis à l'interface, est pensé pour les personnes avant tout. Notre objectif est de rendre le mouvement naturel, valorisant et joyeux. » Le Strutt Day a également été l'occasion d'une reconnaissance précoce de l'industrie. L'ev¹ a déjà obtenu le 2025 Red Dot : Luminary pour l'excellence de son design, et a reçu le prix 2026 CES Best of Innovation dans la catégorie Vehicle Technology & Advanced Mobility.

En tant qu'étape préalable au lancement, le Strutt Day démontre la capacité à associer la robotique de pointe à un design centré sur l'humain, pour créer des produits qui répondent à de vrais besoins. Le Strutt Day pose ainsi les bases d'une introduction remarquée de l'ev¹ sur la scène mondiale lors du CES 2026.

« La mobilité personnelle ne concerne pas uniquement le déplacement ; elle touche à la confiance, à l'indépendance et au plaisir », a ajouté Tony Hong. « Le Strutt Day donne au monde un aperçu de l'avenir que nous construisons et qui sera dévoilé officiellement au CES 2026. »

À propos de Strutt Inc.

Basée à Singapour, Strutt est une entreprise leader dans le domaine des technologies de la mobilité qui réunit des experts de premier plan dans les domaines de la détection avancée, de la robotique autonome et de la conception de produits intelligents. Soutenue par des investisseurs de renom tels que Matter Venture Partners et Vertex Ventures, Strutt associe la recherche centrée sur l'être humain à des méthodologies innovantes de R&D et de fabrication pour créer les solutions de mobilité personnelle les plus intelligentes, les plus sûres et les plus conviviales.

Pour en savoir plus : Strutt | Home

Pour accéder au media kit, veuillez vous référer au dossier ici. Des images en haute résolution et du matériel médiatique supplémentaire sont disponibles sur demande.

Il s'agit d'une copie traduite. Pour une précision professionnelle, veuillez vous référer à la version anglaise officielle.

