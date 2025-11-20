스트럿, '스트럿 데이' 개최… CES 2026 정식 공개 앞두고 ev¹ 최초 시연

샌프란시스코, 2025년 11월 15일 /PRNewswire/ -- '퍼스널 모빌리티'를 재정의하겠다는 목표를 내세운 야심 찬 스타트업 기업 스트럿(Strutt)이 '스트럿 데이(Strutt Day)'를 열고 언론 및 주요 파트너를 대상으로 기술 쇼케이스를 선보였다. 참석자들은 창립 배경과 획기적인 성장의 토대가 된 기술들을 직접 확인했으며, STRUTT ev¹의 첫 실사용 데모도 체험했다. 이번 행사는 CES 2026 공식 제품 공개에 앞서 업계 관계자들에게 실질적인 첫선을 보였다는 점에서 중요한 이정표로 평가된다.

스트럿 데이는 단순한 기술을 넘어 브랜드를 이끄는 사람들과 비전을 조명하기 위해 기획됐다. 스트럿의 창립자인 토니 홍(Tony Hong) 최고경영자(CEO)는 참석자들에게 스트럿의 설립 배경과 '직관적이고 안전하며 인간 중심의 퍼스널 모빌리티'를 만들겠다는 포부를 전달했다. 바니 메이슨(Barney Mason) 디자인 총괄은 '조용한 역량 강화(Quiet Empowerment)'를 강조하는 스트럿의 디자인 철학을 소개하며, 일상에 자연스럽게 스며들면서 사용자에게 자신감•독립성•즐거움을 선사하는 기술을 만드는 것이 목표라고 설명했다.

토니 홍 CEO는 "우리가 스트럿을 시작한 이유는 뛰어난 기술이 존재함에도, 사람들이 매일 겪는 실제 문제를 해결하지 못하고 있다고 느꼈기 때문"이라며 "스트럿 데이는 단순히 제품 소개를 넘어, 사려 깊은 디자인과 지능형 기술이 어떻게 삶을 변화시킬 수 있는지 보여주는 자리"라고 말했다.

STRUTT ev¹는 다음 두 가지 핵심 기술을 기반으로 설계된 스마트 개인 이동 장치다.

evSense 시스템(evSense system): LiDAR, 카메라, 초음파, ToF 센서를 결합해 360° 감지 및 의사 결정을 수행하는 시스템으로, 현실 환경에서의 안전한 내비게이션을 지원한다.

LiDAR, 카메라, 초음파, ToF 센서를 결합해 360° 감지 및 의사 결정을 수행하는 시스템으로, 현실 환경에서의 안전한 내비게이션을 지원한다. 쿼드 드라이브 시스템 (Quad-Drive System): 실내외 공간에서 부드럽고 통제된 움직임을 구현하도록 설계된 4륜 액티브 드라이브 아키텍처다.

참석자들은 ev¹을 직접 체험하며 실제 시나리오에서 장치의 성능을 시험해 보고, 복잡성, 부정적 인식, 구식 기술 등 기존 퍼스널 모빌리티의 주요 문제를 어떻게 해결하는지 확인했다. ev¹은 광범위한 사용자 조사를 기반으로 개발됐으며, 팔걸이 조절 기능부터 조이스틱 위치까지 모든 설계 선택이 사용자에게 독립성, 자신감, 존엄성을 제공하는 방향으로 이루어졌다.

바니 메이슨 스트럿 디자인 총괄은 "우리는 수년 동안 모빌리티 사용자들의 실제 경험을 이해하는 데 집중했다"며 "섀시에서 인터페이스에 이르기까지 ev¹의 모든 디테일은 기술이 아니라 사람에 의해 결정됐다. 우리의 목표는 자연스럽고, 자신감을 주는 움직임으로 즐거운 경험을 제공하는 것"이라고 말했다.

'스트럿 데이'는 업계에서의 초기 성과도 함께 기념했다. ev¹은 이미 디자인 분야 최고 영예인 2025 레드닷 루미너리(Red Dot: Luminary)를 수상했으며, 2026 CES 차량 기술•첨단 모빌리티 부문 베스트 오브 이노베이션(CES Best of Innovation)을 받았다.

출시 전 이정표로서 '스트럿 데이'는 최첨단 로보틱스와 인간 중심 설계를 결합해 실제 문제를 해결하는 제품을 만드는 스트럿의 역량을 보여주며, CES 2026에서 브랜드를 공식적으로 선보일 준비가 되어 있음을 입증했다. 이번 행사는 스트럿이 모빌리티 시장에서 점차 영향력을 확대하고 있음을 강조하며, ev¹을 글로벌 무대에서 주목받는 방식으로 소개할 토대를 마련했다.

토니 홍 스트럿 창립자 겸 CEO는 "퍼스널 모빌리티는 단순한 이동 수단이 아니라 자신감, 독립성, 즐거움에 대한 문제"라며 "스트럿 데이는 우리가 만들어가는 미래를 세상에 보여주는 자리이며, 그 미래는 CES 2026에서 공식적으로 모습을 드러낼 것"이라고 말했다.

스트럿 소개

싱가포르에 본사를 둔 스트럿(Strutt)은 첨단 센싱, 자율 로보틱스, 지능형 제품 설계 분야의 세계적 전문가들이 모인 모빌리티 기술 선도 기업이다. 매터 벤처 파트너스(Matter Venture Partners)와 버텍스 벤처스(Vertex Ventures) 등 저명한 투자자들의 지원을 받는 스트럿은 인간 중심 연구와 혁신적 R&D-제조 방법론을 결합해, 가장 스마트하고 안전하며 사용하기 편리한 퍼스널 모빌리티 솔루션을 개발하고 있다.

