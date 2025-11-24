Strutt Day: Erster Blick auf den ev1 vor der CES 2026

SAN FRANCISCO, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, das ehrgeizige junge Startup-mit der Mission, die persönliche Mobilität neu zu definieren, veranstaltete den Strutt Day - eine exclusive Präsentation, bei der Presse und ausgewählte Partner mehr über die Entstehungsgeschichte erfuhren, die Technologie hinter den bahnbrechenden Entwicklungen des Unternehmens erkundeten und die erste praktische Vorführung des STRUTT ev¹ erlebten. Die Veranstaltung markierte einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, da sie der Branche eine greifbare Vorschau auf die offizielle Vorstellung des Produkts auf der CES 2026 gab.

Der Strutt Day sollte nicht nur die Technologie, sondern auch die Menschen und die Vision hinter der Marke vorstellen. Die Teilnehmenden konnten Tony Hong, Gründer und CEO von Strutt, persönlich kennenlernen. Er sprach über die Entstehung des Unternehmens und dessen Ziel, intuitive, sichere und menschenzentrierte Mobilitätslösungen zu entwickeln. Barney Mason, Head of Design, stellte die Designphilosophie des Unternehmens vor, die auf 'Quiet Empowerment' abzielt, d. h. auf die Entwicklung von Technologien, die sich in das tägliche Leben integrieren lassen und den Nutzern Selbstvertrauen, Unabhängigkeit und Freude vermitteln.

«Wir haben Strutt gegründet, weil wir eine Lücke zwischen beeindruckender Technologie und den realen Alltagsproblemen der Menschen gesehen haben.», so Tony Hong, Gründer und CEO. «Beim Strutt Day geht es nicht nur um unser Produkt, sondern darum, der Welt zu zeigen, wie durchdachtes Design und intelligente Technologien das Leben verändern können.»

Der STRUTT ev¹ ist ein intelligentes persönliches Fahrzeug, das auf zwei Kerninnovationen basiert:

evSense-System: ein 360°-Erfassungs- und Entscheidungssystem, das LiDAR-, Kamera-, Ultraschall- und ToF-Sensoren für eine sichere Navigation in der realen Welt kombiniert.

ein 360°-Erfassungs- und Entscheidungssystem, das LiDAR-, Kamera-, Ultraschall- und ToF-Sensoren für eine sichere Navigation in der realen Welt kombiniert. Quad-Drive System: eine aktive Vierrad-Antriebsarchitektur, die eine reibungslose, kontrollierte Bewegung in Innen- und Aussenbereichen ermöglicht.

Die Teilnehmer erlebten den ev¹ aus erster Hand, testeten seine Fähigkeiten in realen Szenarien und sahen, wie er die wichtigsten Herausforderungen im Bereich der persönlichen Mobilität löst: Komplexität, Stigmatisierung und veraltete Technologie. Bei der Entwicklung des Fahrzeugs wurde eine umfassende Nutzerforschung durchgeführt, um sicherzustellen, dass jede Designentscheidung - von der Verstellbarkeit der Armlehne bis zur Platzierung des Joysticks - Unabhängigkeit, Vertrauen und Würde fördert.

«Wir haben Jahre damit verbracht, die Erfahrungen von Mobilitätsnutzern zu verstehen», sagt Barney Mason, Head of Design. «Jedes Detail des ev¹, vom Fahrgestell bis zur Schnittstelle, wird von Menschen gestaltet, nicht nur von der Technik. Unser Ziel ist es, dass sich Bewegung natürlich, kraftvoll und gut anfühlt.»

Am Strutt Day wurde auch die frühe Anerkennung der Branche hervorgehoben. Der ev¹ erhielt bereits den exklusiven Red Dot 2025: Luminary für herausragendes Design und wurde zudem mit dem CES 2026 Best of Innovation Award in der Kategorie 'Vehicle Technology & Advanced Mobility' ausgezeichnet.

Als wichtiger Meilenstein vor dem Markteintritt zeigte der Strutt Day, wie das Unternehmen modernste Robotik mit menschenzentriertem Design verbindet und Lösungen entwickelt, die reale Probleme adressieren. Gleichzeitig bereitete die Veranstaltung die Marke auf ihr Debüt bei der CES 2026 vor. Sie unterstreicht die wachsende Bedeutung von Strutt im Mobilitätsmarkt und legt den Grundstein für eine starke Einführung des ev¹ vor internationalem Publikum.

«Bei der persönlichen Mobilität geht es nicht nur um Transportmittel, sondern auch um Selbstvertrauen, Unabhängigkeit und Freude,» fügt Tony Hong hinzu. «Der Strutt Day gibt der Welt einen Einblick in die Zukunft, an der wir arbeiten und die offiziell auf der CES 2026 Einzug halten wird.»

Über Strutt Inc.

Strutt wurde in Singapur gegründet und zählt zu den führenden Mobilitätstechnologie-Unternehmen. Es vereint weltweit anerkannte Expertise in fortschrittlicher Sensorik, autonomer Robotik und intelligentem Produktdesign. Strutt wird von Investoren wie Matter Venture Partners und Vertex Ventures unterstützt und verbindet nutzerorientierte Forschung mit innovativen F&E- und Produktionsmethoden, um intelligente, sichere und benutzerfreundliche persönliche Mobilitätslösungen zu entwickeln.



