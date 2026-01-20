T.D. Williamson lança o sistema independente de isolamento duplo e purga SHiiELD™

TULSA, Oklahoma, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A T.D. Williamson (TDW), líder global em soluções para tubulações, anunciou o lançamento do TDW SHiiELD™, uma ferramenta de isolamento de tubulações de última geração que cria um novo padrão de isolamento duplo independente e purga. (DiiB).

Solução de isolamento de tubulações pioneira no setor

O sistema independente de isolamento duplo e purga (DiiB) TDW SHiiELD™ permite reparos mais seguros e rápidos em tubulações com monitoramento remoto, desempenho certificado à prova de vazamentos e área de rendimento quatro vezes maior do que as soluções de isolamento tradicionais. Speed Speed

A tecnologia SHiiELD oferece desempenho à prova de vazamentos, segurança incomparável e quatro vezes mais área de rendimento do que as soluções tradicionais de bloqueio duplo e purga, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente contra emissões fugitivas e reduz o tempo de inatividade operacional.

Projetado com dois módulos ancorados independentemente e vedações energizadas, o SHiiELD oferece um sistema de isolamento redundante que excede os padrões de segurança e ambientais em constante evolução. Ao obter uma vedação certificada e à prova de vazamentos e permitir a ativação e monitoramento remotos, o SHiiELD minimiza o risco operacional, aumenta a eficiência da tubulação e garante projetos de isolamento de emissão zero.

Assista ao vídeo do SHiiELD™ em tdw.red/SHiiELD para se atualizar sobre o que o sistema oferece.

Promovendo eficiência, segurança e responsabilidade ambiental

"O SHiiELD está mudando a forma como as operadoras isolam as tubulações, ao mesmo tempo em que cumprem suas metas de emissões e segurança", disse Bob McGrew, diretor executivo da TDW. "Ao combinar a verdadeira redundância com a melhor taxa de transferência e ativação remota, o SHiiELD garante o isolamento mais seguro possível para o pessoal e o meio ambiente. Essa tecnologia inovadora ressalta o compromisso da TDW com o avanço da segurança do oleoduto e da eficiência operacional."

Com o SHiiELD, a TDW continua a impulsionar o setor de dutos e tubulações com tecnologias avançadas que atendem à demanda do mercado por maior segurança, confiabilidade, responsabilidade ambiental e rendimento. Leia nosso blog para saber como funciona a tecnologia DiiB.

Shiield é uma marca comercial da T.D. Williamson, Inc. Para obter mais informações sobre o Sistema TDW SHiiELD, acesse o nosso site.

Sobre a T.D. Williamson

A T.D. Williamson (TDW) oferece tecnologias avançadas de integridade, intervenção, limpeza e reparo de tubulações que mantêm os sistemas críticos de energia operando de forma segura e eficiente. Há mais de um século, a TDW lidera a inovação em soluções de limpeza (pigging) e isolamento que reduzem as emissões, prolongam a vida útil dos equipamentos e contribuem para um futuro energético mais sustentável.

Hoje, a TDW apoia os esforços do setor energético em direção a operações com menos emissões de carbono e um futuro sustentável para os dutos e tubulações; Com sede em Tulsa, Oklahoma, a TDW opera em mais de 35 locais em todo o mundo, com parceiros de canal na Europa, Ásia e Oriente Médio.

FONTE T.D. Williamson