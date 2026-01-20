T.D. Williamson lança o sistema independente de isolamento duplo e purga SHiiELD™
20 jan, 2026, 23:45 GMT
TULSA, Oklahoma, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A T.D. Williamson (TDW), líder global em soluções para tubulações, anunciou o lançamento do TDW SHiiELD™, uma ferramenta de isolamento de tubulações de última geração que cria um novo padrão de isolamento duplo independente e purga. (DiiB).
Solução de isolamento de tubulações pioneira no setor
A tecnologia SHiiELD oferece desempenho à prova de vazamentos, segurança incomparável e quatro vezes mais área de rendimento do que as soluções tradicionais de bloqueio duplo e purga, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente contra emissões fugitivas e reduz o tempo de inatividade operacional.
Projetado com dois módulos ancorados independentemente e vedações energizadas, o SHiiELD oferece um sistema de isolamento redundante que excede os padrões de segurança e ambientais em constante evolução. Ao obter uma vedação certificada e à prova de vazamentos e permitir a ativação e monitoramento remotos, o SHiiELD minimiza o risco operacional, aumenta a eficiência da tubulação e garante projetos de isolamento de emissão zero.
Assista ao vídeo do SHiiELD™ em tdw.red/SHiiELD para se atualizar sobre o que o sistema oferece.
Promovendo eficiência, segurança e responsabilidade ambiental
"O SHiiELD está mudando a forma como as operadoras isolam as tubulações, ao mesmo tempo em que cumprem suas metas de emissões e segurança", disse Bob McGrew, diretor executivo da TDW. "Ao combinar a verdadeira redundância com a melhor taxa de transferência e ativação remota, o SHiiELD garante o isolamento mais seguro possível para o pessoal e o meio ambiente. Essa tecnologia inovadora ressalta o compromisso da TDW com o avanço da segurança do oleoduto e da eficiência operacional."
Com o SHiiELD, a TDW continua a impulsionar o setor de dutos e tubulações com tecnologias avançadas que atendem à demanda do mercado por maior segurança, confiabilidade, responsabilidade ambiental e rendimento. Leia nosso blog para saber como funciona a tecnologia DiiB.
Shiield é uma marca comercial da T.D. Williamson, Inc. Para obter mais informações sobre o Sistema TDW SHiiELD, acesse o nosso site.
Sobre a T.D. Williamson
A T.D. Williamson (TDW) oferece tecnologias avançadas de integridade, intervenção, limpeza e reparo de tubulações que mantêm os sistemas críticos de energia operando de forma segura e eficiente. Há mais de um século, a TDW lidera a inovação em soluções de limpeza (pigging) e isolamento que reduzem as emissões, prolongam a vida útil dos equipamentos e contribuem para um futuro energético mais sustentável.
Hoje, a TDW apoia os esforços do setor energético em direção a operações com menos emissões de carbono e um futuro sustentável para os dutos e tubulações; Com sede em Tulsa, Oklahoma, a TDW opera em mais de 35 locais em todo o mundo, com parceiros de canal na Europa, Ásia e Oriente Médio.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2860374/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2860375/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg
