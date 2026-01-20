T.D. Williamson uvádza na trh systém dvojitej nezávislej izolácie a odvzdušňovania SHiiELD™
Jan 20, 2026, 18:45 ET
TULSA, Oklahoma, 21. január 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť T.D. Williamson (TDW), globálny líder v oblasti riešení pre potrubia, uvádza na trh produkt TDW SHiiELD™, nástroj na izoláciu potrubí novej generácie, ktorý vytvára nový štandard dvojitej nezávislej izolácie a odvzdušnenia (DiiB).
Prvé riešenie izolácie potrubia v odvetví
Technológia SHiiELD zaisťuje odolnosť voči únikom, nekompromisnú bezpečnosť a štvornásobne väčšiu priepustnosť v porovnaní s tradičnými riešeniami s dvojitým blokovaním a odvzdušnením. Zároveň chráni životné prostredie pred unikajúcimi emisiami a znižuje prevádzkové prestoje.
Systém SHiiELD, navrhnutý s dvomi nezávisle ukotvenými modulmi a tesneniami pod napätím, poskytuje redundantný izolačný systém, ktorý prekonáva vyvíjajúce sa bezpečnostné a environmentálne normy. Vďaka certifikovanému, nepriepustnému utesneniu a možnosti diaľkovej aktivácie a monitorovania minimalizuje SHiiELD prevádzkové riziko, zvyšuje účinnosť potrubia a zaisťuje izolačné projekty s nulovými emisiami.
Ak sa chcete dozvedieť, čo systém ponúka, pozrite si video o systéme SHiiELD™ na stránke tdw.red/SHiiELD.
Podpora efektívnosti, bezpečnosti a environmentálnej zodpovednosti
„SHiiELD mení spôsob, akým prevádzkovatelia izolujú potrubia a zároveň plnia svoje ciele v oblasti emisií a bezpečnosti," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti TDW Bob McGrew. „Kombináciou skutočnej redundancie s najlepšou priepustnosťou vo svojej triede a diaľkovou aktiváciou zaisťuje SHiiELD najbezpečnejšiu možnú izoláciu pre personál aj prostredie. Táto inovatívna technológia podčiarkuje záväzok spoločnosti TDW zvyšovať bezpečnosť potrubí a prevádzkovú efektívnosť."
Vďaka systému SHiiELD spoločnosť TDW naďalej posúva odvetvie potrubí vpred pomocou pokročilých technológií, ktoré spĺňajú dopyt trhu po vyššej bezpečnosti, spoľahlivosti, environmentálnej zodpovednosti a priepustnosti. Prečítajte si náš blog a dozviete sa, ako funguje technológia DiiB.
Shiield je ochranná známka spoločnosti T.D. Williamson, Inc. Viac informácií o systéme TDW SHiiELD nájdete na našej webovej stránke.
O spoločnosti T.D. Williamson
T.D. Williamson (TDW) dodáva pokročilé technológie na kontrolu celistvosti potrubí, zásahy, čistenie potrubí a opravy, ktoré udržiavajú bezpečnosť a efektívnu prevádzku kritických energetických systémov. Spoločnosť TDW je už viac ako sto rokov lídrom inovácií v oblasti riešení pre odčerpávanie a izoláciu, ktoré znižujú emisie, predlžujú životnosť zariadení a podporujú udržateľnejšiu energetickú budúcnosť.
TDW dnes podporuje úsilie energetického priemyslu o prevádzku s nižšími emisiami uhlíka a udržateľnú budúcnosť plynovodov. Spoločnosť TDW sídli v Tulse v Oklahome a pôsobí na viac ako 35 miestach po celom svete, pričom má partnerské kanály v Európe, Ázii a na Blízkom východe.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg
