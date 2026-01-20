T.D. Williamson представляет систему двойной независимой изоляции и стравливания SHiiELD™

ТАЛСА, Оклахома, 21 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания T.D. Williamson (TDW), один из мировых лидеров в области решений для трубопроводов, объявила о выпуске TDW SHiiELD™, инструмента изоляции трубопроводов следующего поколения, создающего новый стандарт двойной независимой изоляции и стравливания (DiiB).

Первое в отрасли решение для изоляции трубопроводов

The TDW SHiiELD™ double independent isolation and bleed (DiiB) system enables safer, faster pipeline repairs with remote monitoring, certified leak-proof performance, and four times the throughput area of traditional isolation solutions. Speed Speed

Технология SHiiELD обеспечивает изоляцию, бескомпромиссную надежность и пропускную способность, в четыре раза превышающую традиционные решения с двойной блокировкой и стравливанием, защищая окружающую среду от неорганизованных выбросов и сокращая время простоя.

Разработанный с двумя независимо закрепленными модулями и пружинными уплотнениями, SHiiELD обеспечивает резервную систему изоляции, которая превосходит развивающиеся стандарты безопасности и охраны окружающей среды. Благодаря сертифицированному герметичному уплотнению и возможности дистанционной активации и мониторинга, SHiiELD минимизирует эксплуатационный риск, повышает эффективность трубопровода и гарантирует проекты изоляции с нулевым уровнем выбросов.

Посмотрите видеоролик SHiiELD™ на сайте tdw.red/SHiiELD, чтобы узнать, что дает данная система.

Эффективность вождения, безопасность и экологическая ответственность

«SHiiELD меняет правила игры в том, как операторы изолируют трубопроводы, достигая своих целей по выбросам и безопасности», — сказал генеральный директор TDW Боб МакГрю (Bob McGrew). «Являясь настоящей резервной системой с лучшей в своем классе пропускной способностью и удаленной активацией, SHiiELD обеспечивает максимально безопасную изоляцию для персонала и окружающей среды. Эта инновационная технология подчеркивает приверженность TDW повышению безопасности и эксплуатационной эффективности трубопроводов».

Благодаря SHiiELD TDW продолжает продвигать вперед трубопроводную отрасль с помощью передовых технологий, которые отвечают потребностям рынка в большей безопасности, надежности, экологической ответственности и пропускной способности. Читайте наш блог, чтобы узнать, как работает технология DiiB.

Shiield является торговой маркой T.D. Williamson, Inc. Для получения дополнительной информации о системе TDW SHiiELD System посетите наш сайт.

О компании T.D. Williamson

Компания T.D. Williamson (TDW) предоставляет передовые технологии обеспечения целостности трубопроводов, выполнения работ, очистки и ремонта, которые гарантируют безопасность и эффективность критически важных энергетических систем. Уже более века TDW стоит во главе инноваций в решениях по очистке и изоляции, которые сокращают выбросы, продлевают срок службы оборудования и поддерживают более устойчивое энергетическое будущее.

Сегодня TDW поддерживает стремление энергетической отрасли к низкоуглеродным операциям и устойчивому будущему трубопроводов. TDW, штаб-квартира которой находится в Талсе, штат Оклахома, представлена в более чем 35 локациях по всему миру и имеет торговых партнеров по всей Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg