T.D. Williamson wprowadza na rynek podwójny niezależny system izolacji i odpowietrzania SHiiELD™

TULSA, Oklahoma, 21 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW), światowy lider w dziedzinie rozwiązań rurociągowych, ogłosił wprowadzenie na rynek TDW SHiiELD™, narzędzia do izolacji rurociągów nowej generacji, które wyznacza nowy standard podwójnej niezależnej izolacji i odpowietrzania (DiiB).

Pierwsze w branży rozwiązanie do izolacji rurociągów

The TDW SHiiELD™ double independent isolation and bleed (DiiB) system enables safer, faster pipeline repairs with remote monitoring, certified leak-proof performance, and four times the throughput area of traditional isolation solutions. Speed Speed

Technologia SHiiELD zapewnia szczelność, bezkompromisowe bezpieczeństwo i czterokrotnie większą przepustowość w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami z podwójnym blokowaniem i odpowietrzaniem, jednocześnie chroniąc środowisko przed emisjami ulotnymi i zmniejszając przestoje operacyjne.

Dzięki dwóm niezależnie zakotwiczonym modułom i uszczelnieniom zasilanym energią, SHiiELD zapewnia redundantny system izolacji, który wykracza poza zmieniające się normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dzięki certyfikowanemu, szczelnemu uszczelnieniu oraz możliwości zdalnej aktywacji i monitorowania, SHiiELD minimalizuje ryzyko operacyjne, zwiększa wydajność rurociągów i gwarantuje izolację bez emisji.

Aby zapoznać się z możliwościami systemu, można obejrzeć prezentację SHiiELD™, która jest dostępna tutaj: tdw.red/SHiiELD

Wyższa wydajność, bezpieczeństwo i odpowiedzialność za środowisko

„SHiiELD zmienia zasady gry w zakresie izolowania rurociągów przez operatorów, jednocześnie umożliwiając im osiągnięcie celów w zakresie emisji i bezpieczeństwa - powiedział Bob McGrew, dyrektor generalny TDW. - Łącząc prawdziwą redundancję z najlepszą w swojej klasie przepustowością i zdalną aktywacją, SHiiELD zapewni personelowi i środowisku najbezpieczniejszą możliwą izolację. Ta innowacyjna technologia podkreśla zaangażowanie TDW w poprawę bezpieczeństwa rurociągów i wydajności operacyjnej".

Dzięki SHiiELD firma TDW kontynuuje działania na rzecz rozwoju branży rurociągowej, oferując zaawansowane technologie, które spełniają wymagania rynku w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, odpowiedzialności za środowisko i przepustowości. Aby dowiedzieć się jak działa technologia DiiB, firma zaprasza do lektury jej bloga.

SHiiELD jest znakiem towarowym firmy T.D. Williamson, Inc. Więcej informacji na temat systemu TDW SHiiELD można znaleźć na stronie internetowej.

T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) dostarcza zaawansowane technologie w zakresie integralności rurociągów, interwencji, czyszczenia i napraw, które zapewniają bezpieczne i wydajne działanie krytycznych systemów energetycznych. Od ponad wieku TDW jest liderem innowacji w zakresie rozwiązań do czyszczenia i izolacji, które zmniejszają emisje, przedłużają żywotność aktywów i wspierają bardziej zrównoważoną przyszłość energetyczną.

Obecnie TDW wspiera dążenia branży energetycznej do obniżenia emisji dwutlenku węgla i zrównoważonej przyszłości rurociągów. Firma TDW z siedzibą w Tulsa w stanie Oklahoma prowadzi działalność w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie, współpracując z partnerami handlowymi w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

