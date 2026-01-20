T.D. Williamson luncurkan sistem double independent isolation and bleed SHiiELD™

TULSA, Okla., 21 Januari 2026 /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW) adalah perusahaan terdepan di dunia dalam hal solusi saluran pipa. TDW mengumumkan peluncuran TDW SHiiELD™, alat isolasi saluran pipa generasi baru yang menciptakan standar baru untuk double independent isolation and bleed (DiiB).

Solusi isolasi saluran pipa yang pertama di industri ini

The TDW SHiiELD™ double independent isolation and bleed (DiiB) system enables safer, faster pipeline repairs with remote monitoring, certified leak-proof performance, and four times the throughput area of traditional isolation solutions. Speed Speed

Teknologi SHiiELD menghasilkan kinerja anti bocor, keamanan tanpa kompromi, dan area throughput empat kali lipat dibanding solusi double block-and-bleed tradisional sekaligus melindungi lingkungan hidup dari emisi tak terkendali dan mengurangi waktu henti operasional.

Direkayasa dengan dua modul yang terpasang secara terpisah dan segel berenergi, SHiiELD menyediakan sistem isolasi redundan yang melampaui standar keamanan dan standar lingkungan yang terus berkembang. Dengan segel anti bocor tersertifikasi dan memungkinkan aktivasi maupun pemantauan jarak jauh, SHiiELD meminimalkan risiko operasional, meningkatkan efisiensi saluran pipa, dan memastikan proyek isolasi tanpa emisi.

Tonton video SHiiELD™ di tdw.red/SHiiELD untuk memahami apa saja yang ditawarkan oleh sistem ini.

Efisiensi berkendara, keamanan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup

"SHiiELD mengubah cara operator mengisolasi jaringan pipa sekaligus memenuhi target emisi maupun target keamanan mereka," kata Chief Executive Officer TDW, Bob McGrew. "Melalui perpaduan antara redundansi independen dengan throughput yang terbaik di kelasnya dan aktivasi jarak jauh, SHiiELD memastikan isolasi paling aman bagi personel dan lingkungan hidup. Teknologi inovatif ini menegaskan komitmen TDW untuk meningkatkan keamanan saluran pipa dan efisiensi operasional."

Dengan SHiiELD, TDW terus mendorong kemajuan industri saluran pipa melalui berbagai teknologi canggih yang memenuhi permintaan pasar terkait keamanan, keandalan, tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, dan throughput yang lebih baik. Baca blog kami untuk mengetahui lebih jauh tentang cara kerja teknologi DiiB.

Shiield adalah merek dagang milik T.D. Williamson, Inc. Untuk informasi lebih lanjut tentang TDW SHiiELD System, kunjungi situs web kami.

Tentang T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) menghadirkan teknologi integritas, intervensi, pigging, dan perbaikan saluran pipa yang canggih agar sistem energi penting selalu dijalankan dengan aman dan efisien. Selama lebih dari satu abad, TDW memimpin inovasi solusi pigging dan isolasi yang mengurangi emisi, memperpanjang usia aset, dan mendukung masa depan energi yang lebih berkelanjutan.

Saat in, TDW mendukung upaya industri energi menuju pengoperasian yang lebih rendah karbon dan masa depan saluran pipa yang berkelanjutan. TDW berkantor pusat di Tulsa, Oklahoma, beroperasi di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia, dan memiliki mitra saluran di Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

