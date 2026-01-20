T.D.Williamson、SHiiELD™二重独立隔離・ブリードシステムを発表

タルサ（オクラホマ州）、2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 世界的なパイプラインソリューションのリーディングカンパニーであるT.D.Williamson（TDW）は、二重独立隔離・ブリード（DiiB）の新たな基準を打ち立てる次世代パイプライン隔離ツール「TDW SHiiELD™」の提供開始を発表しました。

業界初のパイプライン隔離ソリューション

The TDW SHiiELD™ double independent isolation and bleed (DiiB) system enables safer, faster pipeline repairs with remote monitoring, certified leak-proof performance, and four times the throughput area of traditional isolation solutions.

SHiiELD技術は、漏えいのない性能と妥協のない安全性を実現するとともに、従来のダブルブロック・アンド・ブリードソリューションと比べて4倍の通過断面積を提供し、逃散排出から環境を保護しながら運用停止時間の削減を可能にします。

独立して固定された2つのモジュールと加圧シールを備えて設計されたSHiiELDは、進化し続ける安全基準および環境基準を上回る冗長性の高い隔離システムを提供します。認証済みの漏えいのないシールを実現するとともに、遠隔での起動および監視を可能にすることで、SHiiELDは運用リスクを最小化し、パイプラインの効率性を向上させ、ゼロエミッションの隔離プロジェクトを確実に実現します。

同システムが提供する機能と価値について理解を深めるには、tdw.red/SHiiELDにて公開されているSHiiELD™の動画をご覧ください。

効率性、安全性、そして環境責任の推進

「SHiiELDは、排出および安全に関する目標を達成しながら、オペレーターがパイプラインを隔離する方法を根本から変革しています」とTDW最高経営責任者のBob McGrew氏は述べています。「真の冗長性、クラス最高水準の通過性能、そして遠隔起動を組み合わせることで、SHiiELDは作業員と環境の双方にとって可能な限り最も安全な隔離を実現します。この革新的な技術は、パイプラインの安全性と運用効率の向上に取り組むTDWの強いコミットメントを示すものです。」

SHiiELDにより、TDWはより高い安全性、信頼性、環境責任、そして通過能力に対する市場の要求に応える先進技術を通じて、パイプライン業界を前進させ続けています。DiiB技術の仕組みについて知りたい場合は、当社ブログをご覧ください。

SHiiELDは、T.D.Williamson, Inc.の商標です。TDW SHiiELDシステムの詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。

T.D.Williamsonについて

T.D.Williamson（TDW）は、重要なエネルギーシステムを安全かつ効率的に稼働させ続けるため、先進的なパイプラインの完全性、介入、ピギング、修理技術を提供しています。1世紀以上にわたり、TDWは排出削減、資産寿命の延長、そしてより持続可能なエネルギーの未来を支えるピギングおよび隔離ソリューションの分野で、イノベーションを牽引してきました。

現在、TDWは低炭素運用と持続可能なパイプラインの未来に向けたエネルギー業界の取り組みを支援しています。米国オクラホマ州タルサに本社を構え、TDWは世界35か所以上で事業を展開するとともに、欧州、アジア、中東にチャネルパートナーを有しています。

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg

