T.D. Williamson lanza SHiiELD™, el sistema de doble aislamiento y purga independiente

TULSA, Oklahoma, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW), líder mundial en soluciones para tuberías, anunció el lanzamiento de TDW SHiiELD™, una herramienta de aislamiento de tuberías de última generación que establece un nuevo estándar de doble aislamiento y purga independiente (DiiB).

Solución de aislamiento de tuberías pionera en el sector

El sistema TDW SHiiELD™ de doble aislamiento y purga independiente (DiiB) permite reparaciones de tuberías más seguras y rápidas con monitoreo remoto, rendimiento certificado a prueba de fugas y un área de rendimiento cuatro veces mayor que las soluciones de aislamiento tradicionales. Speed Speed

La tecnología SHiiELD ofrece un rendimiento a prueba de fugas, una seguridad sin concesiones y un área de rendimiento cuatro veces mayor que las soluciones tradicionales de doble aislamiento y purga, a la vez que protege el medioambiente de las emisiones residuales y reduce el tiempo de inactividad operativa.

Diseñado con dos módulos anclados de forma independiente y sellado con alimentación eléctrica, SHiiELD proporciona un sistema de aislamiento redundante que supera las normas de seguridad y medioambientales en constante evolución. Al lograr un sellado certificado y a prueba de fugas, y permitir la activación y monitoreo remotos, SHiiELD minimiza el riesgo operativo, mejora la eficacia de las tuberías y garantiza proyectos de aislamiento con cero emisiones.

Vea el video de SHiiELD™ en tdw.red/SHiiELD para ponerse al día con lo que ofrece el sistema.

Impulsar la eficacia, la seguridad y la responsabilidad medioambiental

"SHiiELD cambia las normas del juego en cuanto a la forma en que los operadores aíslan las tuberías y, al mismo tiempo, cumplen sus objetivos de emisiones y seguridad", afirmó Bob McGrew, director ejecutivo de TDW. "Al combinar la verdadera capacidad de redundancia con el mejor rendimiento de su clase y la activación remota, SHiiELD garantiza el aislamiento más seguro posible para el personal y el medioambiente. Esta innovadora tecnología destaca el compromiso de TDW con la mejora de la seguridad y la eficacia operativa de las tuberías".

Con SHiiELD, TDW continúa impulsando el avance del sector de las tuberías con tecnologías avanzadas que satisfacen la demanda del mercado en cuanto a mayor seguridad, confiabilidad, responsabilidad medioambiental y rendimiento. Lea nuestro blog para saber cómo funciona la tecnología de DiiB.

Shiield es una marca comercial de T.D. Williamson, Inc. Para obtener más información sobre el sistema TDW SHiiELD, visítenos en línea.

Acerca de T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) ofrece tecnologías avanzadas de integridad, intervención, limpieza con rascadores y reparación de tuberías que mantienen los sistemas de energía críticos funcionando de manera segura y eficaz. Durante más de un siglo, TDW ha liderado la innovación en soluciones de limpieza con rascadores y aislamiento que reducen las emisiones, prolongan la vida útil de los activos y contribuyen a un futuro energético más sostenible.

Hoy en día, TDW contribuye al impulso del sector de la energía con el fin de lograr operaciones con menos emisiones de carbono y un futuro sostenible para las tuberías. Con sede en Tulsa, Oklahoma, TDW opera en más de 35 ubicaciones en todo el mundo, con socios de canal en Europa, Asia y Medio Oriente.

