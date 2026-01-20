T.D. Williamson lance le système SHiiELD™ de double isolation indépendante et de purge

TULSA, Oklahoma, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW), leader mondial des solutions pour canalisations, a annoncé le lancement de TDW SHiiELD™, un outil d'isolation de canalisations de nouvelle génération créant une nouvelle norme en matière de double isolation indépendante et de purge (DiiB).

Solution inédite d'isolation des canalisations

La technologie SHiiELD offre une performance étanche, une sécurité sans compromis et une capacité quatre fois supérieure à celle des solutions traditionnelles à double blocage et purge, tout en protégeant l'environnement des émissions fugaces et en réduisant les durées de suspension des opérations.

Conçu avec deux modules ancrés indépendamment et des joints d'étanchéité sous tension, SHiiELD est un système d'isolation redondant, supérieur aux normes de sécurité et d'environnement en constante évolution. En assurant une étanchéité certifiée et en permettant l'activation et la surveillance à distance, SHiiELD minimise les risques opérationnels, améliore l'efficacité des canalisations et garantit des projets d'isolation sans émissions.

Regardez la vidéo SHiiELD™ sur tdw.red/SHiiELD pour vous familiariser avec les fonctionnalités du système.

Efficacité, sécurité et responsabilité environnementale

« SHiiELD modifie complètement les modalités d'isolation des canalisations tout en respectant les objectifs des exploitants en matière d'émissions et de sécurité », a déclaré Bob McGrew, directeur général de TDW. « En combinant une véritable redondance avec le meilleur débit de sa catégorie et une activation à distance, SHiiELD garantit l'isolation la plus sûre possible pour le personnel et l'environnement. Cette technologie innovante souligne les efforts de TDW pour l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité opérationnelle des canalisations. »

Avec SHiiELD, TDW participe à la modernisation du secteur des canalisations grâce à des technologies avancées qui répondent à la demande du marché en matière de sécurité, de fiabilité, de responsabilité environnementale et de débit. Lisez notre blog pour découvrir comment fonctionne la technologie DiiB.

Shiield est une marque déposée de T.D. Williamson, Inc. Pour plus d'informations sur le système TDW SHiiELD, visitez-nous en ligne.

À propos de T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) fournit des technologies de pointe en matière d'intégrité, d'intervention, de raclage et de réparation des canalisations qui permettent aux systèmes énergétiques essentiels de fonctionner de manière sûre et efficace. Depuis plus d'un siècle, TDW est à la pointe de l'innovation en matière de solutions de raclage et d'isolation qui réduisent les émissions, prolongent la durée de vie des actifs et contribuent à un avenir énergétique plus durable.

TDW soutient les efforts actuels de l'industrie de l'énergie en faveur d'une réduction des émissions de carbone et d'un avenir durable pour des canalisations. TDW, dont le siège social se trouve à Tulsa (Oklahoma), est présent dans plus de 35 sites à travers le monde, avec des partenaires de distribution en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

