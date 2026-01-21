شركة T.D. Williamson تُطلق نظام ™SHiiELD للعزل المزدوج المستقل مع التنفيس

تولسا، أوكلاهوما، 21 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة T.D. Williamson (TDW)، الشركة العالمية الرائدة في حلول خطوط الأنابيب، عن إطلاق ™TDW SHiiELD، أداة عزل خطوط الأنابيب من الجيل التالي التي تضع معيارًا جديدًا للعزل المزدوج المستقل مع التنفيس (DiiB).

حل عزل خطوط الأنابيب الأول من نوعه في الصناعة

توفّر تقنية SHiiELD أداءً مانعًا للتسرّب، ومستويات أمان صارمة، وأربعة أضعاف مساحة التدفق في حلول العزل المُزدوج مع التنفيس التقليدية (Block-and-Bleed)، مع حماية البيئة من الانبعاثات المتسرّبة وتقليل فترات التوقف التشغيلي.

تم تصميم نظام SHiiELD بوحدتين مستقلتين مثبتتين بإحكام مع أقفال قابلة للتفعيل بالطاقة، ليقدّم نظام عزل متكرر يتجاوز معايير السلامة والبيئة المتطورة. ومن خلال تحقيق قفل مانع للتسرّب معتمد وإتاحة التفعيل والمراقبة عن بُعد، يقلّل نظام SHiiELD المخاطر التشغيلية، ويعزّز كفاءة خطوط الأنابيب، ويضمن تنفيذ مشاريع عزل دون أي انبعاثات.

شاهد فيديو نظام ™SHiiELD على الرابط tdw.red/SHiiELD للتعرّف بسرعة على ما يقدّمه هذا النظام.

تعزيز الكفاءة والسلامة والمسؤولية البيئية

قال Bob McGrew، الرئيس التنفيذي لشركة TDW: "يُحدث نظام SHiiELD نقلة نوعية في طريقة عزل مشغّلي خطوط الأنابيب، إلى جانب تحقيق أهداف الانبعاثات والسلامة الخاصة بهم". "من خلال الجمع بين التكرار الاحتياطي الحقيقي، وأفضل قدرة تدفّق في فئتها، وإمكانية التفعيل عن بُعد، يضمن نظام SHiiELD أعلى عزل آمن ممكن للعاملين والبيئة. وتؤكد هذه التقنية المبتكرة التزام TDW بتطوير سلامة خطوط الأنابيب والكفاءة التشغيلية".

مع نظام SHiiELD، تواصل TDW دفع صناعة خطوط الأنابيب إلى الأمام عبر تقنيات متقدمة تلبّي طلب السوق على مستويات أعلى من السلامة، والموثوقية، والمسؤولية البيئية، وقدرة التدفق. اقرأ مدونتنا لمعرفة كيف تعمل تقنية العزل المزدوج المستقل مع التنفيس (DiiB).

علامة Shiield هي علامة تجارية مسجّلة لشركة .T.D. Williamson, Inc وللمزيد من المعلومات حول نظام TDW SHiiELD، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن شركة T.D. Williamson

تُقدّم شركة T.D. Williamson (TDW) تقنيات متقدمة لسلامة خطوط الأنابيب، والتدخل التشغيلي، وأعمال التنظيف الداخلي (Pigging)، والإصلاح، والتي تضمن تشغيل أنظمة الطاقة الحيوية بأمان وكفاءة. على مدار أكثر من قرن، قادت TDW الابتكار في حلول التنظيف الداخلي والعزل، التي تُسهم في خفض الانبعاثات، وإطالة العمر التشغيلي للأصول، ودعم مستقبل طاقة أكثر استدامة.

واليوم، تدعم TDW توجه صناعة الطاقة نحو عمليات منخفضة الكربون ومستقبل مستدام لخطوط الأنابيب. يقع المقر الرئيسي للشركة في تولسا، بولاية أوكلاهوما، وتعمل TDW في أكثر من 35 موقعًا حول العالم، إلى جانب شبكة من الشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg