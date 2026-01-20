T.D. 윌리엄슨, SHiiELD™ 이중 독립 격리 블리드 시스템 출시

털사, 오클라호마주, 2026년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 글로벌 파이프라인 솔루션 분야를 선도하는 기업 T.D. 윌리엄슨(T.D. Williamson, TWD)이 차세대 파이프라인 격리 공구 TDW SHiiELD™의 출시를 발표하며 이중 독립 격리 블리드(DiiB)의 새 기준을 제시했다.

업계 최초 파이프라인 격리 솔루션

SHiiELD 기술은 누출 방지 성능과 안전성이 탁월하며 처리량이 기존 이중 블록 블리드 솔루션 대비 4배 더 클 뿐만 아니라, 비산 배출을 막아 환경을 보호하고 운영 중단 시간을 줄여 준다.

SHiiELD는 독립적으로 고정된 두 모듈과 전원이 공급되는 씰로 구성되어, 강화되고 있는 안전 및 환경 기준을 상회하는 이중화 격리 시스템을 제공한다. 또 인증받은 누출 방지 씰을 구현하고 원격 구동과 모니터링을 제공, 운영 위험을 최소화하고 파이프라인 효율을 높여 주며 무공해 격리 프로젝트를 지원한다.

SHiiELD™ 동영상(tdw.red/SHiiELD)에서 시스템의 장점을 확인할 수 있다.

효율, 안전, 환경 책임성 향상

밥 맥그로우(Bob McGrew) TDW CEO는 "SHiiELD가 배출 및 안전 목표를 달성하면서 동시에 파이프라인을 격리하는 방식은 차원이 다르다"며 "진정한 이중화와 동급 최고의 처리량, 원격 구동 능력을 겸비한 SHiiELD는 직원과 환경에게 가장 안전한 격리를 약속한다. 파이프라인 안전과 운영 효율을 높이려는 TDW의 의지가 투영된 혁신 기술인 것이다"라고 말했다.

TDW는 SHiiELD를 필두로 더 높은 안전성과 신뢰성, 환경 책임성, 처리량을 원하는 시장의 목소리에 부응하는 첨단 기술로 파이프라인 산업의 발전을 이끌고 있다. TDW 블로그에서 DiiB 기술 작동 원리를 확인할 수 있다.

Shiield는 T.D. 윌리엄슨의 상표이다. TDW SHiiELD 시스템에 관한 자세한 사항은 온라인웹사이트에서 확인할 수 있다.

T.D. 윌리엄슨 소개

T.D. 윌리엄슨(TDW)은 중요 에너지 시스템을 안전하고 효율적으로 운영할 수 있도록 첨단 파이프라인 무결성, 개입, 피깅 및 수리 기술을 공급하는 기업이다. TDW는 100년이 넘는 오랜 세월 동안 배출량을 줄이고 자산 수명을 연장해 주고 더욱 지속 가능한 에너지 미래를 지원하는 피깅 및 절연 솔루션의 혁신을 주도해 왔다.

현재 TDW는 저탄소 운영과 지속 가능한 파이프라인의 미래를 향한 에너지 업계의 움직임에 동참하고 있다. 미국 오클라호마주 털사에 본사를 두고 유럽, 아시아, 중동 전역의 채널 파트너와 함께 전 세계 35개 이상의 지역에서 사업을 운영 중이다.

