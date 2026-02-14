TestMu AI (ehemals LambdaTest) gibt die Gewinner der Partner of the Year Award 2025 bekannt

Die alljährlichen Partnerauszeichnungen würdigen die strategische Exzellenz von Industriepartnern und einzelnen Visionären, die das Qualitätsmanagement revolutionieren.

SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 14. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (früher bekannt als LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes Qualitätsmanagement, gab heute die Gewinner ihrer Partner of the Year Award 2025 bekannt. TestMu AI ist weiterhin führend beim Wandel der Branche hin zu einem vollständig agentenbasierten Qualitätsmanagement und würdigt die außergewöhnlichen Beiträge globaler Partner und einzelner Visionäre, die sich durch herausragende Leistungen bei der Förderung des Qualitätsmanagements ausgezeichnet haben.

Diese Partner spielen eine entscheidende Rolle im TestMu AI-Ökosystem und ermöglichen es globalen Teams, mit der Geschwindigkeit des Denkens zu arbeiten und gleichzeitig die für die nächste Generation von KI-nativen Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Sudhir Joshi, VP of Channels and Alliances bei TestMu AI, sagte: „Unsere Partner sind der Kern unseres Erfolgs, und wir schätzen ihre Rolle bei der Unterstützung unserer Kunden in der sich schnell entwickelnden Landschaft des Quality Engineering sehr. Aufgrund ihres Engagements für Spitzenleistungen möchten wir die unglaubliche Arbeit würdigen, die sie gemeinsam mit uns für die Förderung von Innovation und Kundenerfolg geleistet haben. Die TestMu AI Partner Awards 2025 feiern mehr als nur eine Zusammenarbeit; sie würdigen die bahnbrechenden Auswirkungen, die wir gemeinsam bei der Neugestaltung des Qualitätsmanagements im KI-Zeitalter erzielt haben."

Die Auszeichnungskategorien und Gewinner 2025 umfassen:

Globaler Partner des Jahres: Infosys

Infosys Technology Partner of the Year Award: AWS

AWS Global Tech Innovation Award : Microsoft

: Microsoft Ecosystem Partner Award: AccelQ

AccelQ Partner des Jahres, Nord- und Südamerika: UST Global

UST Global Aufstrebender Partner des Jahres, Nord- und Südamerika: Zensar Technologies

Zensar Technologies Partner des Jahres, Europa: Accenture

Accenture Wiederverkäufer des Jahres, Europa: QBS-Software

QBS-Software Aufstrebender Wiederverkäufer des Jahres, Europa: Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Partner des Jahres, Naher Osten und Afrika: Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Partner des Jahres, Indien: QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Aufstrebender Wiederverkäufer des Jahres, Indien: SoftwareOne

SoftwareOne Wiederverkäufer des Jahres, Lateinamerika: OSB-Software

OSB-Software Aufstrebender Partner des Jahres, Lateinamerika: PrimeUp

PrimeUp Aufstrebender Partner des Jahres, Südostasien: bneXt

bneXt Quality Engineering Team Excellence Award: Wipro

Individual Excellence Awards: TestMu AI fühlt sich geehrt, die einzelnen Führungskräfte zu würdigen, die die Zukunft des Qualitätsmanagements gestalten:

Partner Visionary Award: Anish Behanan, Global Head of Test Engineering Services - Finanzdienstleistungen, Capgemini

Anish Behanan, Global Head of Test Engineering Services - Finanzdienstleistungen, Capgemini Pioneer Technology Leader Award: Antony Kaplan, Leiter der Abteilung Quality Engineering, Accenture UK & Ireland

Antony Kaplan, Leiter der Abteilung Quality Engineering, Accenture UK & Ireland Industry Leader Excellence Award: Bhagi Devalaraju, Stellvertretender Vizepräsident, Infosys

Bhagi Devalaraju, Stellvertretender Vizepräsident, Infosys QE Technology Visionary Leader Award: Dror Avrilingi, Amdocs Studios CTO & Leiter der Quality Engineering Studios, Amdocs

Dror Avrilingi, Amdocs Studios CTO & Leiter der Quality Engineering Studios, Amdocs Digital Trailblazer Leader Award: Faizan Khan, Senior. Geschäftsführer, QE Transformation, ITC Infotech

Faizan Khan, Senior. Geschäftsführer, QE Transformation, ITC Infotech Technology Trailblazer Award: Harish Saidu, leitender Technologiearchitekt, Infosys

Harish Saidu, leitender Technologiearchitekt, Infosys Distinguished Digital Leader Award: Kaushik Chakraborty, Global Head of Digital Engineering and Assurance, LTIMindtree

Kaushik Chakraborty, Global Head of Digital Engineering and Assurance, LTIMindtree Quality Engineering Catalyst Award: Mhahesh Muraleedhara, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, Nordamerika, Zensar Technologies

Mhahesh Muraleedhara, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, Nordamerika, Zensar Technologies Excellence in Quality Engineering Award: Mobin Thomas, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, UST Global

Mobin Thomas, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, UST Global Growth Accelerator Award: Mohan Krishna Balakrishnan, stellvertretender Vizepräsident und Account Partner, Maveric Systems Limited

Mohan Krishna Balakrishnan, stellvertretender Vizepräsident und Account Partner, Maveric Systems Limited CXO-Flüsterer für Quality Engineering: Pradeepkumar Govindasamy, Mitbegründer, Präsident und CEO, QualiZeal

Pradeepkumar Govindasamy, Mitbegründer, Präsident und CEO, QualiZeal Innovation Leader Award: Richa Agrawal, Globaler Leiter der Qualitätssicherung, GlobalLogic

Richa Agrawal, Globaler Leiter der Qualitätssicherung, GlobalLogic QE Transformation Leader Award: Subba Lakshmi Ramaswamy, Geschäftsführender Direktor, Accenture

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/

Informationen zu TestMu AI

TestMu AI (früher LambdaTest) ist eine Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes KI-Qualitätssicherung, die Teams in die Lage versetzt, intelligent zu testen und schneller zu liefern. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet End-to-End-KI-Agenten für die Planung, Erstellung, Ausführung und Analyse der Softwarequalität. Die Plattform ist von Grund auf KI-nativ und ermöglicht das Testen von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in beliebiger Größenordnung auf realen Geräten, in realen Browsern und in benutzerdefinierten realen Umgebungen.

Für weitere Informationen: https://www.testmuai.com

Kontaktinformationen: [email protected]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/5798557/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg