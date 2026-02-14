TestMu AI (ehemals LambdaTest) gibt die Gewinner der Partner of the Year Award 2025 bekannt
Feb 14, 2026, 14:56 ET
Die alljährlichen Partnerauszeichnungen würdigen die strategische Exzellenz von Industriepartnern und einzelnen Visionären, die das Qualitätsmanagement revolutionieren.
SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 14. Februar 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (früher bekannt als LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes Qualitätsmanagement, gab heute die Gewinner ihrer Partner of the Year Award 2025 bekannt. TestMu AI ist weiterhin führend beim Wandel der Branche hin zu einem vollständig agentenbasierten Qualitätsmanagement und würdigt die außergewöhnlichen Beiträge globaler Partner und einzelner Visionäre, die sich durch herausragende Leistungen bei der Förderung des Qualitätsmanagements ausgezeichnet haben.
Diese Partner spielen eine entscheidende Rolle im TestMu AI-Ökosystem und ermöglichen es globalen Teams, mit der Geschwindigkeit des Denkens zu arbeiten und gleichzeitig die für die nächste Generation von KI-nativen Anwendungen erforderliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Sudhir Joshi, VP of Channels and Alliances bei TestMu AI, sagte: „Unsere Partner sind der Kern unseres Erfolgs, und wir schätzen ihre Rolle bei der Unterstützung unserer Kunden in der sich schnell entwickelnden Landschaft des Quality Engineering sehr. Aufgrund ihres Engagements für Spitzenleistungen möchten wir die unglaubliche Arbeit würdigen, die sie gemeinsam mit uns für die Förderung von Innovation und Kundenerfolg geleistet haben. Die TestMu AI Partner Awards 2025 feiern mehr als nur eine Zusammenarbeit; sie würdigen die bahnbrechenden Auswirkungen, die wir gemeinsam bei der Neugestaltung des Qualitätsmanagements im KI-Zeitalter erzielt haben."
Die Auszeichnungskategorien und Gewinner 2025 umfassen:
- Globaler Partner des Jahres: Infosys
- Technology Partner of the Year Award: AWS
- Global Tech Innovation Award: Microsoft
- Ecosystem Partner Award: AccelQ
- Partner des Jahres, Nord- und Südamerika: UST Global
- Aufstrebender Partner des Jahres, Nord- und Südamerika: Zensar Technologies
- Partner des Jahres, Europa: Accenture
- Wiederverkäufer des Jahres, Europa: QBS-Software
- Aufstrebender Wiederverkäufer des Jahres, Europa: Adept Technologies B.V.
- Partner des Jahres, Naher Osten und Afrika: Maveric Systems Limited
- Partner des Jahres, Indien: QualityKiosk Technologies
- Aufstrebender Wiederverkäufer des Jahres, Indien: SoftwareOne
- Wiederverkäufer des Jahres, Lateinamerika: OSB-Software
- Aufstrebender Partner des Jahres, Lateinamerika: PrimeUp
- Aufstrebender Partner des Jahres, Südostasien: bneXt
- Quality Engineering Team Excellence Award: Wipro
Individual Excellence Awards: TestMu AI fühlt sich geehrt, die einzelnen Führungskräfte zu würdigen, die die Zukunft des Qualitätsmanagements gestalten:
- Partner Visionary Award: Anish Behanan, Global Head of Test Engineering Services - Finanzdienstleistungen, Capgemini
- Pioneer Technology Leader Award: Antony Kaplan, Leiter der Abteilung Quality Engineering, Accenture UK & Ireland
- Industry Leader Excellence Award: Bhagi Devalaraju, Stellvertretender Vizepräsident, Infosys
- QE Technology Visionary Leader Award: Dror Avrilingi, Amdocs Studios CTO & Leiter der Quality Engineering Studios, Amdocs
- Digital Trailblazer Leader Award: Faizan Khan, Senior. Geschäftsführer, QE Transformation, ITC Infotech
- Technology Trailblazer Award: Harish Saidu, leitender Technologiearchitekt, Infosys
- Distinguished Digital Leader Award: Kaushik Chakraborty, Global Head of Digital Engineering and Assurance, LTIMindtree
- Quality Engineering Catalyst Award: Mhahesh Muraleedhara, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, Nordamerika, Zensar Technologies
- Excellence in Quality Engineering Award: Mobin Thomas, Leiter der Abteilung Qualitätstechnik, UST Global
- Growth Accelerator Award: Mohan Krishna Balakrishnan, stellvertretender Vizepräsident und Account Partner, Maveric Systems Limited
- CXO-Flüsterer für Quality Engineering: Pradeepkumar Govindasamy, Mitbegründer, Präsident und CEO, QualiZeal
- Innovation Leader Award: Richa Agrawal, Globaler Leiter der Qualitätssicherung, GlobalLogic
- QE Transformation Leader Award: Subba Lakshmi Ramaswamy, Geschäftsführender Direktor, Accenture
Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/
Informationen zu TestMu AI
TestMu AI (früher LambdaTest) ist eine Full-Stack-Plattform für agentenbasiertes KI-Qualitätssicherung, die Teams in die Lage versetzt, intelligent zu testen und schneller zu liefern. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet End-to-End-KI-Agenten für die Planung, Erstellung, Ausführung und Analyse der Softwarequalität. Die Plattform ist von Grund auf KI-nativ und ermöglicht das Testen von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in beliebiger Größenordnung auf realen Geräten, in realen Browsern und in benutzerdefinierten realen Umgebungen.
Für weitere Informationen: https://www.testmuai.com
Kontaktinformationen: [email protected]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/5798557/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg
