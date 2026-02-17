테스트뮤 AI(구 람다테스트), 2025 올해의 파트너상 수상자 발표

TestMu AI (Formerly LambdaTest)

2026년 02월 18일 06:02 KST

품질 엔지니어링을 변화시키는 업계 파트너 및 개인 비전가들의 전략적 우수성 기념

샌프란시스코 및 인도 노이다, 2026년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 2월 14일 세계 최초의 풀스택 에이전틱 품질 엔지니어링(Agentic Quality Engineering) 플랫폼인 테스트뮤 AI(TestMu AI)(구 람다테스트)가 2025 올해의 파트너상(2025 Partner of the Year Awards) 수상자를 발표했다. 테스트뮤 AI는 품질 엔지니어링 혁신을 주도하는 데 있어 탁월함을 입증한 글로벌 파트너 및 개인 리더들의 뛰어난 공로를 인정하며, 완전한 에이전트 기반(fully agentic) 품질 엔지니어링으로의 산업 전환을 선도하고 있다.

이 파트너들은 테스트뮤 AI 생태계에서 핵심적인 역할을 수행하며, 글로벌 팀이 차세대 AI 네이티브 애플리케이션에 요구되는 신뢰성을 유지하면서 생각의 속도에 맞춰 움직일 수 있도록 지원한다.

테스트뮤 AI의 수디르 조시(Sudhir Joshi) 채널 및 얼라이언스 부문 부사장은 "우리의 성공 중심에는 파트너가 있으며, 급변하는 품질 엔지니어링 환경 속에서 고객이 올바른 방향을 찾을 수 있도록 지원해 온 그들의 역할을 매우 소중히 여기고 있다. 탁월함을 향한 헌신에 보답하고자, 우리와 함께 혁신과 고객 성공을 이끌어 온 파트너들의 놀라운 성과를 인정하고자 한다. 테스트뮤 AI 파트너 어워드 2025는 단순한 협업을 넘어, AI 시대의 품질 엔지니어링을 재편하는 과정에서 우리가 함께 이룬 획기적인 성과를 기념하는 자리다"라고 밝혔다.

–  2025년 수상 부문 및 수상자는 다음과 같다.
올해의 글로벌 파트너: 인포시스(Infosys)

–  올해의 기술 파트너상: AWS

–  글로벌 기술 혁신상: 마이크로소프트(Microsoft)

–  생태계 파트너상: 액셀큐(AccelQ)

–  올해의 파트너, 미주: UST 글로벌(UST Global)

–  올해의 이머징 파트너, 미주: 젠사 테크놀로지스(Zensar Technologies)

–  올해의 파트너, 유럽: 액센츄어(Accenture)

–  올해의 리셀러, 유럽: QBS 소프트웨어(QBS Software)

–  올해의 이머징 리셀러, 유럽: 어뎁트 테크놀로지스(Adept Technologies B.V.)

–  올해의 파트너, 중동 및 아프리카: 매버릭 시스템즈(Maveric Systems Limited)

–  올해의 파트너, 인도: 퀄리티키오스크 테크놀로지스(QualityKiosk Technologies)

–  올해의 이머징 리셀러, 인도: 소프트웨어원(SoftwareOne)

–  올해의 리셀러, 라틴 아메리카: OSB 소프트웨어(OSB Software)

–  올해의 이머징 파트너, 라틴 아메리카: 프라임업(PrimeUp)

–  올해의 이머징 파트너, 동남아시아: 비넥스트(bneXt)

–  품질 엔지니어링 팀 우수상: 위프로(Wipro)

개인 우수상(Individual Excellence Awards): 테스트뮤 AI는 품질 엔지니어링의 미래를 만들어가는 개인 리더들을 기념하게 되어 영광으로 생각한다.

–  파트너 비전가상: 캡제미니(Capgemini)의 아니쉬 베하난(Anish Behanan) 금융 서비스 테스트 엔지니어링 서비스 글로벌 총괄

–  파이오니어 기술 리더상: 액센츄어 영국 및 아일랜드의 안토니 카플란(Antony Kaplan) 품질 엔지니어링 총괄

–  업계 리더 우수상: 인포시스의 바기 데발라라주(Bhagi Devalaraju) 부사장

–  QE 기술 비전 리더상: 암독스(Amdocs)의 드로르 아브릴링기(Dror Avrilingi) 암독스 스튜디오 CTO 겸 품질 엔지니어링 스튜디오 총괄

–  디지털 트레일블레이저 리더상: ITC 인포테크(ITC Infotech)의 파이잔 칸(Faizan Khan) QE 혁신 수석 본부장

–  기술 트레일블레이저상: 인포시스의 하리쉬 사이두(Harish Saidu) 수석 기술 아키텍트

–  저명한 디지털 리더상: LTI마인드트리(LTIMindtree)의 카우식 차크라보르티(Kaushik Chakraborty) 디지털 엔지니어링 및 보증 글로벌 총괄

–  품질 엔지니어링 촉매상: 젠사 테크놀로지스의 마헤쉬 무랄리다라(Mhahesh Muraleedhara) 북미 품질 엔지니어링 총괄

–  품질 엔지니어링 우수상: UST 글로벌의 모빈 토마스(Mobin Thomas) 품질 엔지니어링 총괄

–  성장 가속화상: 매버릭 시스템즈의 모한 크리슈나 발라크리슈난(Mohan Krishna Balakrishnan) 부사장 겸 어카운트 파트너

–  품질 엔지니어링 CXO 위스퍼러(Whisperer): 퀄리질(QualiZeal)의 프라딥쿠마르 고빈다사미(Pradeepkumar Govindasamy) 공동 창립자, 사장 겸 CEO

–  혁신 리더상: 글로벌로직(GlobalLogic)의 리차 아그라왈(Richa Agrawal) 품질 보증 글로벌 총괄

–  QE 전환 리더상: 액센츄어의 수바 락슈미 라마스와미(Subba Lakshmi Ramaswamy) 매니징 디렉터

더 자세한 정보는 https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/에서 확인할 수 있다

테스트뮤 AI 소개

테스트뮤 AI(구 람다테스트)는 팀이 지능적으로 테스트하고 더 빠르게 제품을 출시할 수 있도록 지원하는 풀스택 에이전틱 AI 기반 품질 엔지니어링 플랫폼이다. 확장성을 고려해 설계된 이 플랫폼은 소프트웨어 품질의 기획, 작성, 실행, 분석 전 과정을 지원하는 엔드투엔드 AI 에이전트를 제공한다. AI 네이티브 설계를 바탕으로, 실제 디바이스와 실제 브라우저, 맞춤형 실제 환경 전반에서 규모와 상관없이 웹, 모바일, 엔터프라이즈 애플리케이션을 테스트할 수 있도록 지원한다.

자세한 내용은 https://www.testmuai.com에서 확인할 수 있다.

문의처: [email protected]

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/5798557/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg

