TestMu AI (anteriormente LambdaTest) presenta los ganadores del 2025 Partner of the Year Award

Los premios anuales para socios celebran la excelencia estratégica de los socios industriales y los visionarios individuales que transforman la ingeniería de calidad.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 14 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente conocida como LambdaTest), la primera plataforma integral de ingeniería de calidad de agentes del mundo, anunció hoy a los ganadores de sus 2025 Partner of the Year Awards. TestMu AI continúa liderando la transición de la industria hacia la ingeniería de calidad completamente de agentes, reconociendo las contribuciones excepcionales de socios globales y visionarios individuales que han demostrado excelencia en el impulso de la ingeniería de calidad.

Estos socios desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de TestMu AI, permitiendo a los equipos globales avanzar a la velocidad del pensamiento, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad necesaria para la próxima generación de aplicaciones nativas de IA.

Sudhir Joshi, vicepresidente de Canales y Alianzas de TestMu AI, afirmó: "Nuestros socios son la clave de nuestro éxito y valoramos profundamente su papel al ayudar a los clientes a navegar por el cambiante panorama de la ingeniería de calidad. Debido a su compromiso con la excelencia, queremos reconocer el increíble trabajo que han realizado impulsando la innovación y el éxito de los clientes junto con nosotros. Los TestMu AI Partner Awards 2025 celebran más que una simple colaboración; reconocen el impacto innovador que hemos logrado juntos al transformar la ingeniería de calidad en la era de la IA".

Las categorías y ganadores de los premios de 2025 incluyen:

Global Partner of the Year: Infosys

Infosys Technology Partner of the Year Award: AWS

AWS Global Tech Innovation Award : Microsoft

: Microsoft Ecosystem Partner Award: AccelQ

AccelQ Partner of the Year, América: UST Global

UST Global Emerging Partner of the Year, América: Zensar Technologies

Zensar Technologies Partner of the Year, Europa: Accenture

Accenture Reseller of the Year, Europa: QBS Software

QBS Software Emerging Reseller of the Year, Europa: Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Partner of the Year, Oriente Medio y África: Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Partner of the Year, India: QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Emerging Reseller of the Year, India: SoftwareOne

SoftwareOne Reseller of the Year, Latinoamérica: OSB Software

OSB Software Emerging Partner of the Year, Latinoamérica: PrimeUp

PrimeUp Emerging Partner of the Year, Sudeste Asiático: bneXt

bneXt Quality Engineering Team Excellence Award: Wipro

Individual Excellence Awards: TestMu AI tiene el honor de celebrar a los líderes individuales que están dando forma al futuro de la ingeniería de calidad:

Partner Visionary Award: Anish Behanan, jefe global de Servicios de Ingeniería de Pruebas - Servicios Financieros, Capgemini

Anish Behanan, jefe global de Servicios de Ingeniería de Pruebas - Servicios Financieros, Capgemini Pioneer Technology Leader Award: Antony Kaplan, jefe de Ingeniería de Calidad, Accenture UK & Ireland

Antony Kaplan, jefe de Ingeniería de Calidad, Accenture UK & Ireland Industry Leader Excellence Award: Bhagi Devalaraju, vicepresidente Asociado, Infosys

Bhagi Devalaraju, vicepresidente Asociado, Infosys QE Technology Visionary Leader Award: Dror Avrilingi, Amdocs Studios CTO & responsable de Quality Engineering Studios, Amdocs

Dror Avrilingi, Amdocs Studios CTO & responsable de Quality Engineering Studios, Amdocs Digital Trailblazer Leader Award: Faizan Khan, director general, QE Transformation, ITC Infotech

Faizan Khan, director general, QE Transformation, ITC Infotech Technology Trailblazer Award: Harish Saidu, Arquitecto tecnológico principal, Infosys

Harish Saidu, Arquitecto tecnológico principal, Infosys Distinguished Digital Leader Award: Kaushik Chakraborty, director global de ingeniería y aseguramiento digital, LTIMindtree

Kaushik Chakraborty, director global de ingeniería y aseguramiento digital, LTIMindtree Quality Engineering Catalyst Award: Mhahesh Muraleedhara, jefe de Ingeniería de Calidad, América del Norte, Zensar Technologies

Mhahesh Muraleedhara, jefe de Ingeniería de Calidad, América del Norte, Zensar Technologies Excellence in Quality Engineering Award: Mobin Thomas jefe de Ingeniería de Calidad, UST Global

Mobin Thomas jefe de Ingeniería de Calidad, UST Global Growth Accelerator Award: Mohan Krishna Balakrishnan, Associate Vice President and Account Partner, Maveric Systems Limited

Mohan Krishna Balakrishnan, Associate Vice President and Account Partner, Maveric Systems Limited CXO Whisperer in Quality Engineering: Pradeepkumar Govindasamy, Co-Founder, President, and CEO, QualiZeal

Pradeepkumar Govindasamy, Co-Founder, President, and CEO, QualiZeal Innovation Leader Award: Richa Agrawal, jefe global de garantía de calidad, GlobalLogic

Richa Agrawal, jefe global de garantía de calidad, GlobalLogic QE Transformation Leader Award: Subba Lakshmi Ramaswamy, director general, Accenture

Para más información, visite: https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/

Acerca de TestMu AI

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) es una plataforma integral de ingeniería de calidad de IA con agentes que permite a los equipos realizar pruebas inteligentes y entregar con mayor rapidez. Diseñada para escalar, ofrece agentes de IA integrales para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Con un diseño nativo de IA, la plataforma permite realizar pruebas de aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos y navegadores reales, así como en entornos reales personalizados.

Para más información: https://www.testmuai.com

Información de contacto: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/5798557/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg