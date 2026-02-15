TestMu AI (anciennement LambdaTest) dévoile les lauréats des prix Partenaire de l'année 2025

Les prix annuels des partenaires célèbrent l'excellence stratégique des partenaires industriels et des visionnaires individuels qui transforment l'ingénierie de la qualité.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anciennement connu sous le nom de LambdaTest), la première plateforme d'ingénierie de la qualité d'IA agentique complète, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prix Partenaire de l'année 2025 . TestMu AI continue de mener l'industrie vers une ingénierie de la qualité entièrement agentique, en reconnaissant les contributions exceptionnelles de partenaires mondiaux et de visionnaires individuels qui ont fait preuve d'excellence dans la conduite de l'ingénierie de qualité.

Ces partenaires jouent un rôle essentiel dans l'écosystème de TestMu AI, en permettant aux équipes mondiales d'évoluer à la vitesse de la pensée tout en maintenant la fiabilité requise pour la nouvelle génération d'applications natives d'IA.

Sudhir Joshi, vice-président des canaux et des alliances chez TestMu AI, déclare : « Nos partenaires sont au cœur de notre succès, et nous apprécions grandement leur rôle dans l'accompagnement des clients à travers le paysage en constante évolution de l'ingénierie de la qualité. En raison de leur engagement en faveur de l'excellence, nous tenons à saluer le travail incroyable qu'ils ont accompli pour favoriser l'innovation et la réussite des clients à nos côtés. Les Prix Partenaire 2025 de TestMu AI célèbrent plus qu'une simple collaboration, ils reconnaissent l'impact révolutionnaire que nous avons réalisé ensemble pour remodeler l'ingénierie de la qualité à l'ère de l'IA. »

Les catégories de prix et les lauréats de 2025 sont les suivants :

Partenaire mondial de l'année : Infosys

Infosys Prix du partenaire technologique de l'année : AWS

AWS Prix mondial de l'innovation technologique : Microsoft

: Microsoft Prix du partenaire de l'écosystème : AccelQ

AccelQ Partenaire de l'année, Amériques : UST Global

UST Global Partenaire émergent de l'année, Amériques : Zensar Technologies

Zensar Technologies Partenaire de l'année, Europe : Accenture

Accenture Revendeur de l'année, Europe : QBS Software

QBS Software Revendeur émergent de l'année, Europe : Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Partenaire de l'année, Moyen-Orient et Afrique : Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Partenaire de l'année, Inde : QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Revendeur émergent de l'année, Inde : SoftwareOne

SoftwareOne Revendeur de l'année, Amérique latine : Logiciel OSB

Logiciel OSB Partenaire émergent de l'année, Amérique latine : PrimeUp

PrimeUp Partenaire émergent de l'année, Asie du Sud-Est : bneXt

bneXt Prix d'excellence de l'équipe d'ingénierie de la qualité : Wipro

Prix d'excellence individuelle : TestMu AI a l'honneur de célébrer les leaders individuels qui façonnent l'avenir de l'ingénierie de la qualité :

Prix du partenaire visionnaire : Anish Behanan, responsable mondial des services d'ingénierie de test - services financiers, Capgemini

Anish Behanan, responsable mondial des services d'ingénierie de test - services financiers, Capgemini Prix du leader technologique pionnier : Antony Kaplan, responsable de l'ingénierie de la qualité, Accenture UK & Ireland

Antony Kaplan, responsable de l'ingénierie de la qualité, Accenture UK & Ireland Prix d'excellence du leader de l'industrie : Bhagi Devalaraju, vice-président associé, Infosys

Bhagi Devalaraju, vice-président associé, Infosys Prix du leader visionnaire en technologie d'ingénierie qualité : Dror Avrilingi, directeur technique des studios Amdocs et chef des studios d'ingénierie de la qualité, Amdocs

Dror Avrilingi, directeur technique des studios Amdocs et chef des studios d'ingénierie de la qualité, Amdocs Prix du leader pionnier du numérique : Faizan Khan, Sr. Directeur général, transformation en ingénierie qualité, ITC Infotech

Faizan Khan, Sr. Directeur général, transformation en ingénierie qualité, ITC Infotech Prix du pionnier technologique : Harish Saidu, architecte technologique principal, Infosys

Harish Saidu, architecte technologique principal, Infosys Prix du leader numérique émérite : Kaushik Chakraborty, responsable mondial de l'ingénierie numérique et de l'assurance, LTIMindtree

Kaushik Chakraborty, responsable mondial de l'ingénierie numérique et de l'assurance, LTIMindtree Prix du catalyseur de l'ingénierie de la qualité : Mhahesh Muraleedhara, responsable de l'ingénierie de la qualité, Amérique du Nord, Zensar Technologies

Mhahesh Muraleedhara, responsable de l'ingénierie de la qualité, Amérique du Nord, Zensar Technologies Prix d'excellence en ingénierie de la qualité : Mobin Thomas, responsable de l'ingénierie de la qualité, UST Global

Mobin Thomas, responsable de l'ingénierie de la qualité, UST Global Prix de l'accélérateur de croissance : Mohan Krishna Balakrishnan, vice-président associé et partenaire de compte, Maveric Systems Limited

Mohan Krishna Balakrishnan, vice-président associé et partenaire de compte, Maveric Systems Limited Conseiller stratégique des dirigeants en ingénierie qualité : Pradeepkumar Govindasamy, cofondateur, président et directeur général de QualiZeal

Pradeepkumar Govindasamy, cofondateur, président et directeur général de QualiZeal Prix du leader de l'innovation : Richa Agrawal, responsable mondial de l'assurance qualité, GlobalLogic

Richa Agrawal, responsable mondial de l'assurance qualité, GlobalLogic Prix du leader de la transformation de l'ingénierie qualité : Subba Lakshmi Ramaswamy, directeur général, Accenture

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/ .

À propos de TestMu AI

TestMu AI (anciennement LambdaTest) est une plateforme d'ingénierie de la qualité d'IA agentique complète qui permet aux équipes de tester leurs produits plus intelligemment et de les livrer plus rapidement. Conçue pour s'adapter, elle offre des agents d'IA de bout en bout pour planifier, créer, exécuter et analyser la qualité des logiciels. Nativement pensée pour l'IA, la plateforme permet de tester des applications web, mobiles et d'entreprise à n'importe quelle échelle sur des appareils et navigateurs réels, et au sein d'environnements personnalisés reflétant les conditions du monde réel.

Pour plus d'informations : https://www.testmuai.com .

