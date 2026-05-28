TestMu AI expande KaneAI com aprimoramento de autoria de testes e capacidades avançadas de gravação

Os aprimoramentos mais recentes da KaneAI apresentam gravação de interação mais inteligente, ações avançadas de cliques, recuperação inteligente de falhas e maior flexibilidade na execução para fluxos de trabalho de testes de IA em escala empresarial

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade de IA Agêntica de pilha completa do mundo, anunciou uma grande expansão dos recursos da KaneAI com novos aprimoramentos focados na criação inteligente de testes, interações avançadas de interface do usuário, comportamento de execução resiliente e orquestração de automação em grande escala por meio do HyperExecute.

A versão mais recente fortalece a posição da KaneAI como um agente de teste nativo de IA, projetado para ajudar equipes de engenharia a automatizar fluxos de trabalho de aplicativos cada vez mais dinâmicos e complexos com o mínimo de esforço manual.

À medida que os aplicativos modernos se tornam mais interativos e orientados a eventos, as equipes de automação enfrentam cada vez mais desafios por execuções instáveis e fluxos de trabalho de criação inflexíveis. Os novos aprimoramentos do KaneAI abordam esses desafios introduzindo controles avançados de interação, maior flexibilidade de gravação e mecanismos de repetição mais inteligentes diretamente no ciclo de vida de testes orientados por IA.

Com a atualização mais recente, a KaneAI agora suporta interações avançadas com cliques, incluindo ações de pressionar e segurar a máquina, operações de múltiplos cliques e suporte ao clique direito, permitindo que as equipes automatizem experiências de usuário altamente interativas com mais precisão em aplicativos modernos nativos da web e mobile. Essas melhorias melhoram a cobertura de automação para aplicativos envolvendo menus contextuais, interações baseadas em gestos, painéis configuráveis, experiências de arrastar e soltar, incluindo elementos de tela, ferramentas de design e plataformas de produtividade corporativa.

Além disso, o KaneAI agora introduz recursos de pausa e retomada durante as sessões de gravação de Interação Manual, permitindo que os testadores interrompam temporariamente os fluxos de gravação sem encerrar completamente a sessão. Isso oferece às equipes maior flexibilidade ao criar ou editar testes para fluxos de trabalho longos ou dinâmicos, reduzindo etapas desnecessárias e melhorando a qualidade geral dos casos de teste gerados.

A versão também introduz inteligência aprimorada de repetição em caso de falha para execuções de teste com tecnologia HyperExecute. As tentativas agora podem ser acionadas automaticamente não apenas em falhas de comando do executor de teste, mas também em falhas individuais de casos de teste, melhorando a resiliência contra problemas de execução intermitente e reduzindo as execuções manuais em pipelines de CI/CD em grande escala.

"Os aplicativos modernos são cada vez mais dinâmicos, interativos e orientados por IA, o que significa que os fluxos de trabalho de teste também precisam se tornar mais adaptáveis e resilientes", declarou Mudit Singh, cofundador e chefe de crescimento da TestMu AI. "Esses aprimoramentos da KaneAI estão focados na redução do atrito operacional para as equipes de engenharia, permitindo automação mais inteligente, melhor estabilidade na execução e cobertura de interação mais rica nas jornadas de usuários do mundo real."

Essas atualizações fortalecem ainda mais a KaneAI como um agente de teste nativo de IA criado para equipes modernas de entrega de software que trabalham com interfaces dinâmicas, fluxos de trabalho autônomos e experiências digitais cada vez mais complexas.

Sobre a TestMu AI (antes LambdaTest)

TestMu AI é a primeira plataforma de Engenharia de Qualidade nativa de IA Agêntica do mundo, projetada para permitir que organizações automatizem e escalem testes com inteligência como núcleo. Ao combinar capacidades autônomas com integração perfeita entre os fluxos de trabalho modernos de desenvolvimento, a TestMu AI capacita as equipes a entregar softwares mais rápidos, confiáveis e seguros em um mundo que prioriza a IA.

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FONTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)