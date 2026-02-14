TestMu AI（旧LambdaTest）、 2025 Partner of the Year Award受賞者を発表

毎年恒例のパートナー賞は、品質エンジニアリングを変革する業界パートナーや先見性のある個人の戦略的卓越性を称えるものです。

サンフランシスコおよびインド・ノイダ, 2026年2月14日 /PRNewswire/ -- 世界初のフルスタック・エージェント型品質エンジニアリング・プラットフォームである TestMu AI （旧LambdaTest）は、 2025 Partner of the Year Awards の受賞者を発表しました。TestMu AI は、完全なエージェント型品質エンジニアリングへの業界シフトをリードし続け、品質エンジニアリングの推進において卓越性を発揮したグローバルパートナーや先見性のある個人の卓越した貢献を評価します。

これらのパートナーは、TestMu AIエコシステムにおいて重要な役割を果たしており、次世代のAIネイティブアプリケーションに必要な信頼性を維持しながら、グローバルチームが思考のスピードで動けるようにしています。

TestMu AIのチャネル・アライアンス担当バイスプレジデントであるSudhir Joshiは、次のように述べています。彼らの卓越性へのコミットメントのおかげで、当社とともにイノベーションとカスタマーサクセスを推進してきた彼らの素晴らしい仕事を称えたいと思います。TestMu AI Partner Awards 2025は、ただ単にコラボレーションを称えるだけではありません。AI時代の品質エンジニアリングを再構築するうえで、私たちが共に達成した画期的なインパクトを評価するものです。

2025年の受賞部門および受賞者は以下の通りです。

Global Partner of the Year（グローバル・パートナー・オブ・ザ・イヤー）： Infosys

Infosys Technology Partner of the Year Award（テクノロジー・パートナー・オブ・ザ・イヤー賞）： AWS

AWS Global Tech Innovation Award（グローバル・テック・イノベーション賞） ：Microsoft

：Microsoft Ecosystem Partner Award（エコシステム・パートナー賞）： AccelQ

AccelQ Partner of the Year, Americas（パートナー・オブ・ザ・イヤー、アメリカ大陸部門） UST Global

UST Global Emerging Partner of the Year, Americas（エマージング・パートナー・オブ・ザ・イヤー、アメリカ大陸部門）： Zensar Technologies

Zensar Technologies Partner of the Year, Europe（パートナー・オブ・ザ・イヤー、欧州部門）： Accenture

Accenture Reseller of the Year, Europe（リセラー・オブ・ザ・イヤー、欧州部門）： QBS Software

QBS Software Emerging Reseller of the Year, Europe（エマージング・リセラー・オブ・ザ・イヤー、欧州部門）： Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Partner of the Year, Middle East & Africa（パートナー・オブ・ザ・イヤー、中東・アフリカ部門）： Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Partner of the Year, India（パートナー・オブ・ザ・イヤー、インド部門）： QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Emerging Reseller of the Year, India（エマージング・リセラー・オブ・ザ・イヤー、インド部門）： SoftwareOne

SoftwareOne Reseller of the Year, Latin America（リセラー・オブ・ザ・イヤー、中南米部門）： OSB Software

OSB Software Emerging Partner of the Year, Latin America（エマージング・パートナー・オブ・ザ・イヤー、中南米部門）： PrimeUp

PrimeUp Emerging Partner of the Year, South East Asia（エマージング・パートナー・オブ・ザ・イヤー、東南アジア部門）： bneXt

bneXt Quality Engineering Team Excellence Award（品質エンジニアリング・チーム優秀賞）：Wipro

Individual Excellence Awards（個人優秀賞）：TestMu AIは、品質工学の未来を形成する個人のリーダーを称えることができ、光栄に思います。

Partner Visionary Award（パートナー・ビジョナリー賞）： Anish Behanan氏、Capgemini、テストエンジニアリングサービス・金融サービス部門グローバルヘッド

Anish Behanan氏、Capgemini、テストエンジニアリングサービス・金融サービス部門グローバルヘッド Pioneer Technology Leader Award（パイオニア・テクノロジー・リーダー賞）： Antony Kaplan氏、Accenture UK & Ireland、品質エンジニアリング部門責任者

Antony Kaplan氏、Accenture UK & Ireland、品質エンジニアリング部門責任者 Industry Leader Excellence Award（業界リーダー優秀賞）： Bhagi Devalaraju氏、Infosys、アソシエイト・バイス・プレジデント

Bhagi Devalaraju氏、Infosys、アソシエイト・バイス・プレジデント QE Technology Visionary Leader Award（QEテクノロジー・ビジョナリーリーダー賞）： Dror Avrilingi、Amdocs、Amdocs Studios CTO兼品質エンジニアリング・スタジオ責任者

Dror Avrilingi、Amdocs、Amdocs Studios CTO兼品質エンジニアリング・スタジオ責任者 Digital Trailblazer Leader Award（デジタル・トレイルブレイザー・リーダー賞）： Faizan Khan氏、ITC Infotech、QEトランスフォーメーション担当シニア・ゼネラルマネージャー

Faizan Khan氏、ITC Infotech、QEトランスフォーメーション担当シニア・ゼネラルマネージャー Technology Trailblazer Award（テクノロジー・トレイルブレイザー賞）： Harish Saidu氏、Infosys、プリンシパル・テクノロジー・アーキテクト

Harish Saidu氏、Infosys、プリンシパル・テクノロジー・アーキテクト Distinguished Digital Leader Award（ディスティングイッシュト・デジタル・リーダー賞）： Kaushik Chakraborty氏、LTIMindtree、デジタルエンジニアリング＆アシュアランス部門グローバルヘッド

Kaushik Chakraborty氏、LTIMindtree、デジタルエンジニアリング＆アシュアランス部門グローバルヘッド Quality Engineering Catalyst Award（品質エンジニアリング・カタリスト賞）： Mhahesh Muraleedhara氏、Zensar Technologies、北米地域品質エンジニアリング担当責任者

Mhahesh Muraleedhara氏、Zensar Technologies、北米地域品質エンジニアリング担当責任者 Excellence in Quality Engineering Award（エクセレンス・イン・クオリティ・エンジニアリング賞）： Mobin Thomas氏、UST Global、品質エンジニアリング担当責任者

Mobin Thomas氏、UST Global、品質エンジニアリング担当責任者 Growth Accelerator Award（グロース・アクセラレーター賞）： Mohan Krishna Balakrishnan氏、Maveric Systems Limited、アソシエイト・バイスプレジデント兼アカウントパートナー

Mohan Krishna Balakrishnan氏、Maveric Systems Limited、アソシエイト・バイスプレジデント兼アカウントパートナー CXO Whisperer in Quality Engineering（品質エンジニアリングのCXOウィスパラー）： Pradeepkumar Govindasamy氏、QualiZeal、共同設立者、社長兼CEO

Pradeepkumar Govindasamy氏、QualiZeal、共同設立者、社長兼CEO Innovation Leader Award（イノベーション・リーダー賞）： Richa Agrawal氏、GlobalLogic、品質保証部門グローバルヘッド

Richa Agrawal氏、GlobalLogic、品質保証部門グローバルヘッド QE Transformation Leader Award（QEトランスフォーメーション・リーダー賞）：Subba Lakshmi Ramaswamy氏、Accenture、マネージングディレクター

詳細については、 https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/ をご覧ください。

TestMu AIについて

TestMu AI (旧LambdaTest) は、インテリジェントなテストと迅速なリリースを可能にするフルスタック・エージェント型AI品質エンジニアリング・プラットフォームです。規模に合わせて設計され、ソフトウェアの品質を計画、作成、実行、分析するエンドツーエンドのAIエージェントを提供します。AIネイティブな設計により、実機、実ブラウザ、そして実運用を想定したカスタム環境上で、ウェブ／モバイル／エンタープライズアプリケーションをあらゆる規模でテストが可能となります。

詳細はこちら： https://www.testmuai.com

