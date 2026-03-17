Thunes traz pagamentos de Stablecoin para 11.500 bancos via conectividade Swift, unindo finanças tradicionais e ativos digitais

Em um avanço significativo para as transações financeiras globais, os bancos agora podem realizar pagamentos instantâneos para carteiras de stablecoins utilizando sua conectividade Swift existente, por meio da solução "Pay-to-Stablecoin-Wallets" da Thunes

SINGAPURA, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Thunes, Smart Superhighway (Superestrada Inteligente), que facilita a transferência de dinheiro pelo mundo, apresenta hoje um grande avanço no setor de pagamentos internacionais ao oferecer sua solução Pay-to-Stablecoin-Wallets (Pagamentos para carteiras de stablecoins) a bancos de todo o mundo por meio de sua conectividade Swift já existente. Essa inovação inaugura uma nova era de interoperabilidade, permitindo que as 11.500 instituições da rede Swift enviem pagamentos em tempo real para mais de 500 milhões de carteiras de stablecoins em todo o mundo, sem a necessidade de integração adicional.

Com esse marco, a Thunes atua como uma ponte entre o ecossistema das moedas fiduciárias e o dos ativos digitais, combinando a segurança e a confiança da infraestrutura da Swift, presente em todo o setor, com a agilidade da Thunes' Direct Global Network (Rede Global Direta) e a velocidade e transparência das stablecoins baseadas em blockchain.

A solução Pay-to-Stablecoin-Wallets da Thunes, lançada em outubro de 2025, é compatível com USDC e USDT, permitindo que bancos, instituições financeiras e seus clientes realizem pagamentos internacionais instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em mais de 140 países, diretamente para carteiras de stablecoins. Um pagamento de salário, uma remessa familiar ou uma transferência comercial agora podem ser transferidos instantaneamente de uma conta bancária para uma carteira de stablecoins, proporcionando aos destinatários acesso imediato aos fundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com maior estabilidade e proteção contra a volatilidade da moeda local.

O lançamento amplia a série de inovações da Thunes que conectam instituições financeiras à sua Direct Global Network por meio de sua conectividade Swift segura, após o sucesso da implementação das soluções Pay-to-Bank e Pay-to-Wallet. Ao integrar a infraestrutura de stablecoins à infraestrutura de moedas fiduciárias, a Thunes continua a definir o padrão global para pagamentos em tempo real e sem fronteiras, de forma a atender às necessidades dos clientes.

Chloé Mayenobe, vice-CEO da Thunes, disse: "Este é um momento decisivo para os pagamentos transfronteiriços. Ao combinar a infraestrutura bancária global segura e resiliente da Swift com as soluções de pagamentos da Thunes, estamos inaugurando uma nova era na movimentação global de fundos. Os bancos agora podem transferir valores instantaneamente por qualquer canal, moeda fiduciária ou stablecoin, dentro de uma rede confiável e em conformidade com as normas, utilizando sua conexão Swift existente. A Thunes está impulsionando pagamentos digitais sem fronteiras e avançando em nossa visão de conectar o próximo bilhão de usuários à economia global."

A solução Pay-to-Wallets da Thunes é sustentada pelo SmartX Treasury System da Thunes, que garante liquidez contínua entre moedas fiduciárias e stablecoins, e pela sua Fortress Compliance Platform, que assegura segurança e rastreabilidade de ponta a ponta.

Elie Bertha, diretor de produtos da Thunes, acrescentou: "Por meio de uma única mensagem Swift, qualquer banco pode agora realizar pagamentos instantâneos para todos os principais destinos, incluindo carteiras digitais, bancos e carteiras de stablecoins em todo o mundo, sem complexidade ou barreiras de integração. É a interoperabilidade no seu melhor, conectando bancos, carteiras e moedas digitais através de uma conexão simples. Isso deve acompanhar a transição das stablecoins da inovação para a adoção em massa em grande escala, atendendo à elevada demanda dos clientes e resolvendo os desafios da vida real enfrentados por milhões de pessoas e empresas em todo o mundo devido à volatilidade cambial e à crescente necessidade de pagamentos mais rápidos e acesso a moedas fortes."

Sobre a Thunes:

A Thunes é a Smart Superhighway para transferir dinheiro pelo mundo.// A Direct Global Network, de propriedade da Thunes, permite que os membros realizem pagamentos em tempo real em mais de 140 países e em mais de 90 moedas. A rede da Thunes se conecta diretamente a mais de 12 bilhões de carteiras digitais, carteiras de stablecoins e contas bancárias em todo o mundo, bem como a 15 bilhões de cartões, por meio de mais de 220 métodos de pagamento diferentes. Entre os membros da Direct Global Network da Thunes estão gigantes da economia gig, como Uber e Deliveroo, superaplicativos como o WeChat, MTOs, fintechs, PSPs e bancos. Com sede em Singapura, a Thunes tem escritórios em 14 locais. Para obter mais informações, acesse: https://www.thunes.com/

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FONTE Thunes