- Thunes ofrece pagos con stablecoins a 11.500 bancos a través de la conectividad Swift, uniendo así las finanzas tradicionales con los activos digitales

En un avance significativo para el movimiento global de dinero, los bancos ahora pueden realizar pagos instantáneos a billeteras de stablecoins con su conectividad Swift existente, utilizando la solución Pay-to-Stablecoin-Wallets de Thunes.

SINGAPUR, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , la plataforma inteligente para transferir dinero a nivel mundial, presenta hoy un importante avance en pagos transfronterizos al ofrecer su solución Pay-to-Stablecoin-Wallets a bancos de todo el mundo a través de su conectividad Swift existente. Esta innovación abre una nueva era de interoperabilidad, permitiendo a las 11.500 instituciones de la red Swift enviar pagos en tiempo real a más de 500 millones de monederos de stablecoins en todo el mundo, sin necesidad de integración adicional.

Con este hito, Thunes actúa como un puente entre el ecosistema de las monedas fiduciarias y los activos digitales, combinando la seguridad y la confianza de la infraestructura de Swift, presente en todo el sector, con la agilidad de la Red Global Directa de Thunes y la velocidad y transparencia de las stablecoins basadas en blockchain.

La solución Pay-to-Stablecoin-Wallets de Thunes, lanzada en octubre de 2025, admite USDC y USDT, lo que permite a bancos, instituciones financieras y sus clientes enviar pagos transfronterizos instantáneos, de manera ininterumpida, en más de 140 países, directamente a monederos de stablecoins. Un pago de salario, una remesa familiar o una transferencia comercial ahora pueden transferirse instantáneamente de una cuenta bancaria a un monedero de stablecoins, brindando a los destinatarios acceso inmediato a los fondos, ininterrumpido, con mayor estabilidad y protección frente a la volatilidad de la moneda local.

Este lanzamiento amplía la serie de innovaciones de Thunes que conectan a las instituciones financieras con su Red Global Directa a través de su conectividad segura Swift, tras el exitoso lanzamiento de sus soluciones de pago a bancos y a monederos electrónicos. Al integrar plataformas para stablecoins junto con la infraestructura de moneda fiduciaria, Thunes continúa marcando la pauta mundial en pagos en tiempo real y sin fronteras, satisfaciendo así las necesidades de sus clientes.

Chloé Mayenobe, subconsejera delegada de Thunes, dijo: "Este es un momento decisivo para los pagos transfronterizos. Al combinar la infraestructura bancaria global segura y robusta de Swift con las soluciones de pago de Thunes, estamos abriendo una nueva era en el movimiento global de dinero. Los bancos ahora pueden transferir valor instantáneamente a través de cualquier medio —fiduciario o stablecoin— dentro de una red confiable y que cumple con la normativa, utilizando su conexión Swift existente. Thunes impulsa los pagos digitales sin fronteras y avanza en nuestra visión de conectar a los próximos mil millones de usuarios a la economía global".

La solución Pay-to-Wallets de Thunes se basa en el sistema de tesorería SmartX de Thunes para una liquidez fluida de moneda fiduciaria a stablecoin y en su plataforma de cumplimiento Fortress para la seguridad y la trazabilidad integral.

Elie Bertha, director de producto de Thunes, añadió: "A través de un único mensaje Swift, cualquier banco puede ahora realizar pagos instantáneos a todos los destinos clave, incluyendo monederos, bancos y monederos de stablecoins en todo el mundo, sin complejidad ni barreras de integración. Se trata de la interoperabilidad en su máxima expresión, que conecta bancos, monederos y monedas digitales a través de una sencilla conexión. Esto seguirá la transición de las stablecoins, desde la innovación hasta la adopción masiva a gran escala, satisfaciendo la alta demanda de los clientes y resolviendo los problemas reales a los que se enfrentan millones de personas y empresas en todo el mundo debido a la volatilidad de las divisas y la creciente necesidad de pagos más rápidos y acceso a divisas fuertes".

Acerca de Thunes:

Thunes es la autopista inteligente para transferir dinero por todo el mundo. La red Direct Global Network, propiedad de Thunes, permite a sus miembros realizar pagos en tiempo real en más de 140 países y con más de 90 divisas. La red de Thunes se conecta directamente con más de 12.000 millones de monederos móviles, monederos de stablecoins y cuentas bancarias en todo el mundo, así como con 15.000 millones de tarjetas a través de más de 220 métodos de pago diferentes. Entre los miembros de la red Direct Global Network de Thunes se encuentran gigantes de la economía colaborativa como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como WeChat, empresas de mensajería, fintechs, proveedores de servicios de pago y bancos. Con sede en Singapur, Thunes cuenta con oficinas en 14 ubicaciones. Para más información, visite: https://www.thunes.com/