튠즈, 스위프트 연결망 통해 1만 1500개 은행에 스테이블코인 지급 서비스 제공… 전통 금융과 디지털 자산 잇는 다리 놓아

글로벌 자금 이동의 획기적 전환점으로, 은행들이 기존 스위프트 연결망을 통해 스테이블코인 지갑으로 즉시 결제를 제공할 수 있게 됨… 튠즈의 스테이블코인 지갑 지급 솔루션 활용

싱가포르, 2026년 3월 17일 /PRNewswire/ -- 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이 튠즈(Thunes)가 3월 17일, 기존 스위프트 연결망을 통해 전 세계 은행에 스테이블코인 지갑 지급(Pay-to-Stablecoin-Wallets) 솔루션을 제공함으로써 국경 간 결제 분야의 주요 혁신을 공개했다. 이번 혁신은 새로운 상호운용성의 시대를 열며, 스위프트(Swift) 네트워크의 1만 1500개 기관이 추가 통합 없이 전 세계 5억 개 이상의 스테이블코인 지갑으로 실시간 결제를 전송할 수 있게 한다.

이 이정표를 통해 튠즈는 법정 화폐와 디지털 자산 생태계를 잇는 가교 역할을 하며, 스위프트의 업계 전반 인프라가 지닌 보안성과 신뢰성을 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크(Direct Global Network)의 민첩성, 그리고 블록체인 기반 스테이블코인의 속도와 투명성과 결합한다.

2025년 10월 출시된 튠즈의 스테이블코인 지갑 지급 솔루션은 USDC와 USDT를 지원하며, 은행 및 금융 기관과 그 고객들이 140개국 이상에서 스테이블코인 지갑으로 24시간 365일 즉시 국경 간 결제를 전송할 수 있도록 한다. 급여 지급, 가족 송금, 기업 이체 등이 이제 은행 계좌에서 스테이블코인 지갑으로 즉시 이동할 수 있으며, 수취인은 24시간 365일 즉각적으로 자금에 접근하고 현지 통화 변동성으로부터 더 큰 안정성과 보호를 누릴 수 있다.

이번 출시는 은행 지급(Pay-to-Bank) 및 지갑 지급(Pay-to-Wallet) 솔루션의 성공적인 출시에 이어, 안전한 스위프트 연결망을 통해 금융 기관을 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크에 연결하는 일련의 혁신을 확장한다. 법정 화폐 인프라와 나란히 스테이블코인 레일을 통합함으로써, 튠즈는 고객 수요를 충족하는 방식으로 실시간 국경 없는 결제의 글로벌 표준을 지속적으로 확립하고 있다.

튠즈의 클로에 마예노브(Chloé Mayenobe) 부최고경영자는 "이것은 국경 간 결제의 결정적인 순간이다. 스위프트의 안전하고 탄력적인 글로벌 뱅킹 인프라와 튠즈의 지급 솔루션을 결합함으로써, 글로벌 자금 이동의 새로운 시대를 열고 있다. 은행들은 이제 기존 스위프트 연결망을 사용해 신뢰할 수 있고 규정을 준수하는 네트워크 내에서 법정 화폐, 스테이블코인 등 모든 레일에서 즉시 가치를 이동시킬 수 있다. 튠즈는 국경 없는 디지털 우선 결제를 지원하고 다음 10억 명의 사용자를 글로벌 경제에 연결하려는 우리의 비전을 발전시키고 있다"라고 말했다.

튠즈의 지갑 지급 솔루션은 원활한 법정 화폐-스테이블코인 유동성을 위한 튠즈 스마트X 트레저리 시스템(SmartX Treasury System)과 엔드투엔드 보안 및 추적성을 위한 포트리스 컴플라이언스 플랫폼(Fortress Compliance Platform)으로 뒷받침된다.

튠즈의 엘리 베르타(Elie Bertha) 최고 제품 책임자는 "단일 스위프트 메시지를 통해 어떤 은행이든 복잡성이나 통합 장벽 없이 지갑, 은행, 스테이블코인 지갑을 포함한 전 세계 모든 주요 목적지로 즉시 지급을 제공할 수 있다. 이것은 하나의 간단한 연결을 통해 은행, 지갑, 디지털 통화를 연결하는 최고의 상호운용성이다. 스테이블코인이 혁신에서 대규모 대중 채택으로 전환하는 흐름을 따르며, 높은 고객 수요를 충족하고 통화 변동성 및 더 빠른 결제와 경화 접근에 대한 증가하는 필요로 인해 전 세계 수백만 개인 및 기업이 직면한 실제 문제를 해결할 것"이라고 말했다.

튠즈 소개

튠즈는 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이다. 튠즈의 독자적인 다이렉트 글로벌 네트워크는 회원사들이 140개국 이상, 90개 이상의 통화로 실시간 결제를 할 수 있도록 한다. 튠즈 네트워크는 220개 이상의 다양한 결제 수단을 통해 전 세계 120억 개 이상의 모바일 지갑, 스테이블코인 지갑, 은행 계좌와 150억 장의 카드에 직접 연결된다. 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크 회원사에는 우버(Uber)와 딜리버루(Deliveroo) 같은 긱 이코노미 대기업, 위챗(WeChat)과 같은 슈퍼 앱, MTO, 핀테크, PSP, 은행 등이 포함된다. 싱가포르에 본사를 둔 튠즈는 14개 지역에 사무소를 운영하고 있다. https://www.thunes.com/을 방문하여 자세한 정보를 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5823288/Thunes_Logo.jpg

SOURCE Thunes