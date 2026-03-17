Thunes 透過 Swift 連結為 11,500 間銀行提供穩定幣支付結算服務，連繫傳統金融與數碼資產

此突破革新了全球資金流動方式，銀行如今可憑現有的 Swift 連結，採用 Thunes 的 Pay-to-Stablecoin-Wallets（支付至穩定幣錢包）解決方案將款項即時支付至穩定幣錢包

新加坡2026年3月17日 /美通社/ -- 獲譽為全球資金轉帳智能高速公路 (Smart Superhighway) 的 Thunes 今天宣布，透過銀行現有的 Swift 連結為全球銀行提供其 Pay-to-Stablecoin-Wallets 解決方案，實現跨境支付的一大突破。 此創新技術開創互聯互通的新時代，讓 Swift 網絡上多達 11,500 間機構，無需任何額外整合，即可向全球超過 5 億個穩定幣錢包發送實時付款。

此里程碑，讓 Thunes 化身為法定貨幣與數碼資產生態系統之間的橋樑，完美融合 Swift 業界基建的安全可靠、Thunes Direct Global Network（直連全球網絡）的靈活應變，以及區塊鏈為本穩定幣的高速透明。

Thunes 的 Pay-to-Stablecoin-Wallets 方案早在 2025 年 10 月已推出，支援 USDC 及 USDT，讓銀行、金融機構及其客戶得以於全球超過 140 個國家/地區，全年無休地每天 24 小時即時直接向穩定幣錢包發送跨境付款。 無論是出糧、匯款給家人抑或商業轉帳，現在都可即時從銀行帳戶轉入穩定幣錢包，讓收款人每天 24 小時全天候即時取得資金，同時享有更佳穩定保障，免受當地貨幣波動影響。

此項推出延續 Thunes 一系列創新舉措，透過安全的 Swift 連結，將金融機構連接至其 Direct Global Network，並承接其成功推出的 Pay-to-Bank（支付至銀行帳戶）及 Pay-to-Wallet（支付至電子錢包）解決方案。 Thunes 在法定貨幣基建以外，同時加入穩定幣支付軌道，持續引領全球實時無邊界支付的標準，全面回應客戶的需求。

Thunes 副行政總裁 Chloé Mayenobe 說：「這是跨境支付的關鍵時刻。 我們糅合 Swift 安全穩健的全球銀行基建，以及 Thunes 的支付方案，攜手開創全球資金流動的新時代。 現在，無論是法定貨幣還是穩定幣，銀行都可沿用現有的 Swift 連結，在值得信賴的合規網絡內，即時透過任何支付軌道轉移資金。 Thunes 正在推動以數碼為先的無邊界支付服務，朝着我們連結下一個十億用戶至全球經濟的願景邁進。」

Thunes 的 Pay-to-Wallets 方案，背後有 Thunes 的 SmartX 資金管理系統支持，實現法定貨幣與穩定幣之間的無縫流動轉換；其 Fortress 合規平台則確保整個過程安全可靠，並可全面追溯。

Thunes 產品總監 Elie Bertha 補充說：「任何銀行現時只需透過一個 Swift 訊息，就能向全球所有主要收款點，包括錢包、銀行戶口和穩定幣錢包，即時支付款項，過程簡單，毫無整合障礙。 這極致體現何謂互聯互通，只需一個簡單連結，便能將銀行、錢包以至數碼貨幣世界連成一線。 此舉順應穩定幣從創新概念邁向普及應用的浪潮，既回應客戶的殷切需求，也為全球數百萬計受貨幣波動困擾的個人及企業，提供了解決現實難題的方案，滿足其對更快支付及獲取強勢貨幣的熱切期盼。」

關於 Thunes：

Thunes 是全球資金流動的智能高速公路。 Thunes 專有的 Direct Global Network，讓會員可以即時支付款項，服務覆蓋逾 140 個國家/地區，支援超過 90 種貨幣。 Thunes 網絡直接接通全球超過 1,200 億個流動錢包、穩定幣錢包及銀行戶口，並透過逾 220 種支付方式，連繫 1,500 億張卡。 Thunes Direct Global Network 的會員包括，包括 Uber 和 Deliveroo 等零工經濟巨頭、微信等超級應用程式、匯款營運商 (MTO)、金融科技公司、支付服務供應商 (PSP) 及銀行。 Thunes 總部設於新加坡，在全球 14 個地點設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.thunes.com/

SOURCE Thunes