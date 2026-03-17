Thunes、Swift接続を通じて11,500行へのステーブルコイン払いを実現し、伝統的金融とデジタル資産を橋渡し

世界的な資金移動の大きな前進として、銀行は既存のSwift接続を利用し、ThunesのPay-to-Stablecoin-Walletsソリューションを通じて、ステーブルコインウォレットへ即時支払いを行えるようになりました。

シンガポール, 2026年3月17日 /PRNewswire/ -- 世界中で資金を移動させるスマート・スーパーハイウェイであるThunes は本日、既存のSwift接続を通じて銀行が世界各国にPay-to-Stablecoin-Wallets ソリューションを提供できるようにすることで、クロスボーダー決済における大きな前進を発表しました。このイノベーションにより、相互運用性の新時代が切り開かれ、Swiftネットワーク上の11,500の金融機関が、追加の統合を行うことなく、世界中の5億を超えるステーブルコイン ウォレットへリアルタイムで支払いを送ることが可能になります。

この節目により、Thunesは法定通貨とデジタル資産のエコシステムをつなぐ架け橋として、Swiftの業界全体にわたるインフラが持つ安全性と信頼性と、ThunesのDirect Global Networkが持つ俊敏性およびブロックチェーンベースのステーブルコインによる透明性を組み合わせています。

2025年10月に開始したThunesの Pay-to-Stablecoin-Wallets ソリューションは、USDCとUSDTをサポートしており、銀行や金融機関、そしてその顧客が、140超の国・地域で24時間365日、即時のクロスボーダー決済を直接ステーブルコインウォレットに送れるようにします。給与の支払い、家族への送金、企業間送金を問わず、銀行口座からステーブルコインウォレットへ即時に資金を移せるようになり、受取人は24時間365日いつでも資金にアクセスできるほか、現地通貨の変動に対する安定性と保護も高まります。

今回の発表は、安全なSwift接続を通じて金融機関をThunesのDirect Global Networkに接続する一連のイノベーションを拡大するものであり、Pay-to-BankおよびPay-to-Walletソリューションの成功裏の展開に続くものです。法定通貨インフラに加えてステーブルコインの決済基盤を組み込むことで、Thunesは顧客ニーズに応えながら、リアルタイムかつボーダーレスな決済における世界標準を引き続き打ち立てています。

Thunesの副CEOのChloé Mayenobeは、次のように述べています。「これはクロスボーダー決済にとって画期的な瞬間です。Swiftの安全かつ強靭なグローバル銀行インフラとThunesのペイアウトソリューションを組み合わせることで、私たちはグローバルな資金移動の新時代を切り開いています。銀行は現在、既存のSwift接続を利用して、信頼性が高くコンプライアンスに準拠したネットワーク内で、法定通貨でもステーブルコインでも、あらゆる決済手段を通じて価値を即時に移転できるようになりました。Thunesは、ボーダーレスでデジタルファーストな決済を推進し、次の10億人のユーザーをグローバル経済につなぐという当社のビジョンを前進させています。」

ThunesのPay-to-Walletsソリューションは、法定通貨からステーブルコインへのシームレスな流動性を実現するThunesのSmartX Treasury Systemと、エンドツーエンドのセキュリティおよびトレーサビリティを担保するFortress Compliance Platformによって支えられています。

Thunesの最高製品責任者であるElie Berrebiは、次のように付け加えています。「単一のSwiftのメッセージを通じて、銀行は統合上の複雑さや障壁なしに、世界中のウォレット、銀行口座、ステーブルコインウォレットを含むあらゆる主要な送金先に即時支払いを届けられるようになりました。これは、銀行、ウォレット、デジタル通貨を単一のシンプルな接続で結ぶ、相互運用性の理想形です。これは、顧客の高い需要に応え、通貨の変動や、より迅速な支払いおよびハードカレンシーへのアクセス拡大によって世界中の個人や企業が直面する現実の課題を解決しながら、ステーブルコインがイノベーション段階から大規模普及へ移行する流れを後押しするものです。」

Thunesについて

Thunesは、世界の資金移動を支えるスマート・スーパーハイウェイです。Thunes独自のDirect Global Networkにより、会員は140を超える国・地域、90を超える通貨でリアルタイム決済を行うことができます。Thunesのネットワークは、世界中の120億を超えるモバイルウォレット、ステーブルコインウォレット、銀行口座に直接接続しているほか、220を超える異なる決済手段を通じて150億枚のカードにも接続しています。ThunesのDirect Global Networkの会員には、UberやDeliverooのようなギグエコノミー大手、WeChatのようなスーパーアプリ、MTO、フィンテック、PSP、銀行などが含まれます。シンガポールに本社を置くThunesは、14拠点にオフィスを構えています。詳細については、以下をご覧ください。 https://www.thunes.com/

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5823288/Thunes_Logo.jpg

SOURCE Thunes