Thunes propose des paiements en Stablecoin à 11 500 banques via la connectivité Swift, jetant ainsi un pont entre la finance traditionnelle et les actifs numériques

Dans le cadre d'une avancée majeure pour les transferts financiers internationaux, les banques peuvent désormais effectuer des paiements instantanés vers des portefeuilles de stablecoins grâce à leur connexion Swift actuelle, en utilisant la solution « Pay-to-Stablecoin-Wallets » de Thunes

SINGAPOUR, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , l'autoroute intelligente pour déplacer l'argent dans le monde entier, dévoile aujourd'hui une avancée majeure dans les paiements transfrontaliers en offrant sa solution Pay-to-Stablecoin-Wallets aux banques du monde entier par le biais de leur connectivité Swift existante. Cette innovation ouvre une nouvelle ère d'interopérabilité, permettant aux 11 500 institutions du réseau Swift d'envoyer des paiements en temps réel à plus de 500 millions de portefeuilles de stablecoins dans le monde entier, sans aucune intégration supplémentaire.

Grâce à cette avancée majeure, Thunes fait le lien entre l'écosystème des monnaies fiduciaires et celui des actifs numériques, en alliant la sécurité et la confiance offertes par l'infrastructure Swift, reconnue dans l'ensemble du secteur, à la souplesse du réseau Direct Global Network de Thunes, ainsi qu'à la rapidité et à la transparence des stablecoins basés sur la blockchain.

La solution de Thunes Pay-to-Stablecoin-Wallets, lancée en octobre 2025, prend en charge l'USDC et l'USDT, permettant aux banques et aux institutions financières, ainsi qu'à leurs clients, d'envoyer des paiements transfrontaliers instantanés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans plus de 140 pays, directement vers des portefeuilles de stablecoins. Un paiement de salaire, un envoi de fonds à la famille ou un transfert d'entreprise peut désormais passer instantanément d'un compte bancaire à un portefeuille stablecoin, ce qui donne aux bénéficiaires un accès immédiat aux fonds, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une plus grande stabilité et une protection contre la volatilité des monnaies locales.

Ce lancement s'inscrit dans la lignée des innovations proposées par Thunes visant à relier les institutions financières à son Direct Global Network via leur connexion Swift sécurisée, après le succès du déploiement des solutions « Pay-to-Bank » et « Pay-to-Wallet ». En intégrant des rails de stablecoins à l'infrastructure de monnaie fiduciaire, Thunes continue d'établir la norme mondiale pour les paiements en temps réel et sans frontières, selon des modalités qui répondent à la demande des clients.

Chloé Mayenobe, PDG adjointe de Thunes, a déclaré : « Il s'agit d'un moment décisif pour les paiements transfrontaliers. En combinant l'infrastructure bancaire mondiale sécurisée et résiliente de Swift avec les solutions de paiement de Thunes, nous ouvrons une nouvelle ère de mouvements d'argent au niveau mondial. Les banques peuvent désormais transférer instantanément de la valeur sur n'importe quel rail – fiat ou stablecoin – au sein d'un réseau fiable et conforme, en utilisant leur connexion Swift actuelle. Thunes permet des paiements sans frontières et numériques, et fait progresser notre vision consistant à connecter le prochain milliard d'utilisateurs à l'économie mondiale. »

La solution Pay-to-Wallets de Thunes s'appuie sur le système de trésorerie SmartX de Thunes, qui assure une liquidité transparente du fiat au stablecoin, et sur sa plateforme de conformité Fortress, qui assure une sécurité et une traçabilité de bout en bout.

Elie Bertha, Chief Product Officer chez Thunes, a ajouté : « Grâce à un seul message Swift, n'importe quelle banque peut désormais effectuer des paiements instantanés vers toutes les destinations clés, y compris les portefeuilles, les banques et les portefeuilles de stablecoins dans le monde entier, sans complexité ni barrières d'intégration. C'est l'interopérabilité à son meilleur, reliant les banques, les portefeuilles et les monnaies numériques par une simple connexion. Cela devrait suivre la transition du stablecoin de l'innovation à l'adoption massive à grande échelle, en répondant à la forte demande des clients et en résolvant les problèmes concrets rencontrés par des millions de particuliers ou d'entreprises dans le monde entier en raison de la volatilité des devises et du besoin croissant de paiements plus rapides et d'accès aux devises fortes. »

À propos de Thunes :

Thunes est l'autoroute intelligente qui fait circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global Network de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 140 pays et plus de 90 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de 12 milliards de portefeuilles mobiles, de portefeuilles de stablecoins et de comptes bancaires dans le monde entier, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 220 méthodes de paiement différentes. Parmi les membres du Direct Global Network de Thunes, on trouve des géants de l'économie du travail comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme WeChat, des MTO, des fintechs, des PSP et des banques. Thunes, dont le siège est à Singapour, possède des bureaux dans 14 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.thunes.com/

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