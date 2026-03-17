Thunes bringt Stablecoin-Auszahlungen über Swift-Konnektivität zu 11.500 Banken und schlägt damit eine Brücke zwischen traditioneller Finanzierung und digitalen Assets

Ein Durchbruch für den globalen Geldverkehr: Mit der Pay-to-Stablecoin-Wallets-Lösung von Thunes können Banken jetzt über ihre bestehende Swift-Anbindung Sofortzahlungen an Stablecoin-Wallets leisten

SINGAPUR, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , der Smart Superhighway für den weltweiten Geldtransfer, stellt heute einen bedeutenden Durchbruch im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr vor, indem es seine „Pay-to-Stablecoin-Wallets" -Lösung Banken weltweit über ihre bestehende Swift-Konnektivität anbietet. Diese Innovation eröffnet eine neue Ära der Interoperabilität und ermöglicht es den 11.500 Instituten im Swift-Netzwerk, Echtzeitzahlungen an mehr als 500 Millionen Stablecoin Wallets weltweit zu senden, ganz ohne zusätzliche Integration.

Mit diesem Meilenstein fungiert Thunes als Brücke zwischen dem Fiatgeld- und dem Digital-Asset-Ökosystem, indem es die Sicherheit und das Vertrauen der branchenweiten Infrastruktur von Swift mit der Agilität des Direct Global Network von Thunes und der Geschwindigkeit und Transparenz von Blockchain-basierten Stablecoins kombiniert.

Die „Pay-to-Stablecoin-Wallets"-Lösung von Thunes wurde im Oktober 2025 eingeführt . Sie unterstützt USDC und USDT und ermöglicht es Banken und Finanzinstituten und ihren Kundinnen und Kunden, rund um die Uhr grenzüberschreitende Zahlungen in über 140 Ländern direkt an Stablecoin-Wallets zu senden. Eine Gehaltsauszahlung, eine Überweisung an Familienmitglieder oder eine Geschäftsüberweisung kann nun sofort von einem Bankkonto auf ein Stablecoin-Wallet übertragen werden, so dass Empfängerinnen und Empfänger rund um die Uhr sofortigen Zugang zu den Geldern haben, mit größerer Stabilität und Schutz vor den Schwankungen der lokalen Währung.

Nach der erfolgreichen Einführung von Pay-to-Bank- und Pay-to-Wallet-Lösungen erweitert Thunes damit seine Reihe von Innovationen, die Finanzinstitute über ihre sichere Swift-Konnektivität mit seinem Direct Global Network verbinden. Durch die Integration einer Stablecoin-Infrasdtruktur neben der bestehenden Fiatgeld-Infrastruktur setzt Thunes weiterhin den globalen Standard für grenzüberschreitende Echtzeit-Zahlungen, wie sie den Anforderungen von Kundinnen und Kunden gerecht werden.

Chloé Mayenobe, Deputy CEO bei Thunes, kommentierte: „Dies ist ein entscheidender Moment für grenzüberschreitende Zahlungen. Durch die Kombination der sicheren und stabilen globalen Swift-Bankinfrastruktur mit den Auszahlungslösungen von Thunes läuten wir eine neue Ära des globalen Geldverkehrs ein. Banken können nun über ihre bestehende Swift-Verbindung in einem vertrauenswürdigen, konformen Netzwerk Werte sofort über einen Zahlungsweg ihrer Wahl, Fiatgeld oder Stablecoin, bewegen. Thunes treibt den grenzenlosen, digitalen Zahlungsverkehr voran und unterstützt unsere Vision, die nächste Milliarde Nutzerinnen und Nutzer mit der globalen Wirtschaft zu verbinden."

Die Pay-to-Wallets-Lösung von Thunes wird durch das SmartX Treasury System von Thunes für nahtlose Fiat-to-Stablecoin-Liquidität und die Fortress Compliance Platform für End-to-End-Sicherheit und Rückverfolgbarkeit unterstützt.

Elie Bertha, Chief Product Officer bei Thunes, fügte hinzu: „Durch eine einzige Swift-Nachricht kann jede Bank jetzt sofortige Auszahlungen an alle wichtigen Ziele durchführen, einschließlich Wallets, Banken und Stablecoin-Wallets auf der ganzen Welt, unkompliziert und ohne Integrationsbarrieren. Das ist Interoperabilität vom Feinsten, denn es verbindet Banken, Wallets und digitale Währungen über eine einzige, einfache Verbindung. Damit wird der Übergang von Stablecoin von der Innovation zur Massenakzeptanz im großen Maßstab vollzogen, was der hohen Kundennachfrage entspricht und die realen Herausforderungen löst, mit denen Millionen von Privatpersonen und Unternehmen weltweit aufgrund der Währungsvolatilität und des wachsenden Bedarfs an schnelleren Zahlungen und Zugang zu harten Währungen konfrontiert sind."

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 140 Ländern und mehr als 90 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes ist direkt mit über 12 Milliarden mobilen Wallets, Stablecoin-Wallets und Bankkonten weltweit sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 220 verschiedene Zahlungsmethoden verbunden. Zu den Mitgliedern von Thunes' Direct Global Network gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie WeChat, MTOs, Fintechs, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und unterhält Büros an 14 Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

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