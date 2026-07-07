TMRW Vault® recebe a marca CE de acordo com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (MDR)

WILMINGTON, Delaware, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Reprotech anunciou hoje que o TMRW Vault® recebeu a marcação CE como um dispositivo médico de Classe IIa nos termos do Regulamento (UE) 2017/745, apoiando a comercialização na União Europeia e em outros mercados internacionais que reconhecem a marca CE.

O TMRW Vault e a Workstation

Essa conquista representa um marco importante tanto para a empresa controladora, a Reprotech, quanto para o setor de fertilidade, já que o TMRW Vault® combina cadeia de custódia digital, monitoramento avançado e crioestocagem escalável para ajudar as clínicas de fertilidade a reduzir o risco, fortalecer a rastreabilidade das amostras e apoiar o crescimento.

O TMRW Vault Freezer é um congelador criogênico destinado a fornecer armazenamento de nitrogênio líquido para oócitos, embriões e espermatozoides e a facilitar a identificação e rastreabilidade de amostras. A TMRW Vault Workstation permite que os usuários transfiram amostras para dentro e para fora do TMRW Vault Freezer e concluam pedidos através da Interface de Software.

À medida que as clínicas de fertilidade gerenciam volumes crescentes de tecidos reprodutivos congelados, a necessidade de soluções de armazenamento mais seguras, escaláveis e rastreáveis tornou-se cada vez mais importante. Historicamente, as clínicas têm contado com sistemas de armazenamento em grande parte manuais que criam ineficiências operacionais e aumentam o potencial de erro humano.

O TMRW Vault® foi projetado para modernizar esse processo, combinando infraestrutura avançada de crio armazenamento no local com a plataforma de software ivfOS proprietária da TMRW, criando uma solução integrada que permite a identificação digital de amostras, monitoramento contínuo, gerenciamento de estoque em tempo real e cadeia de custódia digital segura que fortalece a rastreabilidade das amostras.

O TMRW Vault® fornece às clínicas de fertilidade uma solução abrangente de gerenciamento digital de amostras no local que inclui:

Gerenciamento digital de amostras por meio de CryoBeacons habilitados para RFID e software ivfOS ® que verifica digitalmente a identidade e a localização da amostra.

CryoBeacons habilitados para RFID e software ivfOS ® que verifica digitalmente a identidade e a localização da amostra. Acesso manual ao tanque habilitado para tecnologia do Vault, permitindo que os embriologistas armazenem e recuperem amostras com eficiência, mantendo a rastreabilidade digital completa.

ao tanque habilitado para tecnologia do Vault, permitindo que os embriologistas armazenem e recuperem amostras com eficiência, mantendo a rastreabilidade digital completa. Monitoramento avançado através do TMRW Overwatch®, que realiza milhares de verificações diárias do sistema apoiadas por supervisão especializada.

através do TMRW Overwatch®, que realiza milhares de verificações diárias do sistema apoiadas por supervisão especializada. Capacidade de armazenamento escalável , com um único tanque Vault capaz de conter até dez dewars tradicionais em aproximadamente um terço da área ocupada.

, com um único tanque Vault capaz de conter até dez dewars tradicionais em aproximadamente um terço da área ocupada. Integração perfeita com o ecossistema TMRW mais amplo e serviços de crio armazenamento externo.

com o ecossistema TMRW mais amplo e serviços de crio armazenamento externo. Instalação simples, permitindo que as clínicas implantem o sistema rapidamente com o mínimo de interrupção.

O anúncio segue a combinação de negócios de abril de 2026 entre a Reprotech e a TMRW Life Sciences, reunindo décadas de experiência em crio armazenamento e uma rede nacional de biorrepositórios dos EUA, com tecnologias digitais de gerenciamento de amostras de última geração. Juntamente com a aquisição da IMT Matcher pela Reprotech em junho de 2025, a organização combinada agora oferece às clínicas de fertilidade um dos ecossistemas mais abrangentes, abrangendo testemunhos de amostras, rastreabilidade digital, crioestocagem no local e fora do local, gerenciamento de consentimento e administração e cobrança de armazenamento.

Sobre a Reprotech

A Reprotech é a principal fornecedora de produtos e serviços para a salvaguarda, gerenciamento e armazenamento de longo prazo de amostras reprodutivas. O portfólio combinado da Reprotech inclui sete biorrepositórios construídos especificamente, tecnologias avançadas de gerenciamento de crioarmazenamento e soluções globais de cadeia de custódia digital. Por meio de sua família de empresas TMRW, Matcher e Cryologix, a Reprotech faz parceria com centros de fertilidade para ajudar a reduzir riscos, melhorar a rastreabilidade, otimizar fluxos de trabalho e proteger amostras ao longo de sua jornada. Com base em décadas de experiência e impulsionados pela inovação contínua, os rigorosos padrões de conformidade e excelência operacional da Reprotech estabelecem a referência para proteger as amostras da clínica ao crioarmazenamento e vice-versa, garantindo que os clientes tenham opções seguras para preservar o que mais importa, hoje e no futuro.

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FONTE Reprotech, LLC