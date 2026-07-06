Produkt TMRW Vault® uzyskał oznaczenie CE zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR)

WILMINGTON, Delaware, 6 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Reprotech ogłosiła dzisiaj, że produkt TMRW Vault® uzyskał oznaczenie CE jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745, co umożliwia wprowadzenie go do obrotu w Unii Europejskiej oraz na innych rynkach międzynarodowych uznających oznaczenie CE.

The TMRW Vault and Workstation

Ten sukces stanowi ważny kamień milowy zarówno dla Reprotech jako przedsiębiorstwa macierzystego, jak i dla całej branży leczenia niepłodności, ponieważ rozwiązanie TMRW Vault łączy w sobie cyfrowy standard kontroli pochodzenia próbek, zaawansowane systemy monitorowania oraz skalowalne przechowywanie kriogeniczne, co pozwala klinikom leczenia niepłodności ograniczyć ryzyko, poprawić identyfikowalność próbek oraz wspierać rozwój działalności.

Zamrażarka TMRW Vault to zamrażarka kriogeniczna przeznaczona do przechowywania oocytów, zarodków i nasienia w ciekłym azocie oraz do ułatwiania identyfikacji i śledzenia pochodzenia próbek. Stacja robocza TMRW Vault umożliwia użytkownikom przenoszenie próbek do i z zamrażarki TMRW Vault oraz realizację zamówień za pośrednictwem interfejsu oprogramowania.

Ponieważ kliniki leczenia niepłodności zarządzają szybko rosnącą liczbą zamrożonych tkanek rozrodczych, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba stosowania bezpieczniejszych, bardziej skalowalnych i zapewniających lepszą identyfikowalność rozwiązań w zakresie przechowywania. W przeszłości placówki medyczne korzystały głównie z ręcznych systemów magazynowych, które ograniczały wydajność operacyjną i zwiększały ryzyko wystąpienia błędów ludzkich.

System TMRW Vault został zaprojektowany w celu unowocześnienia tego procesu poprzez połączenie zaawansowanej infrastruktury do przechowywania kriogenicznego na miejscu z autorską platformą oprogramowania ivfOS produkcji TMRW, tworząc zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia cyfrową identyfikację próbek, ciągłe monitorowanie, zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym oraz bezpieczny cyfrowy standard kontroli pochodzenia, który poprawia identyfikowalność próbek.

TMRW Vault zapewnia klinikom leczenia niepłodności kompleksowe rozwiązanie do cyfrowego zarządzania próbkami na miejscu, które obejmuje:

Cyfrowe zarządzanie próbkami za pomocą urządzeń CryoBeacons wyposażonych w technologię RFID oraz oprogramowania ivfOS®, które umożliwia cyfrowe weryfikowanie tożsamości i lokalizacji próbek.

za pomocą urządzeń CryoBeacons wyposażonych w technologię RFID oraz oprogramowania ivfOS®, które umożliwia cyfrowe weryfikowanie tożsamości i lokalizacji próbek. Ręczny dostęp do zautomatyzowanego zbiornika w magazynie, umożliwiający embriologom sprawne przechowywanie i pobieranie próbek przy zachowaniu pełnej cyfrowej identyfikowalności.

do zautomatyzowanego zbiornika w magazynie, umożliwiający embriologom sprawne przechowywanie i pobieranie próbek przy zachowaniu pełnej cyfrowej identyfikowalności. Zaawansowane monitorowanie za pomocą rozwiązania TMRW Overwatch®, które codziennie przeprowadza tysiące kontroli systemu pod nadzorem ekspertów.

za pomocą rozwiązania TMRW Overwatch®, które codziennie przeprowadza tysiące kontroli systemu pod nadzorem ekspertów. Skalowalną pojemność magazynową , przy czym pojedynczy zbiornik typu Vault może pomieścić aż dziesięć tradycyjnych butli Dewara, zajmując przy tym jedynie około jednej trzeciej powierzchni.

, przy czym pojedynczy zbiornik typu Vault może pomieścić aż dziesięć tradycyjnych butli Dewara, zajmując przy tym jedynie około jednej trzeciej powierzchni. Bezproblemową integrację z szerszym ekosystemem TMRW oraz usługami zewnętrznego przechowywania w kriogenicznych warunkach.

z szerszym ekosystemem TMRW oraz usługami zewnętrznego przechowywania w kriogenicznych warunkach. Prostą instalację, umożliwiającą placówkom medycznym szybkie wdrożenie systemu przy minimalnych zakłóceniach.

Informacja ta jest następstwem połączenia przedsiębiorstw Reprotech i TMRW Life Sciences, które miało miejsce w kwietniu 2026 r. i które połączyło wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przechowywania w warunkach kriogenicznych oraz ogólnokrajową sieć banków próbek w Stanach Zjednoczonych z technologiami nowej generacji służącymi do cyfrowego zarządzania próbkami.

Wraz z przejęciem IMT Matcher przez Reprotech w czerwcu 2025 r. połączona organizacja oferuje obecnie klinikom leczenia niepłodności jeden z najbardziej kompleksowych ekosystemów, obejmujący nadzór nad próbkami, cyfrową identyfikowalność, przechowywanie w warunkach kriogenicznych na miejscu i poza placówką, zarządzanie zgodami oraz administrację przechowywaniem i rozliczeniami.

Reprotech

Reprotech jest czołowym dostawcą produktów i usług w zakresie zabezpieczania, zarządzania oraz długoterminowego przechowywania próbek reprodukcyjnych. Oferta Reprotech obejmuje siedem specjalnie zaprojektowanych biobanków, zaawansowane technologie zarządzania przechowywaniem w warunkach kriogenicznych oraz globalne rozwiązania w zakresie cyfrowej kontroli pochodzenia próbek. Reprotech, poprzez swoje przedsiębiorstwa z grupy TMRW, Matcher i Cryologix, współpracuje z ośrodkami leczenia niepłodności, pomagając im ograniczać ryzyko, poprawiać identyfikowalność, usprawniać procesy oraz zapewniać bezpieczeństwo próbek na każdym etapie ich transportu. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i kierując się ciągłym dążeniem do innowacyjności, Reprotech dzięki rygorystycznym standardom zgodności z przepisami oraz doskonałości operacyjnej wyznacza najwyższe standardy w zakresie ochrony próbek - od placówki medycznej po przechowywanie w kriogenicznych warunkach i w kierunku odwrotnym - zapewniając klientom bezpieczne rozwiązania w zakresie ochrony tego, co najważniejsze, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

www.reprotech.com

Kontakt dla mediów

Sarah Roberts

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/3004224/The_TMRW_Vault_Workstation_Reprotech.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3004244/Reprotech_LLC_Logo_Logo.jpg