TMRW Vault® получает маркировку CE в соответствии с Европейским регламентом по медицинским изделиям (MDR)

УИЛМИНГТОН, Делавэр, 7 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Reprotech сегодня объявила, что TMRW Vault® получает маркировку CE как медицинское устройство класса IIa в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/745, поддерживая коммерциализацию в Европейском Союзе и на других международных рынках, которые признают знак CE.

The TMRW Vault and Workstation

Это достижение является важной вехой как для материнской компании Reprotech, так и для отрасли фертильности, поскольку хранилище TMRW сочетает в себе цифровую цепочку хранения, расширенный мониторинг и масштабируемое криохранилище, чтобы помочь клиникам фертильности снизить риск, усилить отслеживаемость образцов и поддержать рост.

Морозильная камера хранилища TMRW Vault — это криогенная морозильная камера, предназначенная для хранения жидкого азота для ооцитов, эмбрионов и сперматозоидов, а также для облегчения идентификации и отслеживания образцов. Рабочая станция хранилища TMRW позволяет пользователям передавать образцы в морозильную камеру хранилища TMRW и из нее, а также выполнять заказы через программный интерфейс.

Поскольку клиники фертильности управляют быстро растущими объемами замороженных репродуктивных тканей, потребность в более безопасных, масштабируемых и отслеживаемых решениях для хранения становится все более важной. Исторически сложилось так, что клиники полагались в основном на ручные системы хранения, которые создают эксплуатационную неэффективность и увеличивают вероятность человеческой ошибки.

Хранилище TMRW было разработано для модернизации этого процесса путем объединения передовой инфраструктуры криохранилища на месте с собственной программной платформой TMRW ivfOS, создав интегрированное решение, которое обеспечивает цифровую идентификацию образцов, непрерывный мониторинг, управление запасами в режиме реального времени и безопасную цифровую цепочку хранения, которая усиливает отслеживаемость образцов.

Хранилище TMRW предоставляет клиникам по лечению бесплодия комплексное решение для управления цифровыми образцами на месте, которое включает в себя:

Управление цифровыми образцами с помощью CryoBeacon с поддержкой RFID и программного обеспечения ivfOS®, которое в цифровом виде проверяет подлинность и местоположение образца.

с помощью CryoBeacon с поддержкой RFID и программного обеспечения ivfOS®, которое в цифровом виде проверяет подлинность и местоположение образца. Ручной доступ к резервуару с технологией Vault, позволяющий эмбриологам эффективно хранить и извлекать образцы, сохраняя при этом полную цифровую прослеживаемость.

к резервуару с технологией Vault, позволяющий эмбриологам эффективно хранить и извлекать образцы, сохраняя при этом полную цифровую прослеживаемость. Расширенный мониторинг с помощью TMRW Overwatch®, который выполняет тысячи ежедневных проверок системы, поддерживаемых экспертным надзором.

с помощью TMRW Overwatch®, который выполняет тысячи ежедневных проверок системы, поддерживаемых экспертным надзором. Масштабируемая емкость хранилища с одним резервуаром хранилища, способным вместить до десяти традиционных сосудов Дьюара примерно на одной трети площади.

с одним резервуаром хранилища, способным вместить до десяти традиционных сосудов Дьюара примерно на одной трети площади. Бесшовная интеграция с более широкой экосистемой TMRW и услугами криохранилища за пределами площадки.

с более широкой экосистемой TMRW и услугами криохранилища за пределами площадки. Простая установка, позволяющая клиникам быстро развертывать систему с минимальными сбоями.

Объявление следует за объединением бизнеса в апреле 2026 года между Reprotech и TMRW Life Sciences, объединяющим десятилетия опыта криохранилища и национальную сеть биорепозиториев США с технологиями управления цифровыми образцами следующего поколения. Вместе с приобретением Reprotech компании IMT Matcher в июне 2025 года объединенная организация теперь предлагает клиникам фертильности одну из самых полных экосистем, охватывающих наблюдение за образцами, цифровую отслеживаемость, криохранилище на месте и за его пределами, управление разрешениями и администрирование хранения и выставление счетов.

О компании Reprotech

Reprotech является ведущим поставщиком продуктов и услуг по сохранению, управлению и долгосрочному хранению репродуктивных образцов. Объединенный портфель Reprotech включает в себя семь специально построенных биорепозиториев, передовые технологии управления криохранилищами и глобальные цифровые решения для цепочки поставок. Благодаря семейству компаний TMRW, Matcher и Cryologix компания Reprotech сотрудничает с центрами фертильности, чтобы помочь снизить риск, улучшить отслеживаемость, оптимизировать рабочие процессы и защитить образцы на протяжении всего пути. Основанные на многолетнем опыте и движимые постоянными инновациями, строгие стандарты соответствия Reprotech и операционное превосходство устанавливают эталон для защиты образцов от клиники до криохранилища и обратно, гарантируя, что клиенты имеют безопасные варианты для сохранения того, что имеет наибольшее значение, сегодня и в будущем.

www.reprotech.com

Контакты для СМИ

Сара Робертс (Sarah Roberts)

[email protected]

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