Le TMRW Vault® obtient le marquage CE conformément au règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux

WILMINGTON, Delaware, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Reprotech a annoncé aujourd'hui que le TMRW Vault® avait obtenu le marquage CE comme dispositif médical de classe IIa au titre du règlement (UE) 2017/745, ce qui facilite sa commercialisation dans l'Union européenne et sur d'autres marchés internationaux reconnaissant le marquage CE.

The TMRW Vault and Workstation

Cette réussite marque une étape majeure tant pour la société mère, Reprotech, que pour le secteur de la fertilité, car le TMRW Vault associe une chaîne de traçabilité numérique, des fonctions de surveillance avancées et un cryostockage évolutif afin d'aider les centres de fertilité à réduire les risques et à renforcer la traçabilité des échantillons, ainsi que de soutenir leur croissance.

Le congélateur TMRW Vault est un congélateur cryogénique destiné à permettre la conservation d'ovocytes, d'embryons et de spermatozoïdes dans de l'azote liquide, ainsi qu'à faciliter l'identification et la traçabilité des échantillons. La station de travail TMRW Vault sert à transférer des échantillons vers et depuis le congélateur TMRW Vault, et à traiter les commandes via l'interface logicielle.

Comme les centres de fertilité doivent gérer des volumes en forte augmentation de tissus congelés provenant de l'appareil reproducteur, le besoin de solutions de stockage plus sûres, plus évolutives et offrant une meilleure traçabilité est devenu de plus en plus important. Les cliniques ont traditionnellement recours à des systèmes de stockage en grande partie manuels, qui sont à l'origine d'inefficacités opérationnelles et augmentent le risque d'erreur humaine.

Le TMRW Vault a été conçu pour moderniser ce processus en combinant une infrastructure avancée de cryostockage sur site avec la plateforme logicielle exclusive ivfOS de TMRW, afin de créer une solution intégrée qui permet l'identification numérique des échantillons, leur surveillance continue, la gestion des stocks en temps réel et une chaîne de contrôle numérique sécurisée qui renforce la traçabilité des échantillons.

Le TMRW Vault fournit aux centres de fertilité une solution complète de gestion numérique des échantillons sur site, qui comprend :

La gestion numérique des échantillons grâce aux balises CryoBeacons équipées de la technologie RFID et au logiciel ivfOS®, qui assure la vérification numérique de l'identité et de l'emplacement des échantillons.

grâce aux balises CryoBeacons équipées de la technologie RFID et au logiciel ivfOS®, qui assure la vérification numérique de l'identité et de l'emplacement des échantillons. L' accès manuel au réservoir automatisé du congélateur Vault, grâce auquel les embryologistes peuvent stocker et récupérer efficacement les échantillons tout en garantissant une traçabilité numérique complète.

au réservoir automatisé du congélateur Vault, grâce auquel les embryologistes peuvent stocker et récupérer efficacement les échantillons tout en garantissant une traçabilité numérique complète. La surveillance avancée via TMRW Overwatch®, qui effectue quotidiennement des milliers de contrôles du système sous la supervision de spécialistes.

via TMRW Overwatch®, qui effectue quotidiennement des milliers de contrôles du système sous la supervision de spécialistes. Une capacité de stockage évolutive : un seul réservoir Vault peut contenir jusqu'à dix vases Dewar standard, mais occupe environ un tiers de l'espace au sol.

: un seul réservoir Vault peut contenir jusqu'à dix vases Dewar standard, mais occupe environ un tiers de l'espace au sol. Une intégration fluide avec l'ensemble de l'écosystème TMRW et les services de cryostockage hors site.

avec l'ensemble de l'écosystème TMRW et les services de cryostockage hors site. Une installation simple pour que les cliniques puissent mettre en place le système rapidement, avec un minimum de perturbations.

Cette annonce fait suite au regroupement des entreprises Reprotech et TMRW Life Sciences intervenu en avril 2026, réunissant plusieurs décennies de compétences en cryostockage et un réseau national de biobanques aux États-Unis, ainsi que des technologies de nouvelle génération pour la gestion numérique des échantillons. Avec l'acquisition d'IMT Matcher par Reprotech en juin 2025, l'entité issue du regroupement propose désormais aux centres de fertilité l'un des écosystèmes les plus complets, couvrant la vérification des échantillons, la traçabilité numérique, le cryostockage sur site et hors site, la gestion des consentements, l'administration du stockage et la facturation.

À propos de Reprotech

Reprotech est le premier fournisseur de produits et de services destinés à la conservation, à la gestion et au stockage à long terme d'échantillons de tissus provenant de l'appareil reproducteur. Le portefeuille global de Reprotech comprend sept biobanques spécialement conçues à cet effet, des technologies de pointe pour la gestion du cryostockage et des solutions mondiales de chaîne de traçabilité numérique. Par l'intermédiaire de ses filiales TMRW, Matcher et Cryologix, Reprotech collabore avec des centres de fertilité afin de contribuer à réduire les risques, à améliorer la traçabilité, à simplifier les processus et à protéger les échantillons tout au long de leur parcours. S'appuyant sur plusieurs décennies d'expérience, sur ses normes de conformité rigoureuses, son excellence opérationnelle et sa volonté d'innovation constante, la société Reprotech établit la référence en matière de protection des échantillons, du centre de fertilité au cryostockage et inversement, garantissant ainsi à ses clients des solutions sûres pour préserver ce qui compte le plus, aujourd'hui et pour l'avenir.

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