TMRW Vault® získava označenie CE podľa európskeho nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR)
News provided byReprotech, LLC
Jul 06, 2026, 12:09 ET
WILMINGTON, Delaware, 6. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Reprotech dnes oznámila, že zariadenie TMRW Vault® získalo označenie CE ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa podľa nariadenia (EÚ) 2017/745, čím podporuje komercializáciu v Európskej únii a na iných medzinárodných trhoch, ktoré uznávajú označenie CE.
Tento úspech predstavuje významný míľnik pre materskú spoločnosť Reprotech aj pre odvetvie neplodnosti, pretože zariadenie TMRW Vault kombinuje digitálny reťazec úschovy, pokročilé monitorovanie a škálovateľné kryoskladovanie, aby pomohlo klinikám zaoberajúcim sa neplodnosťou znížiť riziko, posilniť sledovateľnosť vzoriek a podporiť rast.
Kryogénny mraziaci box TMRW Vault Freezer je určený na skladovanie oocytov, embryí a spermií v tekutom dusíku a na uľahčenie identifikácie a sledovateľnosti vzoriek. Pracovná stanica TMRW Vault umožňuje používateľom prenášať vzorky do a z mraziaceho boxu TMRW Vault Freezer a dokončovať objednávky prostredníctvom softvérového rozhrania.
Keďže kliniky zamerané na liečbu neplodnosti spravujú rýchlo rastúce objemy zmrazených reprodukčných tkanív, potreba bezpečnejších, škálovateľnejších a sledovateľnejších riešení skladovania je čoraz dôležitejšia. Historicky sa kliniky spoliehali prevažne na manuálne skladovacie systémy, ktoré vytvárali prevádzkovú neefektívnosť a zvyšovali potenciál ľudskej chyby.
Systém TMRW Vault bol navrhnutý s cieľom modernizovať tento proces kombináciou pokročilej infraštruktúry kryoskladovania na mieste s patentovanou softvérovou platformou ivfOS zariadenia TMRW, čím vzniká integrované riešenie, ktoré umožňuje digitálnu identifikáciu vzoriek, nepretržité monitorovanie, správu zásob v reálnom čase a bezpečné digitálne sledovanie toku vzoriek, ktorý posilňuje sledovateľnosť vzoriek.
TMRW Vault poskytuje klinikám pre liečbu neplodnosti komplexné riešenie na digitálnu správu vzoriek na mieste, ktoré zahŕňa:
- Správu digitálnych vzoriek prostredníctvom zariadení CryoBeacons s podporou technológie RFID a softvéru ivfOS®, ktoré digitálne overujú identitu a polohu vzorky.
- Manuálny prístup k technologicky vyspelej nádrži zariadenia Vault, čo umožňuje embryológom efektívne skladovať a vyberať vzorky a zároveň zachovať úplnú digitálnu sledovateľnosť.
- Pokročilé monitorovanie prostredníctvom softvéru TMRW Overwatch®, ktorý vykonáva tisíce denných systémových kontrol s podporou odborného dohľadu.
- Škálovateľnú úložnú kapacitu, pričom jedna nádrž Vault dokáže pojať až desať tradičných Dewarových nádob na približne jednej tretine priestoru.
- Bezproblémovú integráciu so širším ekosystémom TMRW a službami kryoskladovania mimo pracoviska.
- Jednoduchú inštaláciu, ktorá umožňuje klinikám rýchle nasadenie systému s minimálnym narušením prevádzky.
Toto oznámenie nasleduje po obchodnej fúzii spoločností Reprotech a TMRW Life Sciences v apríli 2026, ktorá spája desaťročia skúseností v oblasti kryoskladovania a národnú sieť biorepozitárov v USA s technológiami digitálnej správy vzoriek novej generácie. Spolu s akvizíciou spoločnosti IMT Matcher spoločnosťou Reprotech v júni 2025 teraz táto zlúčená organizácia ponúka klinikám zaoberajúcim sa reprodukciou jeden z najkomplexnejších ekosystémov, ktorý zahŕňa evidenciu vzoriek, digitálnu sledovateľnosť, kryoskladovanie na mieste aj mimo neho, správu súhlasov a správu úložiska aj fakturáciu.
O spoločnosti Reprotech
Spoločnosť Reprotech je popredným poskytovateľom produktov a služieb na ochranu, správu a dlhodobé skladovanie reprodukčných vzoriek. Kombinované portfólio spoločnosti Reprotech zahŕňa sedem účelovo vybudovaných biorepozitárov, pokročilé technológie riadenia kryoskladovania a globálne riešenia digitálneho sledovania toku vzoriek. Prostredníctvom svojej skupiny spoločností TMRW, Matcher a Cryologix spolupracuje spoločnosť Reprotech s centrami pre liečbu neplodnosti s cieľom pomôcť znížiť riziko, zlepšiť sledovateľnosť, zefektívniť pracovné postupy a chrániť vzorky počas celej ich cesty. Vychádzajúc z desaťročí skúseností a s podporou neustálych inovácií, prísnych štandardov dodržiavania predpisov a prevádzkovej excelentnosti spoločnosť Reprotech stanovuje štandard pre ochranu vzoriek od kliniky až po kryoskladovanie a späť, čím sa pre zákazníkom zaisťujú bezpečné možnosti na uchovanie toho najdôležitejšieho, dnes aj v budúcnosti.
Kontakt pre médiá
Sarah Robertsová
[email protected]
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3004224/The_TMRW_Vault_Workstation_Reprotech.jpg
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