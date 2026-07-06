TMRW Vault® získava označenie CE podľa európskeho nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR)

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Reprotech, LLC

Jul 06, 2026, 12:09 ET

WILMINGTON, Delaware, 6. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Reprotech dnes oznámila, že zariadenie TMRW Vault® získalo označenie CE ako zdravotnícka pomôcka triedy IIa podľa nariadenia (EÚ) 2017/745, čím podporuje komercializáciu v Európskej únii a na iných medzinárodných trhoch, ktoré uznávajú označenie CE.

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The TMRW Vault and Workstation
The TMRW Vault and Workstation

Tento úspech predstavuje významný míľnik pre materskú spoločnosť Reprotech aj pre odvetvie neplodnosti, pretože zariadenie TMRW Vault kombinuje digitálny reťazec úschovy, pokročilé monitorovanie a škálovateľné kryoskladovanie, aby pomohlo klinikám zaoberajúcim sa neplodnosťou znížiť riziko, posilniť sledovateľnosť vzoriek a podporiť rast.

Kryogénny mraziaci box TMRW Vault Freezer je určený na skladovanie oocytov, embryí a spermií v tekutom dusíku a na uľahčenie identifikácie a sledovateľnosti vzoriek. Pracovná stanica TMRW Vault umožňuje používateľom prenášať vzorky do a z mraziaceho boxu TMRW Vault Freezer a dokončovať objednávky prostredníctvom softvérového rozhrania.

Keďže kliniky zamerané na liečbu neplodnosti spravujú rýchlo rastúce objemy zmrazených reprodukčných tkanív, potreba bezpečnejších, škálovateľnejších a sledovateľnejších riešení skladovania je čoraz dôležitejšia. Historicky sa kliniky spoliehali prevažne na manuálne skladovacie systémy, ktoré vytvárali prevádzkovú neefektívnosť a zvyšovali potenciál ľudskej chyby.

Systém TMRW Vault bol navrhnutý s cieľom modernizovať tento proces kombináciou pokročilej infraštruktúry kryoskladovania na mieste s patentovanou softvérovou platformou ivfOS zariadenia TMRW, čím vzniká integrované riešenie, ktoré umožňuje digitálnu identifikáciu vzoriek, nepretržité monitorovanie, správu zásob v reálnom čase a bezpečné digitálne sledovanie toku vzoriek, ktorý posilňuje sledovateľnosť vzoriek.

TMRW Vault poskytuje klinikám pre liečbu neplodnosti komplexné riešenie na digitálnu správu vzoriek na mieste, ktoré zahŕňa:

  • Správu digitálnych vzoriek prostredníctvom zariadení CryoBeacons s podporou technológie RFID a softvéru ivfOS®, ktoré digitálne overujú identitu a polohu vzorky.
  • Manuálny prístup k technologicky vyspelej nádrži zariadenia Vault, čo umožňuje embryológom efektívne skladovať a vyberať vzorky a zároveň zachovať úplnú digitálnu sledovateľnosť.
  • Pokročilé monitorovanie prostredníctvom softvéru TMRW Overwatch®, ktorý vykonáva tisíce denných systémových kontrol s podporou odborného dohľadu.
  • Škálovateľnú úložnú kapacitu, pričom jedna nádrž Vault dokáže pojať až desať tradičných Dewarových nádob na približne jednej tretine priestoru.
  • Bezproblémovú integráciu so širším ekosystémom TMRW a službami kryoskladovania mimo pracoviska.
  • Jednoduchú inštaláciu, ktorá umožňuje klinikám rýchle nasadenie systému s minimálnym narušením prevádzky.

Toto oznámenie nasleduje po obchodnej fúzii spoločností Reprotech a TMRW Life Sciences v apríli 2026, ktorá spája desaťročia skúseností v oblasti kryoskladovania a národnú sieť biorepozitárov v USA s technológiami digitálnej správy vzoriek novej generácie. Spolu s akvizíciou spoločnosti IMT Matcher spoločnosťou Reprotech v júni 2025 teraz táto zlúčená organizácia ponúka klinikám zaoberajúcim sa reprodukciou jeden z najkomplexnejších ekosystémov, ktorý zahŕňa evidenciu vzoriek, digitálnu sledovateľnosť, kryoskladovanie na mieste aj mimo neho, správu súhlasov a správu úložiska aj fakturáciu.

O spoločnosti Reprotech

Spoločnosť Reprotech je popredným poskytovateľom produktov a služieb na ochranu, správu a dlhodobé skladovanie reprodukčných vzoriek. Kombinované portfólio spoločnosti Reprotech zahŕňa sedem účelovo vybudovaných biorepozitárov, pokročilé technológie riadenia kryoskladovania a globálne riešenia digitálneho sledovania toku vzoriek. Prostredníctvom svojej skupiny spoločností TMRW, Matcher a Cryologix spolupracuje spoločnosť Reprotech s centrami pre liečbu neplodnosti s cieľom pomôcť znížiť riziko, zlepšiť sledovateľnosť, zefektívniť pracovné postupy a chrániť vzorky počas celej ich cesty. Vychádzajúc z desaťročí skúseností a s podporou neustálych inovácií, prísnych štandardov dodržiavania predpisov a prevádzkovej excelentnosti spoločnosť Reprotech stanovuje štandard pre ochranu vzoriek od kliniky až po kryoskladovanie a späť, čím sa pre zákazníkom zaisťujú bezpečné možnosti na uchovanie toho najdôležitejšieho, dnes aj v budúcnosti. 

www.reprotech.com

Kontakt pre médiá
Sarah Robertsová
[email protected] 

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3004224/The_TMRW_Vault_Workstation_Reprotech.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/3004244/Reprotech_LLC_Logo_Logo.jpg

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